Vejmelka jako Hašek! Vychytal St. Louis a má nejvíc výher ze všech brankářů v lize
Karel Vejmelka je v této sezoně NHL prvním gólmanem s dvaceti výhrami. Český brankář Utahu kryl v pátečním utkání 26 střel hokejistů St. Louis a dovedl svůj tým k vítězství 4:2. Za svůj výkon byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu.
Vejmelka je po Dominiku Haškovi druhým českým gólmanem, který dosáhl v NHL dvaceti výher v sezoně nejrychleji ze všech. Brankářské legendě se to povedlo dokonce dvakrát (1996/97 a 1998/99). „Je to obrovská pocta,“ řekl Vejmelka. „Je to jeden z nejlepších gólmanů v historii NHL. Je pro mě čest, že jsem s ním spojován. Mám radost,“ uvedl.
Vejmelka inkasoval oba góly v prostřední třetině, ve které St. Louis snížilo na 1:2 a 2:3. Českého gólmana překonali Oskar Sundqvist střelou z levého kruhu přes obránce a Pavel Bučněvič z mezikruží. Výhru Utahu řídili třemi body Nick Schmaltz (2+1) a Clayton Keller (0+3).
St. Louis přestřílelo Utah 28:23, ale naráželo na českého gólmana. „Hráli jsme dobře, ale nedokázali jsme dostat puk do branky,“ mrzelo Sundqvista. „Měli jsme několik šancí, které měly pravděpodobně skončit gólem. Ale tak to někdy chodí. Jejich gólman chytal skvěle,“ vyzdvihl Vejmelku, který překonal v NHL hranici 20 výher podruhé. V minulém ročníku vychytal 26 vítězství.
Winnipeg porazil na vlastním ledě Los Angeles 5:1 a vyhrál téměř po měsíci. Jets prohráli předchozích jedenáct utkání. Na ukončení série se podílel dvěma trefami Mark Scheifele, první hvězda zápasu.
„Všechny čtyři lajny skórovaly. Přesně to nás zdobilo minulou sezonu,“ uvedl Vladislav Naměstnikov, který dal po 91 sekundách hry první gól utkání. Winnipeg uzavíral před utkáním tabulku NHL, přitom minulou sezonu získal poprvé Prezidentský pohár za výhru v základní části.
Washington zvítězil 5:1 v Chicagu, které neuspělo po čtyřech výhrách. Základ k úspěchu položili hosté v první třetině, po které vedl 3:0. Domácím nepomohl návrat Connora Bedarda, který vynechal minulých dvanáct zápasů kvůli zranění.
Na druhou stranu chybělo Chicagu kvůli nemoci několik hráčů včetně obou brankářů. Svůj třetí start v NHL si tak odbyl Drew Commesso, který inkasoval pětkrát z 24 střel.
„Nechceme se na nic vymlouvat, ale spousta kluků se necítila dobře. Taková je realita. Povolali jsme narychlo několik hráčů. Drew to měl těžké, ale myslím si, že chytal dobře,“ řekl kouč Chicaga Jeff Blashill. „To se stává. Určitě to znovu ovlivní naši sestavu i v dalším zápase. Ale pořád máme dobrý tým na to, abychom vyhráli. Musíme se zlepšit,“ podotkl.
Hráče Washingtonu povzbudila přítomnost otců v hledišti. „Vše začalo přivítáním a společnou snídání. Cítili jsme pozitivní vibrace. Každý si to užíval a myslím si, že se to přeneslo i do zápasu,“ řekl Connor McMichael, který vstřelil gól, na další přihrál a stal se první hvězdou zápasu. Nejlepší střelec v historii NHL Alexandr Ovečkin skóroval počtvrté za poslední tři utkání.
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|36
|42
|78
|43
|48
|2.
|Connor McDavid
Edmonton
|29
|48
|77
|44
|4
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|24
|43
|67
|43
|17
|4.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|21
|40
|61
|44
|5
|5.
|Nikita Kučerov
Tampa
|20
|41
|61
|39
|20
|6.
|Mikko Rantanen
Dallas
|17
|42
|59
|43
|1
|7.
|Martin Nečas
Colorado
|20
|34
|54
|43
|39
|8.
|Kyle Connor
Winnipeg
|21
|32
|53
|43
|5
|9.
|Jason Robertson
Dallas
|25
|27
|52
|44
|18
|10.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|22
|30
|52
|43
|7
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|44
|18
|9
|3
|14
|152:133
|57
|2
Montreal
|44
|16
|9
|6
|13
|151:144
|56
|3
Detroit
|45
|19
|7
|4
|15
|141:142
|56
|4
Tampa
|42
|21
|5
|3
|13
|146:112
|55
|5
Islanders
|44
|16
|8
|5
|15
|130:122
|53
|6
Washington
|45
|21
|2
|6
|16
|148:130
|52
|7
Flyers
|42
|15
|7
|8
|12
|130:120
|52
|8
Pittsburgh
|42
|17
|4
|9
|12
|139:132
|51
|9
Buffalo
|42
|17
|6
|4
|15
|135:131
|50
|10
Toronto
|43
|16
|5
|7
|15
|143:140
|49
|11
Boston
|44
|16
|7
|2
|19
|141:144
|48
|12
Florida
|43
|19
|3
|3
|18
|132:140
|47
|13
Rangers
|45
|13
|7
|6
|19
|118:125
|46
|14
Devils
|44
|15
|7
|2
|20
|115:137
|46
|15
Ottawa
|43
|15
|5
|5
|18
|139:145
|45
|16
Columbus
|43
|11
|7
|7
|18
|132:147
|43
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|43
|29
|3
|7
|4
|175:99
|71
|2
Dallas
|44
|22
|4
|8
|10
|153:124
|60
|3
Minnesota
|45
|18
|8
|8
|11
|143:121
|60
|4
Vegas
|42
|14
|5
|12
|11
|133:132
|50
|4
Edmonton
|44
|17
|5
|6
|16
|149:148
|50
|6
Seattle Kraken
|42
|14
|6
|8
|14
|117:123
|48
|7
Utah
|45
|16
|6
|3
|20
|137:127
|47
|8
San Jose
|43
|12
|10
|3
|18
|136:151
|47
|9
Kings
|43
|12
|6
|10
|15
|115:122
|46
|10
Anaheim
|44
|13
|8
|3
|20
|147:163
|45
|11
Nashville
|43
|14
|6
|4
|19
|122:143
|44
|12
Chicago
|44
|14
|4
|7
|19
|126:142
|43
|13
St. Louis
|45
|17
|0
|8
|20
|112:157
|42
|14
Calgary
|44
|14
|4
|4
|22
|114:134
|40
|15
Winnipeg
|43
|14
|2
|5
|22
|126:135
|37
|16
Vancouver
|43
|10
|6
|5
|22
|121:153
|37