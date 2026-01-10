Předplatné

Řádění Čechů z Bostonu u výhry 10:2! Pastrňák ŠESTKRÁT nahrával, Zachův první hattrick

Čeští hokejisté David Pastrňák a Pavel Zacha se radují z další proměněné gólové akce
Čeští hokejisté David Pastrňák a Pavel Zacha se radují z další proměněné gólové akce Zdroj: profimedia.cz
Pavel Zacha řádí v dresu Bostonu
David Pastrňák si na ledě Edmontonu připsal tři body
Martin Nečas v dresu Colorada
Radko Gudas s Lukášem Dostálem slaví výhru nad Bostonem
Hertl slaví gól se spoluhráči
David Pastrňák se raduje z gólu
Český obránce Radko Gudas se zranil v utkání Anaheimu na ledě Bostonu
12
Fotogalerie
iSport.cz
NHL
Vstoupit do diskuse (2)

Senzační představení českých hokejistů! David Pastrňák a Pavel Zacha výrazně pomohli Bostonu k demolici 10:2 proti New York Rangers. První z útočníků si připsal šest asistencí, čím dorovnal Bobbyho Orra (888 bodů) na sedmém místě historického bodování Bruins, druhý zkompletoval premiérový hattrick v NHL.

Martin Nečas v dresu Colorada hostí Columbus. Večer je v akci také Radek Faksa, který se s Dallasem představuje v San Jose. V noční části hrají také Anaheim (Lukáš Dostál, Radko Gudas), Vancouver (Filip Hronek, David Kämpf) či Las Vegas (Tomáš Hertl). ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
15Detail
LIVE
51Detail
LIVE
42Detail
LIVE
102Detail
LIVE 1. třetina
01Tipsport3,541,95Detail
LIVE 1. třetina
00Tipsport1,544,85Detail
LIVE 1. třetina
00Tipsport3,34,21,95Detail

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.14.273Detail
LIVE
--Tipsport2.024.163.24Detail
LIVE
--Tipsport2.24.12.9Detail
LIVE
--Tipsport2.324.082.71Detail
LIVE
--Tipsport3.44.161.96Detail
LIVE
--Tipsport1.584.685.06Detail
LIVE
--Tipsport1.824.373.73Detail
LIVE
--Tipsport2.084.063.15Detail
LIVE
--Tipsport1.954.253.38Detail
LIVE
--Tipsport1.674.484.53Detail
LIVE
--Tipsport2.323.942.67Detail
LIVE
--Tipsport2.453.62.55Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado3642784348
2.Connor McDavidEdmonton294877444
3.Macklin CelebriniSan Jose2443674317
4.Leon DraisaitlEdmonton214061445
5.Nikita KučerovTampa2041613920
6.Mikko RantanenDallas174259431
7.David PastrňákBoston19365540-4
8.Martin NečasColorado2034544339
9.Kyle ConnorWinnipeg213253435
10.Jason RobertsonDallas2527524418

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina44189314152:13357
2Montreal44169613151:14456
3Detroit45197415141:14256
4Tampa42215313146:11255
5Islanders44168515130:12253
6Washington45212616148:13052
7Flyers42157812130:12052
8Pittsburgh42174912139:13251
9Boston45177219151:14650
10Buffalo42176415135:13150
11Toronto43165715143:14049
12Florida43193318132:14047
13Rangers46137620120:13546
14Devils44157220115:13746
15Ottawa43155518139:14545
16Columbus43117718132:14743
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4329374175:9971
    2Dallas44224810153:12460
    3Minnesota45188811143:12160
    4Vegas421451211133:13250
    4Edmonton44175616149:14850
    6Seattle Kraken42146814117:12348
    7Utah45166320137:12747
    8San Jose431210318136:15147
    9Kings431261015115:12246
    10Anaheim44138320147:16345
    11Nashville43146419122:14344
    12Chicago44144719126:14243
    13St. Louis45170820112:15742
    14Calgary44144422114:13440
    15Winnipeg43142522126:13537
    16Vancouver43106522121:15337

      Vstoupit do diskuze (2)

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů