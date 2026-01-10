Předplatné

NHL ONLINE: Pastrňák proti Rangers, večer hraje i Nečas. V akci také Gudas či Hertl

David Pastrňák si na ledě Edmontonu připsal tři body
David Pastrňák si na ledě Edmontonu připsal tři bodyZdroj: ČTK / AP / Jason Franson
Martin Nečas v dresu Colorada
Radko Gudas s Lukášem Dostálem slaví výhru nad Bostonem
Hertl slaví gól se spoluhráči
David Pastrňák se raduje z gólu
Český obránce Radko Gudas se zranil v utkání Anaheimu na ledě Bostonu
Martin Nečas slaví se spoluhráči branku
David Pastrňák se raduje se spoluhráči
Hokejový program uprostřed víkendu nabízí porci 14 zápasů NHL. Už od 19:00 nastupují David Pastrňák s Pavlem Zachou za Boston do duelu s New York Rangers. Calgary, za které startuje Adam Klapka, hraje v Pittsburghu. Martin Nečas v dresu Colorada hostí Columbus. Večer je v akci také Radek Faksa, který se s Dallasem představuje v San Jose. V noční části hrají také Anaheim (Lukáš Dostál, Radko Gudas), Vancouver (Filip Hronek, David Kämpf) či Las Vegas (Tomáš Hertl). ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
15Detail
LIVE
51Detail
LIVE
42Detail
LIVE
--Tipsport2.323.972.77Detail
LIVE
--Tipsport2.074.143.13Detail
LIVE
--Tipsport1.584.84.91Detail
LIVE
--Tipsport3.34.241.98Detail

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.094.23.04Detail
LIVE
--Tipsport2.034.093.24Detail
LIVE
--Tipsport2.194.072.93Detail
LIVE
--Tipsport2.424.072.6Detail
LIVE
--Tipsport3.134.032.09Detail
LIVE
--Tipsport1.634.474.8Detail
LIVE
--Tipsport1.774.273.84Detail
LIVE
--Tipsport1.983.943.31Detail
LIVE
--Tipsport1.894.193.4Detail
LIVE
--Tipsport1.674.284.37Detail
LIVE
--Tipsport2.43.62.61Detail
LIVE
--Tipsport2.453.62.55Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado3642784348
2.Connor McDavidEdmonton294877444
3.Macklin CelebriniSan Jose2443674317
4.Leon DraisaitlEdmonton214061445
5.Nikita KučerovTampa2041613920
6.Mikko RantanenDallas174259431
7.Martin NečasColorado2034544339
8.Kyle ConnorWinnipeg213253435
9.Jason RobertsonDallas2527524418
10.Mark ScheifeleWinnipeg223052437

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina44189314152:13357
2Montreal44169613151:14456
3Detroit45197415141:14256
4Tampa42215313146:11255
5Islanders44168515130:12253
6Washington45212616148:13052
7Flyers42157812130:12052
8Pittsburgh42174912139:13251
9Buffalo42176415135:13150
10Toronto43165715143:14049
11Boston44167219141:14448
12Florida43193318132:14047
13Rangers45137619118:12546
14Devils44157220115:13746
15Ottawa43155518139:14545
16Columbus43117718132:14743
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4329374175:9971
    2Dallas44224810153:12460
    3Minnesota45188811143:12160
    4Vegas421451211133:13250
    4Edmonton44175616149:14850
    6Seattle Kraken42146814117:12348
    7Utah45166320137:12747
    8San Jose431210318136:15147
    9Kings431261015115:12246
    10Anaheim44138320147:16345
    11Nashville43146419122:14344
    12Chicago44144719126:14243
    13St. Louis45170820112:15742
    14Calgary44144422114:13440
    15Winnipeg43142522126:13537
    16Vancouver43106522121:15337

