NHL ONLINE: Pastrňák proti Klapkovi, Nečas bojuje s Ottawou. Hrají Hertl či Gudas

David Pastrňák se raduje z gólu
David Pastrňák se raduje z góluZdroj: ČTK / AP / Lindsey Wasson
David Pastrňák v dresu Bostonu
Martin Nečas se v dresu Colorada raduje z gólu
Martin Nečas v dresu Colorada
Český obr Adam Klapka oslavuje vstřelený gól za Calgary
Adam Klapka proti Montrealu poprvé v aktuální sezoně skóroval
Filip Hronek v dresu Vancouveru
Filip Hronek po vstřelení branky
David Pastrňák v NHL se staví proti Adamu Klapkovi, který s Calgary chce urvat body z Bostonu. Martin Nečas v dresu Colorada vyzývá na souboj Ottawu. Do akce jdou Češi v barvách Canucks, a to Filip Hronek a David Kämpf, kteří zápolí v Detroitu. Vyjet na led nejslavnější hokejové ligy světa se chystá rovněž kapitán Anaheimu Radko Gudas či Tomáš Hertl z Las Vegas. Všechny zápasy můžete sledovat ONLINE na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.214.112.87Detail
LIVE
--Tipsport2.554.082.46Detail
LIVE
--Tipsport2.084.173.08Detail
LIVE
--Tipsport2.694.042.36Detail
LIVE
--Tipsport2.334.052.71Detail
LIVE
--Tipsport2.474.072.54Detail
LIVE
--Tipsport1.764.473.95Detail
LIVE
--Tipsport2.334.042.72Detail
LIVE
--Tipsport2.494.062.52Detail
LIVE
--Tipsport1.664.464.56Detail
LIVE
--Tipsport2.044.23.16Detail
LIVE
--Tipsport3.054.142.1Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton284775433
2.Nathan MacKinnonColorado3539744248
3.Macklin CelebriniSan Jose2443674317
4.Nikita KučerovTampa2041613920
5.Leon DraisaitlEdmonton213960433
6.Mikko RantanenDallas174259431
7.Jason RobertsonDallas2527524418
8.Martin NečasColorado1933524237
9.Wyatt JohnstonDallas25265144-2
10.Kyle ConnorWinnipeg203050416

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa42215313146:11255
2Carolina43179314147:13155
3Montreal43159613145:14254
4Detroit44187415136:14154
5Islanders43168415129:12052
6Flyers41157712129:11851
7Washington44202616143:12950
8Pittsburgh41164912135:13149
9Buffalo41166415130:12948
10Toronto42164715141:13947
11Florida42193317130:13447
12Rangers44137618116:12046
13Boston43157219137:14346
14Devils43157219114:13346
15Ottawa42155517137:13745
16Columbus42117717129:14243
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4228374167:9769
    2Dallas44224810153:12460
    3Minnesota44187811140:11958
    4Edmonton43165616145:14548
    5Vegas411351211128:12948
    6Seattle Kraken41146714115:12047
    7San Jose431210318136:15147
    8Kings421261014114:11746
    9Utah44156320133:12545
    10Anaheim43138319145:15845
    11Chicago43144718125:13743
    12Nashville42145419120:14242
    13St. Louis44170819110:15342
    14Calgary43144421113:13040
    15Vancouver42106521120:14837
    16Winnipeg41132521118:13035

