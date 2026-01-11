Češi smetli Rangers z ledu. Pastrňák (0+6): Byla to zábava! Ostuda, reagoval sok
Byla to nevídaná podívaná. Boston při ní v sobotu převálcoval NY Rangers totálním debaklem 10:2 a Češi v jeho službách Pavel Zacha (3+0) a David Pastrňák (0+6) zapsali životní výkony v NHL. „Až mě překvapilo, že Pavel dal svůj první hattrick,“ bavil se druhý z krajanů. Není tomu tak dávno, co se sám mezi českými střelci vyšvihl za Jaromíra Jágra. Počin se šesti asistencemi v zápase nejlepší ligy však nezvládla ani slavná osmašedesátka. Další rekord pro rodáka z Havířova.
Nešlo o žádnou dominanci, při níž jedno mužstvo zaleze na vlastní půli a snaží se bránit do úmoru. Bruins přestříleli slavné Rangers přijatelným poměrem 33:29, ale do branky dostali téměř každou třetí ránu. Bez zraněného Igora Šesťorkina brankáři Jonathan Quick a Spencer Martin prožili své vlastní bostonské pití čaje.
Mimořádné produkce při víkendové krasojízdě využili hlavně Češi. David Pastrňák se jako první krajan v dějinách NHL prezentoval šesti gólovými asistencemi, z aktivních hráčů totéž dokázali už jen Connor McDavid, Leon Draisaitl a obránce Kris Letang, tedy jedna z nejuznávanějších hokejových jmen 21. století. Teď se k nim přidal také tahoun Bostonu.
„Takové zápasy nezažijete často. Bylo to zábavné odpoledne, prostě radost. Skvělá výhra, my ovšem musíme otočit list a koukat se na další zápas,“ zůstával tradičně skromný Pastrňák, který si při 40. startu v probíhající základní části zajistil úhrnnou bilanci 55 bodů (19+36).
Na hattrick proti newyorskému soupeři kromě Pavla Zachy dosáhl ještě útočník Marat Chusnutdinov, když rozvlnil síť dokonce čtyřikrát. „Byla to paráda a jsem šťastný i za něj. Moc se to nevidí, aby dva hráči v jediném zápase dali hattrick. Jsem rád, že se to povedlo,“ komentoval Zacha.
Jeho dojem dokládá ponor do historického srovnání. Pro poslední příklad, kdy dva hokejisté v dresu Bruins dosáhli během jediného utkání aspoň tří branek, byste museli do roku 1964. Na domácím ledě v Bostonu se něco takového událo vůbec poprvé. I pro obvyklého nahrávače a pracanta Zachu jde zatím o mimořádně potentní ročník, a kdyby udržel současné tempo, minimálně se velmi přiblíží nejproduktivnější sezoně 2023/24, kdy shrábl 59 bodů.
Autorů hattricků si považoval mimo jiných Pastrňák. „Velmi si to zasloužili. Těším se z toho. Jak jsem říkal, celkově to byla zábava. Oba odehráli povedený zápas a zjevně tentokrát měli dobrý střelecký instinkt.“
Bruins se prostříleli ke čtvrtému skalpu z posledních pěti utkání, což se jim po předchozí výsledkové krizi náramně hodí. Rázem jsou opět jedním z aspirantů pro zisk divoké karty ve vyrovnané Východní konferenci. Postup do vyřazovací fáze by byl po předchozí nevydařené základní části bez nároku na play off značným překvapením, do konce ještě zbývá necelá polovina programu.
„Jsem na naši partu opravdu hrdý. Proti Rangers jsme brzy prohrávali. Dokázali jsme držet při sobě, dobře jsme odpověděli. Když jsme se dostali do vedení, soustředili jsme se na svou hru. Takové momenty si prožijete, rozhlížíte se po tribunách a vidíte, jak si fanoušci užívají zápas,“ těšilo Pastrňáka.
U Rangers se po hrozivém zápase ozývaly jiné reakce. „Byla to ostuda. Když prohrajete 2:10, ani nevíte, co říct,“ smutnil Mika Zibanejad. „Nikdo si nechce projít takovou zkušeností. Nemáte úspěch, nesplníte očekávání. Nebudu tu ovšem sedět a ukazovat prstem, proč nejsme, kde bychom být měli. Každý musí najít řešení u sebe,“ dodal trenér Mike Sullivan.
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|36
|42
|78
|44
|48
|2.
|Connor McDavid
Edmonton
|30
|48
|78
|45
|3
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|24
|46
|70
|44
|17
|4.
|Nikita Kučerov
Tampa
|22
|43
|65
|40
|24
|5.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|23
|40
|63
|45
|7
|6.
|Mikko Rantanen
Dallas
|18
|43
|61
|44
|3
|7.
|David Pastrňák
Boston
|19
|36
|55
|40
|-4
|8.
|Jason Robertson
Dallas
|26
|28
|54
|45
|20
|9.
|Martin Nečas
Colorado
|20
|34
|54
|44
|39
|10.
|Kyle Connor
Winnipeg
|21
|32
|53
|43
|5
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|45
|19
|9
|3
|14
|155:135
|59
|2
Detroit
|46
|20
|7
|4
|15
|145:142
|58
|3
Tampa
|43
|22
|5
|3
|13
|153:114
|57
|4
Montreal
|45
|16
|9
|6
|14
|151:148
|56
|5
Islanders
|45
|16
|9
|5
|15
|134:125
|55
|6
Washington
|45
|21
|2
|6
|16
|148:130
|52
|7
Buffalo
|43
|18
|6
|4
|15
|140:134
|52
|8
Flyers
|43
|15
|7
|8
|13
|132:127
|52
|9
Toronto
|44
|17
|5
|7
|15
|148:140
|51
|10
Pittsburgh
|43
|17
|4
|9
|13
|140:134
|51
|11
Boston
|45
|17
|7
|2
|19
|151:146
|50
|12
Florida
|44
|20
|3
|3
|18
|135:142
|49
|13
Rangers
|46
|13
|7
|6
|20
|120:135
|46
|14
Devils
|44
|15
|7
|2
|20
|115:137
|46
|15
Ottawa
|44
|15
|5
|5
|19
|141:148
|45
|16
Columbus
|44
|11
|7
|7
|19
|132:151
|43
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|44
|30
|3
|7
|4
|179:99
|73
|2
Dallas
|45
|22
|4
|9
|10
|157:129
|61
|3
Minnesota
|46
|18
|8
|9
|11
|146:125
|61
|4
Vegas
|43
|15
|5
|12
|11
|137:134
|52
|5
Edmonton
|45
|17
|5
|7
|16
|152:152
|51
|6
San Jose
|44
|12
|11
|3
|18
|141:155
|49
|7
Kings
|44
|12
|7
|10
|15
|119:125
|48
|8
Seattle Kraken
|43
|14
|6
|8
|15
|119:126
|48
|9
Utah
|45
|16
|6
|3
|20
|137:127
|47
|10
Chicago
|45
|15
|4
|7
|19
|129:142
|45
|11
Anaheim
|45
|13
|8
|3
|21
|150:168
|45
|12
Nashville
|44
|14
|6
|4
|20
|122:146
|44
|13
Calgary
|45
|15
|4
|4
|22
|116:135
|42
|14
St. Louis
|46
|17
|0
|8
|21
|114:161
|42
|15
Winnipeg
|43
|14
|2
|5
|22
|126:135
|37
|16
Vancouver
|44
|10
|6
|5
|23
|121:158
|37