NHL ONLINE: Řádění Čechů z Bostonu! Pastrňák ŠESTKRÁT nahrával, Zachův první hattrick

Čeští hokejisté David Pastrňák a Pavel Zacha se radují z další proměněné gólové akce
Čeští hokejisté David Pastrňák a Pavel Zacha se radují z další proměněné gólové akceZdroj: profimedia.cz
Pavel Zacha řádí v dresu Bostonu
David Pastrňák si na ledě Edmontonu připsal tři body
Martin Nečas v dresu Colorada
Radko Gudas s Lukášem Dostálem slaví výhru nad Bostonem
Hertl slaví gól se spoluhráči
David Pastrňák se raduje z gólu
Český obránce Radko Gudas se zranil v utkání Anaheimu na ledě Bostonu
12
iSport.cz, ČTK
NHL
Senzační představení českých hokejistů! David Pastrňák a Pavel Zacha výrazně pomohli Bostonu k demolici 10:2 proti New York Rangers. První z útočníků si připsal šest asistencí, čímž dorovnal Bobbyho Orra (888 bodů) na sedmém místě historického bodování Bruins, druhý zkompletoval premiérový hattrick v NHL. Rodák z Havířova je prvním Čechem v nejlepší hokejové lize světa, který šestkrát nahrával v jednom zápase.

Martin Nečas v dresu Colorada hostí Columbus. Večer je v akci také Radek Faksa, který se s Dallasem představuje v San Jose. V noční části hrají také Anaheim (Lukáš Dostál, Radko Gudas), Vancouver (Filip Hronek, David Kämpf) či Las Vegas (Tomáš Hertl). ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Pro Pastrňáka šlo v základní části o první šestibodový zápas. Před dneškem byla jeho maximem v zámořské soutěži tři pětibodová utkání - dvakrát proti Rangers a jednou proti Carolině. Jednou na šest bodů dosáhl v play off.

V kanadském bodování NHL patří Pastrňákovi osmé místo. Devětadvacetiletý útočník má na kontě 19 branek a 36 přihrávek a stejně 55 bodů jako Martin Nečas z Colorada na sedmé příčce (20+35).

Rangers šli sice do vedení, ale o vyrovnání se po Pastrňákově přihrávce rychle postaral Chusnutdinov a Zacha poté dvěma góly dokonal obrat. Na druhý mu při přesilové hře pět na tři na konci prvního dějství přihrál Pastrňák.

Branku rozhodčí uznali až po přezkoumání videa, během nějž však hráči Rangers odešli do kabiny v domnění, že první třetina už skončila. Museli se proto vrátit a dohrát zbývajících 32 sekund.

V úvodu druhé části zvýšil na 4:1 Fraser Minten, poté si u Chusnutdinova gólu na 5:1 připsal třetí asistenci Pastrňák. Zacha následně završil hattrick a po snížení hostů připravil Pastrňák sedmý zásah pro Charlieho McAvoye. Zacha svůj první hattrick po devíti letech v nejlepší hokejové lize světa zkompletoval do 32. minuty zápasu, kdy zvyšoval na 6:1

Ve závěrečné třetině Pastrňák asistoval u gólů Chusnutdinova s Mintenem. Ruský útočník ještě čtvrtým zásahem minutu a půl před koncem dokonal debakl Rangers, kteří prohráli pošesté z posledních sedmi zápasů. Boston dal v NHL deset branek poprvé od roku 1988.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
15Detail
LIVE
51Detail
LIVE
42Detail
LIVE
102Detail
LIVE 2. třetina
11Tipsport2,52,93,2Detail
LIVE 2. třetina
20Tipsport1,1920Detail
LIVE 2. třetina
02Tipsport147,21,18Detail

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.084.293.02Detail
LIVE
--Tipsport2.024.163.24Detail
LIVE
--Tipsport2.194.12.9Detail
LIVE
--Tipsport2.324.082.71Detail
LIVE
--Tipsport3.494.21.93Detail
LIVE
--Tipsport1.584.685.06Detail
LIVE
--Tipsport1.824.373.73Detail
LIVE
--Tipsport2.084.063.15Detail
LIVE
--Tipsport1.954.253.38Detail
LIVE
--Tipsport1.674.484.53Detail
LIVE
--Tipsport2.323.942.67Detail
LIVE
--Tipsport2.453.62.55Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado3642784348
2.Connor McDavidEdmonton294877444
3.Macklin CelebriniSan Jose2443674317
4.Leon DraisaitlEdmonton214061445
5.Nikita KučerovTampa2041613920
6.Mikko RantanenDallas174259431
7.David PastrňákBoston19365540-4
8.Martin NečasColorado2034544339
9.Kyle ConnorWinnipeg213253435
10.Jason RobertsonDallas2527524418

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina44189314152:13357
2Montreal44169613151:14456
3Detroit45197415141:14256
4Tampa42215313146:11255
5Islanders44168515130:12253
6Washington45212616148:13052
7Flyers42157812130:12052
8Pittsburgh42174912139:13251
9Boston45177219151:14650
10Buffalo42176415135:13150
11Toronto43165715143:14049
12Florida43193318132:14047
13Rangers46137620120:13546
14Devils44157220115:13746
15Ottawa43155518139:14545
16Columbus43117718132:14743
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4329374175:9971
    2Dallas44224810153:12460
    3Minnesota45188811143:12160
    4Vegas421451211133:13250
    4Edmonton44175616149:14850
    6Seattle Kraken42146814117:12348
    7Utah45166320137:12747
    8San Jose431210318136:15147
    9Kings431261015115:12246
    10Anaheim44138320147:16345
    11Nashville43146419122:14344
    12Chicago44144719126:14243
    13St. Louis45170820112:15742
    14Calgary44144422114:13440
    15Winnipeg43142522126:13537
    16Vancouver43106522121:15337

