Horor v NHL: bek vletěl hlavou do hrazení, zlomil si i nos. To vidět nechcete, řekl kouč

Obránce Winnipegu Haydn Fleury narazil v rychlosti hlavou do mantinelu
Obránce Winnipegu Haydn Fleury narazil v úterním utkání NHL proti hokejistům Vegas po střetu s protihráčem tvrdě na mantinel a led opustil na nosítkách. Devětadvacetiletý Kanaďan byl převezen do nemocnice, kde strávil noc na pozorování.

„Narazil si záda, krk, hlavu a zlomil si nos. V nemocnici si ho nechají přes noc. Musí podstoupit řadu vyšetření,“ řekl trenér Winnipegu Scott Arniel novinářům po zápase, v němž rozhodl gólem v prodloužení o vítězství Vegas 4:3 Tomáš Hertl.

Fleuryho ve 14. minutě srazil útočník Keegan Kolesar a domácí hráč dojel po zádech až do hrazení. „Úplně ztratil rovnováhu a upadl. Tohle vidět nechcete. Hrozné,“ uvedl Arniel, jehož tým utrpěl desátou porážku v řadě.

Kolesar nedostal od rozhodčích žádný trest. Po obnovení hry se s ním porval Fleuryho spoluhráč Adam Lowry a oba obdrželi pětiminutový trest.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton284775433
2.Nathan MacKinnonColorado3539744248
3.Macklin CelebriniSan Jose2341644215
4.Nikita KučerovTampa2041613920
5.Leon DraisaitlEdmonton213960433
6.Mikko RantanenDallas174259421
7.Jason RobertsonDallas2527524317
8.Martin NečasColorado1933524237
9.Wyatt JohnstonDallas24265043-2
10.Kyle ConnorWinnipeg203050416

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa42215313146:11255
2Carolina43179314147:13155
3Detroit44187415136:14154
4Islanders43168415129:12052
5Montreal42149613141:14152
6Flyers41157712129:11851
7Washington43202615142:12550
8Pittsburgh41164912135:13149
9Buffalo41166415130:12948
10Toronto42164715141:13947
11Florida42193317130:13447
12Rangers44137618116:12046
13Boston43157219137:14346
14Devils43157219114:13346
15Ottawa41155516136:13445
16Columbus42117717129:14243
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4228374167:9769
    2Dallas43214810149:12358
    3Minnesota44187811140:11958
    4Edmonton43165616145:14548
    5Vegas411351211128:12948
    6Seattle Kraken41146714115:12047
    7Kings41126914111:11345
    8Anaheim43138319145:15845
    9San Jose42129318132:14845
    10Utah43146320130:12443
    11Nashville42145419120:14242
    12St. Louis43170818107:14642
    13Chicago42134718118:13441
    14Calgary42144420112:12640
    15Vancouver42106521120:14837
    16Winnipeg41132521118:13035

