NHL ONLINE: Řádění Čechů z Bostonu! Pastrňák ŠESTKRÁT nahrával, Zachův první hattrick
Senzační představení českých hokejistů! David Pastrňák a Pavel Zacha výrazně pomohli Bostonu k demolici 10:2 proti New York Rangers. První z útočníků si připsal šest asistencí, čímž dorovnal Bobbyho Orra (888 bodů) na sedmém místě historického bodování Bruins, druhý zkompletoval premiérový hattrick v NHL. Rodák z Havířova je prvním Čechem v nejlepší hokejové lize světa, který šestkrát nahrával v jednom zápase.
Martin Nečas v dresu Colorada hostí Columbus. Večer je v akci také Radek Faksa, který se s Dallasem představuje v San Jose. V noční části hrají také Anaheim (Lukáš Dostál, Radko Gudas), Vancouver (Filip Hronek, David Kämpf) či Las Vegas (Tomáš Hertl). ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Pro Pastrňáka šlo v základní části o první šestibodový zápas. Před dneškem byla jeho maximem v zámořské soutěži tři pětibodová utkání - dvakrát proti Rangers a jednou proti Carolině. Jednou na šest bodů dosáhl v play off.
V kanadském bodování NHL patří Pastrňákovi osmé místo. Devětadvacetiletý útočník má na kontě 19 branek a 36 přihrávek a stejně 55 bodů jako Martin Nečas z Colorada na sedmé příčce (20+35).
Rangers šli sice do vedení, ale o vyrovnání se po Pastrňákově přihrávce rychle postaral Chusnutdinov a Zacha poté dvěma góly dokonal obrat. Na druhý mu při přesilové hře pět na tři na konci prvního dějství přihrál Pastrňák.
Branku rozhodčí uznali až po přezkoumání videa, během nějž však hráči Rangers odešli do kabiny v domnění, že první třetina už skončila. Museli se proto vrátit a dohrát zbývajících 32 sekund.
V úvodu druhé části zvýšil na 4:1 Fraser Minten, poté si u Chusnutdinova gólu na 5:1 připsal třetí asistenci Pastrňák. Zacha následně završil hattrick a po snížení hostů připravil Pastrňák sedmý zásah pro Charlieho McAvoye. Zacha svůj první hattrick po devíti letech v nejlepší hokejové lize světa zkompletoval do 32. minuty zápasu, kdy zvyšoval na 6:1
Ve závěrečné třetině Pastrňák asistoval u gólů Chusnutdinova s Mintenem. Ruský útočník ještě čtvrtým zásahem minutu a půl před koncem dokonal debakl Rangers, kteří prohráli pošesté z posledních sedmi zápasů. Boston dal v NHL deset branek poprvé od roku 1988.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|36
|42
|78
|43
|48
|2.
|Connor McDavid
Edmonton
|29
|48
|77
|44
|4
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|24
|43
|67
|43
|17
|4.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|21
|40
|61
|44
|5
|5.
|Nikita Kučerov
Tampa
|20
|41
|61
|39
|20
|6.
|Mikko Rantanen
Dallas
|17
|42
|59
|43
|1
|7.
|David Pastrňák
Boston
|19
|36
|55
|40
|-4
|8.
|Martin Nečas
Colorado
|20
|34
|54
|43
|39
|9.
|Kyle Connor
Winnipeg
|21
|32
|53
|43
|5
|10.
|Jason Robertson
Dallas
|25
|27
|52
|44
|18
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|44
|18
|9
|3
|14
|152:133
|57
|2
Montreal
|44
|16
|9
|6
|13
|151:144
|56
|3
Detroit
|45
|19
|7
|4
|15
|141:142
|56
|4
Tampa
|42
|21
|5
|3
|13
|146:112
|55
|5
Islanders
|44
|16
|8
|5
|15
|130:122
|53
|6
Washington
|45
|21
|2
|6
|16
|148:130
|52
|7
Flyers
|42
|15
|7
|8
|12
|130:120
|52
|8
Pittsburgh
|42
|17
|4
|9
|12
|139:132
|51
|9
Boston
|45
|17
|7
|2
|19
|151:146
|50
|10
Buffalo
|42
|17
|6
|4
|15
|135:131
|50
|11
Toronto
|43
|16
|5
|7
|15
|143:140
|49
|12
Florida
|43
|19
|3
|3
|18
|132:140
|47
|13
Rangers
|46
|13
|7
|6
|20
|120:135
|46
|14
Devils
|44
|15
|7
|2
|20
|115:137
|46
|15
Ottawa
|43
|15
|5
|5
|18
|139:145
|45
|16
Columbus
|43
|11
|7
|7
|18
|132:147
|43
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|43
|29
|3
|7
|4
|175:99
|71
|2
Dallas
|44
|22
|4
|8
|10
|153:124
|60
|3
Minnesota
|45
|18
|8
|8
|11
|143:121
|60
|4
Vegas
|42
|14
|5
|12
|11
|133:132
|50
|4
Edmonton
|44
|17
|5
|6
|16
|149:148
|50
|6
Seattle Kraken
|42
|14
|6
|8
|14
|117:123
|48
|7
Utah
|45
|16
|6
|3
|20
|137:127
|47
|8
San Jose
|43
|12
|10
|3
|18
|136:151
|47
|9
Kings
|43
|12
|6
|10
|15
|115:122
|46
|10
Anaheim
|44
|13
|8
|3
|20
|147:163
|45
|11
Nashville
|43
|14
|6
|4
|19
|122:143
|44
|12
Chicago
|44
|14
|4
|7
|19
|126:142
|43
|13
St. Louis
|45
|17
|0
|8
|20
|112:157
|42
|14
Calgary
|44
|14
|4
|4
|22
|114:134
|40
|15
Winnipeg
|43
|14
|2
|5
|22
|126:135
|37
|16
Vancouver
|43
|10
|6
|5
|22
|121:153
|37