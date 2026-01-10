NHL ONLINE: Pastrňák proti Rangers, večer hraje i Nečas. V akci také Gudas či Hertl
Hokejový program uprostřed víkendu nabízí porci 14 zápasů NHL. Už od 19:00 nastupují David Pastrňák s Pavlem Zachou za Boston do duelu s New York Rangers. Calgary, za které startuje Adam Klapka, hraje v Pittsburghu. Martin Nečas v dresu Colorada hostí Columbus. Večer je v akci také Radek Faksa, který se s Dallasem představuje v San Jose. V noční části hrají také Anaheim (Lukáš Dostál, Radko Gudas), Vancouver (Filip Hronek, David Kämpf) či Las Vegas (Tomáš Hertl). ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
NHL - Základní část - 2025/2026
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|36
|42
|78
|43
|48
|2.
|Connor McDavid
Edmonton
|29
|48
|77
|44
|4
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|24
|43
|67
|43
|17
|4.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|21
|40
|61
|44
|5
|5.
|Nikita Kučerov
Tampa
|20
|41
|61
|39
|20
|6.
|Mikko Rantanen
Dallas
|17
|42
|59
|43
|1
|7.
|Martin Nečas
Colorado
|20
|34
|54
|43
|39
|8.
|Kyle Connor
Winnipeg
|21
|32
|53
|43
|5
|9.
|Jason Robertson
Dallas
|25
|27
|52
|44
|18
|10.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|22
|30
|52
|43
|7
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|44
|18
|9
|3
|14
|152:133
|57
|2
Montreal
|44
|16
|9
|6
|13
|151:144
|56
|3
Detroit
|45
|19
|7
|4
|15
|141:142
|56
|4
Tampa
|42
|21
|5
|3
|13
|146:112
|55
|5
Islanders
|44
|16
|8
|5
|15
|130:122
|53
|6
Washington
|45
|21
|2
|6
|16
|148:130
|52
|7
Flyers
|42
|15
|7
|8
|12
|130:120
|52
|8
Pittsburgh
|42
|17
|4
|9
|12
|139:132
|51
|9
Buffalo
|42
|17
|6
|4
|15
|135:131
|50
|10
Toronto
|43
|16
|5
|7
|15
|143:140
|49
|11
Boston
|44
|16
|7
|2
|19
|141:144
|48
|12
Florida
|43
|19
|3
|3
|18
|132:140
|47
|13
Rangers
|45
|13
|7
|6
|19
|118:125
|46
|14
Devils
|44
|15
|7
|2
|20
|115:137
|46
|15
Ottawa
|43
|15
|5
|5
|18
|139:145
|45
|16
Columbus
|43
|11
|7
|7
|18
|132:147
|43
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|43
|29
|3
|7
|4
|175:99
|71
|2
Dallas
|44
|22
|4
|8
|10
|153:124
|60
|3
Minnesota
|45
|18
|8
|8
|11
|143:121
|60
|4
Vegas
|42
|14
|5
|12
|11
|133:132
|50
|4
Edmonton
|44
|17
|5
|6
|16
|149:148
|50
|6
Seattle Kraken
|42
|14
|6
|8
|14
|117:123
|48
|7
Utah
|45
|16
|6
|3
|20
|137:127
|47
|8
San Jose
|43
|12
|10
|3
|18
|136:151
|47
|9
Kings
|43
|12
|6
|10
|15
|115:122
|46
|10
Anaheim
|44
|13
|8
|3
|20
|147:163
|45
|11
Nashville
|43
|14
|6
|4
|19
|122:143
|44
|12
Chicago
|44
|14
|4
|7
|19
|126:142
|43
|13
St. Louis
|45
|17
|0
|8
|20
|112:157
|42
|14
Calgary
|44
|14
|4
|4
|22
|114:134
|40
|15
Winnipeg
|43
|14
|2
|5
|22
|126:135
|37
|16
Vancouver
|43
|10
|6
|5
|22
|121:153
|37