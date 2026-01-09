Předplatné

ONLINE: Češi v brankovišti proti Blues. Utne Winnipeg dlouhou sérii proher?

Karel Vejmelka v akci proti Islanders
Karel Vejmelka v akci proti IslandersZdroj: ČTK / AP / Adam Hunger
NHL
Pouze tři duely nabízí v noci na sobotu zámořská NHL. Utah s českými brankáři zavítá na led St. Louis, Winnipeg se bude snažit protrhnout černou sérii jedenácti proher proti Los Angeles. A Chicago zabojuje o body proti Washingtonu. ONLINE přenosy všech tří utkání sledujte na webu iSport.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado3642784348
2.Connor McDavidEdmonton294877444
3.Macklin CelebriniSan Jose2443674317
4.Leon DraisaitlEdmonton214061445
5.Nikita KučerovTampa2041613920
6.Mikko RantanenDallas174259431
7.Martin NečasColorado2034544339
8.Jason RobertsonDallas2527524418
9.Kyle ConnorWinnipeg213152425
10.Wyatt JohnstonDallas25265144-2
Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina44189314152:13357
2Montreal44169613151:14456
3Detroit45197415141:14256
4Tampa42215313146:11255
5Islanders44168515130:12253
6Flyers42157812130:12052
7Pittsburgh42174912139:13251
8Washington44202616143:12950
9Buffalo42176415135:13150
10Toronto43165715143:14049
11Boston44167219141:14448
12Florida43193318132:14047
13Rangers45137619118:12546
14Devils44157220115:13746
15Ottawa43155518139:14545
16Columbus43117718132:14743
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4329374175:9971
    2Dallas44224810153:12460
    3Minnesota45188811143:12160
    4Vegas421451211133:13250
    4Edmonton44175616149:14850
    6Seattle Kraken42146814117:12348
    7San Jose431210318136:15147
    8Kings421261014114:11746
    9Utah44156320133:12545
    10Anaheim44138320147:16345
    11Nashville43146419122:14344
    12Chicago43144718125:13743
    13St. Louis44170819110:15342
    14Calgary44144422114:13440
    15Vancouver43106522121:15337
    16Winnipeg42132522121:13435
