Předplatné

Řádění Čechů z Bostonu! Pastrňák ŠESTKRÁT nahrával, Zachův první hattrick. Dostál znovu bez výhry

Čeští hokejisté David Pastrňák a Pavel Zacha se radují z další proměněné gólové akce
Čeští hokejisté David Pastrňák a Pavel Zacha se radují z další proměněné gólové akceZdroj: profimedia.cz
Pavel Zacha řádí v dresu Bostonu
David Pastrňák si na ledě Edmontonu připsal tři body
Martin Nečas v dresu Colorada
Radko Gudas s Lukášem Dostálem slaví výhru nad Bostonem
Hertl slaví gól se spoluhráči
David Pastrňák se raduje z gólu
Český obránce Radko Gudas se zranil v utkání Anaheimu na ledě Bostonu
12
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
NHL
Vstoupit do diskuse (2)

Útočník David Pastrňák zazářil v NHL šesti přihrávkami a pomohl hokejistům Bostonu k domácí drtivé výhře 10:2 nad New Yorkem Rangers. Pavel Zacha přispěl k vítězství prvním hattrickem v kariéře, čtyři branky dal Marat Chusnutdinov. Lukáš Dostál inkasoval čtyřikrát z 31 střel a neodvrátil prohru Anaheimu 3:5 v Buffalu. Český gólman si nepřipsal výhru v posledních sedmi startech.

Pro Pastrňáka šlo v základní části o první šestibodový zápas. Předtím byla jeho maximem v zámořské soutěži tři pětibodová utkání - dvakrát proti Rangers a jednou proti Carolině. Jednou na šest bodů dosáhl v play off.

Pastrňák je třetím hráčem klubové historie, který nasbíral v utkání šest asistencí. Navázal na Bobbyho Orra a Kena Hodgeho za začátku 70. let minulého století. Šest bodů si v základní části připsali za Boston naposledy Ray Bourque (1+5) v roce 1990 a z českých hokejistů Milan Hejduk (3+3) v roce 2007.

Pastrňák prodloužil svou bodovou sérii na pět zápasů (4+10) a poskočil do elitní desítky produktivity soutěže. Havířovský rodák má 55 bodů (19+36) stejně jako Martin Nečas (20+35), který vyšel v sobotním programu NHL naprázdno při výhře Colorada 4:0 nad Columbusem.

Rangers šli sice do vedení, ale o vyrovnání se po Pastrňákově přihrávce rychle postaral z úniku Chusnutdinov a Zacha poté dvěma góly dokonal ještě v první třetině obrat. Jeho gólovou dorážku na 3:1 musel přezkoumat rozhodčí, zda puk prošel brankovou čárou. U této branky v přesilové hře pět na tři asistoval Pastrňák.

V úvodu druhé části zvýšil na 4:1 Fraser Minten, poté si u Chusnutdinova gólu do odkryté branky na 5:1 připsal třetí přihrávku Pastrňák. Zacha následně završil hattrick střelou z levého kruhu a po snížení hostů připravil Pastrňák sedmý zásah pro Charlieho McAvoye.

V závěrečné třetině Pastrňák asistoval u gólů Chusnutdinova s Mintenem. Ruský útočník ještě čtvrtým zásahem minutu a půl před koncem dokonal debakl Rangers, kteří prohráli pošesté z posledních sedmi zápasů. Boston dal v NHL deset branek poprvé od roku 1988.

Zacha a Chusnutdinov jsou v NHL prvními spoluhráči od roku 2008, kteří vstřelili první hattrick v soutěži ve stejném zápase. Před nimi se povedla stejná věc útočníkům Pittsburghu Pascalu Dupuisovi a Petru Sýkorovi.

Dostála překonal dvakrát Jake Quinn, který ve třetí minutě otevřel z rychlého protiútoku skóre a v čase 56:00 zvýšil na 4:1. Zápas poté ještě zdramatizovali Leo Carlsson a Mason McTavish, ale při hře Anaheimu bez gólmana pojistil Josh Norris výhru Buffala.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
15Detail
LIVE
51Detail
LIVE
42Detail
LIVE
102Detail
LIVE
12Detail
LIVE
40Detail
LIVE Po prodl.
54Detail

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
53Detail
LIVE
50Detail
LIVE
04Detail
LIVE
23Detail
LIVE
27Detail
LIVE
32Detail
LIVE
03Detail
LIVE Po prodl.
34Detail
LIVE Sam. nájezdy
34Detail
LIVE
42Detail
LIVE
--Tipsport2.323.872.7Detail
LIVE
--Tipsport2.534.022.4Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado3642784448
2.Connor McDavidEdmonton304878453
3.Macklin CelebriniSan Jose2446704417
4.Nikita KučerovTampa2243654024
5.Leon DraisaitlEdmonton234063457
6.Mikko RantanenDallas184361443
7.David PastrňákBoston19365540-4
8.Jason RobertsonDallas2628544520
9.Martin NečasColorado2034544439
10.Kyle ConnorWinnipeg213253435

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina45199314155:13559
2Detroit46207415145:14258
3Tampa43225313153:11457
4Montreal45169614151:14856
5Islanders45169515134:12555
6Washington45212616148:13052
7Buffalo43186415140:13452
8Flyers43157813132:12752
9Toronto44175715148:14051
10Pittsburgh43174913140:13451
11Boston45177219151:14650
12Florida44203318135:14249
13Rangers46137620120:13546
14Devils44157220115:13746
15Ottawa44155519141:14845
16Columbus44117719132:15143
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4430374179:9973
    2Dallas45224910157:12961
    3Minnesota46188911146:12561
    4Vegas431551211137:13452
    5Edmonton45175716152:15251
    6San Jose441211318141:15549
    7Kings441271015119:12548
    8Seattle Kraken43146815119:12648
    9Utah45166320137:12747
    10Chicago45154719129:14245
    11Anaheim45138321150:16845
    12Nashville44146420122:14644
    13Calgary45154422116:13542
    14St. Louis46170821114:16142
    15Winnipeg43142522126:13537
    16Vancouver44106523121:15837

      Vstoupit do diskuze (2)

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů