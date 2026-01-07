Horor v NHL: bek vletěl hlavou do hrazení, zlomil si i nos. To vidět nechcete, řekl kouč
Obránce Winnipegu Haydn Fleury narazil v úterním utkání NHL proti hokejistům Vegas po střetu s protihráčem tvrdě na mantinel a led opustil na nosítkách. Devětadvacetiletý Kanaďan byl převezen do nemocnice, kde strávil noc na pozorování.
„Narazil si záda, krk, hlavu a zlomil si nos. V nemocnici si ho nechají přes noc. Musí podstoupit řadu vyšetření,“ řekl trenér Winnipegu Scott Arniel novinářům po zápase, v němž rozhodl gólem v prodloužení o vítězství Vegas 4:3 Tomáš Hertl.
Fleuryho ve 14. minutě srazil útočník Keegan Kolesar a domácí hráč dojel po zádech až do hrazení. „Úplně ztratil rovnováhu a upadl. Tohle vidět nechcete. Hrozné,“ uvedl Arniel, jehož tým utrpěl desátou porážku v řadě.
Kolesar nedostal od rozhodčích žádný trest. Po obnovení hry se s ním porval Fleuryho spoluhráč Adam Lowry a oba obdrželi pětiminutový trest.
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|28
|47
|75
|43
|3
|2.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|35
|39
|74
|42
|48
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|23
|41
|64
|42
|15
|4.
|Nikita Kučerov
Tampa
|20
|41
|61
|39
|20
|5.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|21
|39
|60
|43
|3
|6.
|Mikko Rantanen
Dallas
|17
|42
|59
|42
|1
|7.
|Jason Robertson
Dallas
|25
|27
|52
|43
|17
|8.
|Martin Nečas
Colorado
|19
|33
|52
|42
|37
|9.
|Wyatt Johnston
Dallas
|24
|26
|50
|43
|-2
|10.
|Kyle Connor
Winnipeg
|20
|30
|50
|41
|6
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Tampa
|42
|21
|5
|3
|13
|146:112
|55
|2
Carolina
|43
|17
|9
|3
|14
|147:131
|55
|3
Detroit
|44
|18
|7
|4
|15
|136:141
|54
|4
Islanders
|43
|16
|8
|4
|15
|129:120
|52
|5
Montreal
|42
|14
|9
|6
|13
|141:141
|52
|6
Flyers
|41
|15
|7
|7
|12
|129:118
|51
|7
Washington
|43
|20
|2
|6
|15
|142:125
|50
|8
Pittsburgh
|41
|16
|4
|9
|12
|135:131
|49
|9
Buffalo
|41
|16
|6
|4
|15
|130:129
|48
|10
Toronto
|42
|16
|4
|7
|15
|141:139
|47
|11
Florida
|42
|19
|3
|3
|17
|130:134
|47
|12
Rangers
|44
|13
|7
|6
|18
|116:120
|46
|13
Boston
|43
|15
|7
|2
|19
|137:143
|46
|14
Devils
|43
|15
|7
|2
|19
|114:133
|46
|15
Ottawa
|41
|15
|5
|5
|16
|136:134
|45
|16
Columbus
|42
|11
|7
|7
|17
|129:142
|43
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|42
|28
|3
|7
|4
|167:97
|69
|2
Dallas
|43
|21
|4
|8
|10
|149:123
|58
|3
Minnesota
|44
|18
|7
|8
|11
|140:119
|58
|4
Edmonton
|43
|16
|5
|6
|16
|145:145
|48
|5
Vegas
|41
|13
|5
|12
|11
|128:129
|48
|6
Seattle Kraken
|41
|14
|6
|7
|14
|115:120
|47
|7
Kings
|41
|12
|6
|9
|14
|111:113
|45
|8
Anaheim
|43
|13
|8
|3
|19
|145:158
|45
|9
San Jose
|42
|12
|9
|3
|18
|132:148
|45
|10
Utah
|43
|14
|6
|3
|20
|130:124
|43
|11
Nashville
|42
|14
|5
|4
|19
|120:142
|42
|12
St. Louis
|43
|17
|0
|8
|18
|107:146
|42
|13
Chicago
|42
|13
|4
|7
|18
|118:134
|41
|14
Calgary
|42
|14
|4
|4
|20
|112:126
|40
|15
Vancouver
|42
|10
|6
|5
|21
|120:148
|37
|16
Winnipeg
|41
|13
|2
|5
|21
|118:130
|35