Předplatné

NHL truchlí. Zemřel legendární brankář Hall (†94). Odchytal přes 550 zápasů v řadě

Zemřel legendární brankář NHL GlenN Hall (†94)
Zemřel legendární brankář NHL GlenN Hall (†94)Zdroj: X / Jeff Tetz
Zemřel legendární brankář NHL GlenN Hall (†94)
Zemřel legendární brankář NHL GlenN Hall (†94)
3
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

Zemřel legendární hokejový brankář Glen Hall, jehož rekordní série 502 odchytaných zápasů NHL za sebou nejspíš nikdy nebude překonána. S odkazem na rodinu o úmrtí dvojnásobného vítěze Stanley Cupu informoval jeden z jeho bývalých klubů Chicago Blackhawks. Bylo mu 94 let.

Hall, přezdívaný „Mr. Goalie“, hrál v NHL za Detroit, Chicago a St. Louis v letech 1952-1971. Rodák z kanadské provincie Saskatchewan je považován za prvního gólmana, jenž v době, kdy brankáři chytali vestoje, klesal při zákrocích na kolena. Střelám navíc čelil bez masky, jak bylo v té době obvyklé.

První Stanley Cup získal Hall jako náhradník v roce 1952 s Detroitem ještě předtím, než nastoupil k jedinému zápasu NHL. O devět let později už Chicagu triumf v elitní soutěži vychytal. Conn Smythe Trophy pro nejlepšího hráče play off paradoxně získal až v roce 1968, kdy v brance St. Louis nestačil ve finále na Montreal. Stal se druhým z celkově šesti držitelů této trofeje z poraženého týmu v historii.

Jeho série více než 500 odchytaných zápasů v řadě už vzhledem k tomu, jak se brankářská pozice proměnila, podle všeho nikdy nebude překonána. Včetně play off nastoupil dokonce do 552 utkání za sebou.

„Glenn byl urostlý, spolehlivý a velkolepý. Jeho rekord ze sezon 1955/56 až 1962/63 stále platí a nejspíš navždy bude. Je skoro nepochopitelný - zvlášť když si uvědomíte, že to dokázal bez masky,“ uvedl komisionář NHL Gary Bettman.

Vedle trofeje pro nejlepšího hráče play off získal Hall také Calder Trophy pro nejlepšího nováčka a třikrát Vezina Trophy, tehdy udělovanou gólmanovi týmu s nejméně obdrženými brankami. V 906 zápasech základní části si připsal 407 výher a 84 čistých kont. V roce 1975 byl uveden do Síně slávy a v roce 1988 Chicago vyřadilo z užívání jeho číslo 1.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa42215313146:11255
2Carolina43179314147:13155
3Montreal43159613145:14254
4Detroit44187415136:14154
5Islanders43168415129:12052
6Flyers41157712129:11851
7Washington44202616143:12950
8Pittsburgh41164912135:13149
9Buffalo41166415130:12948
10Toronto42164715141:13947
11Florida42193317130:13447
12Rangers44137618116:12046
13Boston43157219137:14346
14Devils43157219114:13346
15Ottawa42155517137:13745
16Columbus42117717129:14243
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4228374167:9769
    2Dallas44224810153:12460
    3Minnesota44187811140:11958
    4Edmonton43165616145:14548
    5Vegas411351211128:12948
    6Seattle Kraken41146714115:12047
    7San Jose431210318136:15147
    8Kings421261014114:11746
    9Utah44156320133:12545
    10Anaheim43138319145:15845
    11Chicago43144718125:13743
    12Nashville42145419120:14242
    13St. Louis44170819110:15342
    14Calgary43144421113:13040
    15Vancouver42106521120:14837
    16Winnipeg41132521118:13035

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů