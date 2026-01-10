Předplatné

Vejmelka jako Hašek! Vychytal St. Louis a má nejvíc výher ze všech brankářů v lize

Karel Vejmelka v akci proti Islanders
Karel Vejmelka v akci proti IslandersZdroj: ČTK / AP / Adam Hunger
Karel Vejmelka v brance Utahu se činí proti New York Rangers
Český gólman Karel Vejmelka v brance Utahu
Brankář Karel Vejmelka v dresu Utah Hockey Club
Karel Vejmelka je v této sezoně NHL prvním gólmanem s dvaceti výhrami. Český brankář Utahu kryl v pátečním utkání 26 střel hokejistů St. Louis a dovedl svůj tým k vítězství 4:2. Za svůj výkon byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu.

Vejmelka je po Dominiku Haškovi druhým českým gólmanem, který dosáhl v NHL dvaceti výher v sezoně nejrychleji ze všech. Brankářské legendě se to povedlo dokonce dvakrát (1996/97 a 1998/99). „Je to obrovská pocta,“ řekl Vejmelka. „Je to jeden z nejlepších gólmanů v historii NHL. Je pro mě čest, že jsem s ním spojován. Mám radost,“ uvedl.

Vejmelka inkasoval oba góly v prostřední třetině, ve které St. Louis snížilo na 1:2 a 2:3. Českého gólmana překonali Oskar Sundqvist střelou z levého kruhu přes obránce a Pavel Bučněvič z mezikruží. Výhru Utahu řídili třemi body Nick Schmaltz (2+1) a Clayton Keller (0+3).

St. Louis přestřílelo Utah 28:23, ale naráželo na českého gólmana. „Hráli jsme dobře, ale nedokázali jsme dostat puk do branky,“ mrzelo Sundqvista. „Měli jsme několik šancí, které měly pravděpodobně skončit gólem. Ale tak to někdy chodí. Jejich gólman chytal skvěle,“ vyzdvihl Vejmelku, který překonal v NHL hranici 20 výher podruhé. V minulém ročníku vychytal 26 vítězství.

Winnipeg porazil na vlastním ledě Los Angeles 5:1 a vyhrál téměř po měsíci. Jets prohráli předchozích jedenáct utkání. Na ukončení série se podílel dvěma trefami Mark Scheifele, první hvězda zápasu.

„Všechny čtyři lajny skórovaly. Přesně to nás zdobilo minulou sezonu,“ uvedl Vladislav Naměstnikov, který dal po 91 sekundách hry první gól utkání. Winnipeg uzavíral před utkáním tabulku NHL, přitom minulou sezonu získal poprvé Prezidentský pohár za výhru v základní části.

Washington zvítězil 5:1 v Chicagu, které neuspělo po čtyřech výhrách. Základ k úspěchu položili hosté v první třetině, po které vedl 3:0. Domácím nepomohl návrat Connora Bedarda, který vynechal minulých dvanáct zápasů kvůli zranění.

Na druhou stranu chybělo Chicagu kvůli nemoci několik hráčů včetně obou brankářů. Svůj třetí start v NHL si tak odbyl Drew Commesso, který inkasoval pětkrát z 24 střel.

„Nechceme se na nic vymlouvat, ale spousta kluků se necítila dobře. Taková je realita. Povolali jsme narychlo několik hráčů. Drew to měl těžké, ale myslím si, že chytal dobře,“ řekl kouč Chicaga Jeff Blashill. „To se stává. Určitě to znovu ovlivní naši sestavu i v dalším zápase. Ale pořád máme dobrý tým na to, abychom vyhráli. Musíme se zlepšit,“ podotkl.

Hráče Washingtonu povzbudila přítomnost otců v hledišti. „Vše začalo přivítáním a společnou snídání. Cítili jsme pozitivní vibrace. Každý si to užíval a myslím si, že se to přeneslo i do zápasu,“ řekl Connor McMichael, který vstřelil gól, na další přihrál a stal se první hvězdou zápasu. Nejlepší střelec v historii NHL Alexandr Ovečkin skóroval počtvrté za poslední tři utkání.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado3642784348
2.Connor McDavidEdmonton294877444
3.Macklin CelebriniSan Jose2443674317
4.Leon DraisaitlEdmonton214061445
5.Nikita KučerovTampa2041613920
6.Mikko RantanenDallas174259431
7.Martin NečasColorado2034544339
8.Kyle ConnorWinnipeg213253435
9.Jason RobertsonDallas2527524418
10.Mark ScheifeleWinnipeg223052437
Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina44189314152:13357
2Montreal44169613151:14456
3Detroit45197415141:14256
4Tampa42215313146:11255
5Islanders44168515130:12253
6Washington45212616148:13052
7Flyers42157812130:12052
8Pittsburgh42174912139:13251
9Buffalo42176415135:13150
10Toronto43165715143:14049
11Boston44167219141:14448
12Florida43193318132:14047
13Rangers45137619118:12546
14Devils44157220115:13746
15Ottawa43155518139:14545
16Columbus43117718132:14743
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4329374175:9971
    2Dallas44224810153:12460
    3Minnesota45188811143:12160
    4Vegas421451211133:13250
    4Edmonton44175616149:14850
    6Seattle Kraken42146814117:12348
    7Utah45166320137:12747
    8San Jose431210318136:15147
    9Kings431261015115:12246
    10Anaheim44138320147:16345
    11Nashville43146419122:14344
    12Chicago44144719126:14243
    13St. Louis45170820112:15742
    14Calgary44144422114:13440
    15Winnipeg43142522126:13537
    16Vancouver43106522121:15337
