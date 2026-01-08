NHL ONLINE: Pastrňák proti Klapkovi, Nečas bojuje s Ottawou. Hrají Hertl či Gudas
David Pastrňák v NHL se staví proti Adamu Klapkovi, který s Calgary chce urvat body z Bostonu. Martin Nečas v dresu Colorada vyzývá na souboj Ottawu. Do akce jdou Češi v barvách Canucks, a to Filip Hronek a David Kämpf, kteří zápolí v Detroitu. Vyjet na led nejslavnější hokejové ligy světa se chystá rovněž kapitán Anaheimu Radko Gudas či Tomáš Hertl z Las Vegas. Všechny zápasy můžete sledovat ONLINE na iSportu.
NHL - Základní část - 2025/2026
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|28
|47
|75
|43
|3
|2.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|35
|39
|74
|42
|48
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|24
|43
|67
|43
|17
|4.
|Nikita Kučerov
Tampa
|20
|41
|61
|39
|20
|5.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|21
|39
|60
|43
|3
|6.
|Mikko Rantanen
Dallas
|17
|42
|59
|43
|1
|7.
|Jason Robertson
Dallas
|25
|27
|52
|44
|18
|8.
|Martin Nečas
Colorado
|19
|33
|52
|42
|37
|9.
|Wyatt Johnston
Dallas
|25
|26
|51
|44
|-2
|10.
|Kyle Connor
Winnipeg
|20
|30
|50
|41
|6
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Tampa
|42
|21
|5
|3
|13
|146:112
|55
|2
Carolina
|43
|17
|9
|3
|14
|147:131
|55
|3
Montreal
|43
|15
|9
|6
|13
|145:142
|54
|4
Detroit
|44
|18
|7
|4
|15
|136:141
|54
|5
Islanders
|43
|16
|8
|4
|15
|129:120
|52
|6
Flyers
|41
|15
|7
|7
|12
|129:118
|51
|7
Washington
|44
|20
|2
|6
|16
|143:129
|50
|8
Pittsburgh
|41
|16
|4
|9
|12
|135:131
|49
|9
Buffalo
|41
|16
|6
|4
|15
|130:129
|48
|10
Toronto
|42
|16
|4
|7
|15
|141:139
|47
|11
Florida
|42
|19
|3
|3
|17
|130:134
|47
|12
Rangers
|44
|13
|7
|6
|18
|116:120
|46
|13
Boston
|43
|15
|7
|2
|19
|137:143
|46
|14
Devils
|43
|15
|7
|2
|19
|114:133
|46
|15
Ottawa
|42
|15
|5
|5
|17
|137:137
|45
|16
Columbus
|42
|11
|7
|7
|17
|129:142
|43
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|42
|28
|3
|7
|4
|167:97
|69
|2
Dallas
|44
|22
|4
|8
|10
|153:124
|60
|3
Minnesota
|44
|18
|7
|8
|11
|140:119
|58
|4
Edmonton
|43
|16
|5
|6
|16
|145:145
|48
|5
Vegas
|41
|13
|5
|12
|11
|128:129
|48
|6
Seattle Kraken
|41
|14
|6
|7
|14
|115:120
|47
|7
San Jose
|43
|12
|10
|3
|18
|136:151
|47
|8
Kings
|42
|12
|6
|10
|14
|114:117
|46
|9
Utah
|44
|15
|6
|3
|20
|133:125
|45
|10
Anaheim
|43
|13
|8
|3
|19
|145:158
|45
|11
Chicago
|43
|14
|4
|7
|18
|125:137
|43
|12
Nashville
|42
|14
|5
|4
|19
|120:142
|42
|13
St. Louis
|44
|17
|0
|8
|19
|110:153
|42
|14
Calgary
|43
|14
|4
|4
|21
|113:130
|40
|15
Vancouver
|42
|10
|6
|5
|21
|120:148
|37
|16
Winnipeg
|41
|13
|2
|5
|21
|118:130
|35