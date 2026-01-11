Češi smetli Rangers z ledu. Pastrňák (0+6): Byla to zábava! Ostuda, reagoval sok

Předplatné

Pastrňákova jízda proti Rangers: Šest asistencí! • Zdroj: NHL.com
David Pastrňák se raduje z gólu
Čeští hokejisté David Pastrňák a Pavel Zacha se radují z další proměněné gólové akce
David Pastrňák se raduje se spoluhráči
David Pastrňák si na ledě Edmontonu připsal tři body
David Pastrňák si na ledě Edmontonu připsal tři body
David Pastrňák si na ledě Edmontonu připsal tři body
Pavel Zacha řádí v dresu Bostonu
Byla to nevídaná podívaná. Boston při ní v sobotu převálcoval NY Rangers totálním debaklem 10:2 a Češi v jeho službách Pavel Zacha (3+0) a David Pastrňák (0+6) zapsali životní výkony v NHL. „Až mě překvapilo, že Pavel dal svůj první hattrick,“ bavil se druhý z krajanů. Není tomu tak dávno, co se sám mezi českými střelci vyšvihl za Jaromíra Jágra. Počin se šesti asistencemi v zápase nejlepší ligy však nezvládla ani slavná osmašedesátka. Další rekord pro rodáka z Havířova.

Nešlo o žádnou dominanci, při níž jedno mužstvo zaleze na vlastní půli a snaží se bránit do úmoru. Bruins přestříleli slavné Rangers přijatelným poměrem 33:29, ale do branky dostali téměř každou třetí ránu. Bez zraněného Igora Šesťorkina brankáři Jonathan Quick a Spencer Martin prožili své vlastní bostonské pití čaje.

Mimořádné produkce při víkendové krasojízdě využili hlavně Češi. David Pastrňák se jako první krajan v dějinách NHL prezentoval šesti gólovými asistencemi, z aktivních hráčů totéž dokázali už jen Connor McDavid, Leon Draisaitl a obránce Kris Letang, tedy jedna z nejuznávanějších hokejových jmen 21. století. Teď se k nim přidal také tahoun Bostonu.

„Takové zápasy nezažijete často. Bylo to zábavné odpoledne, prostě radost. Skvělá výhra, my ovšem musíme otočit list a koukat se na další zápas,“ zůstával tradičně skromný Pastrňák, který si při 40. startu v probíhající základní části zajistil úhrnnou bilanci 55 bodů (19+36).

Na hattrick proti newyorskému soupeři kromě Pavla Zachy dosáhl ještě útočník Marat Chusnutdinov, když rozvlnil síť dokonce čtyřikrát. „Byla to paráda a jsem šťastný i za něj. Moc se to nevidí, aby dva hráči v jediném zápase dali hattrick. Jsem rád, že se to povedlo,“ komentoval Zacha.

Zacha dal proti Rangers svůj první hattrick v NHL • NHL.com

Jeho dojem dokládá ponor do historického srovnání. Pro poslední příklad, kdy dva hokejisté v dresu Bruins dosáhli během jediného utkání aspoň tří branek, byste museli do roku 1964. Na domácím ledě v Bostonu se něco takového událo vůbec poprvé. I pro obvyklého nahrávače a pracanta Zachu jde zatím o mimořádně potentní ročník, a kdyby udržel současné tempo, minimálně se velmi přiblíží nejproduktivnější sezoně 2023/24, kdy shrábl 59 bodů.

Autorů hattricků si považoval mimo jiných Pastrňák. „Velmi si to zasloužili. Těším se z toho. Jak jsem říkal, celkově to byla zábava. Oba odehráli povedený zápas a zjevně tentokrát měli dobrý střelecký instinkt.“

Bruins se prostříleli ke čtvrtému skalpu z posledních pěti utkání, což se jim po předchozí výsledkové krizi náramně hodí. Rázem jsou opět jedním z aspirantů pro zisk divoké karty ve vyrovnané Východní konferenci. Postup do vyřazovací fáze by byl po předchozí nevydařené základní části bez nároku na play off značným překvapením, do konce ještě zbývá necelá polovina programu.

„Jsem na naši partu opravdu hrdý. Proti Rangers jsme brzy prohrávali. Dokázali jsme držet při sobě, dobře jsme odpověděli. Když jsme se dostali do vedení, soustředili jsme se na svou hru. Takové momenty si prožijete, rozhlížíte se po tribunách a vidíte, jak si fanoušci užívají zápas,“ těšilo Pastrňáka.

U Rangers se po hrozivém zápase ozývaly jiné reakce. „Byla to ostuda. Když prohrajete 2:10, ani nevíte, co říct,“ smutnil Mika Zibanejad. „Nikdo si nechce projít takovou zkušeností. Nemáte úspěch, nesplníte očekávání. Nebudu tu ovšem sedět a ukazovat prstem, proč nejsme, kde bychom být měli. Každý musí najít řešení u sebe,“ dodal trenér Mike Sullivan.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado3642784448
2.Connor McDavidEdmonton304878453
3.Macklin CelebriniSan Jose2446704417
4.Nikita KučerovTampa2243654024
5.Leon DraisaitlEdmonton234063457
6.Mikko RantanenDallas184361443
7.David PastrňákBoston19365540-4
8.Jason RobertsonDallas2628544520
9.Martin NečasColorado2034544439
10.Kyle ConnorWinnipeg213253435

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina45199314155:13559
2Detroit46207415145:14258
3Tampa43225313153:11457
4Montreal45169614151:14856
5Islanders45169515134:12555
6Washington45212616148:13052
7Buffalo43186415140:13452
8Flyers43157813132:12752
9Toronto44175715148:14051
10Pittsburgh43174913140:13451
11Boston45177219151:14650
12Florida44203318135:14249
13Rangers46137620120:13546
14Devils44157220115:13746
15Ottawa44155519141:14845
16Columbus44117719132:15143
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4430374179:9973
    2Dallas45224910157:12961
    3Minnesota46188911146:12561
    4Vegas431551211137:13452
    5Edmonton45175716152:15251
    6San Jose441211318141:15549
    7Kings441271015119:12548
    8Seattle Kraken43146815119:12648
    9Utah45166320137:12747
    10Chicago45154719129:14245
    11Anaheim45138321150:16845
    12Nashville44146420122:14644
    13Calgary45154422116:13542
    14St. Louis46170821114:16142
    15Winnipeg43142522126:13537
    16Vancouver44106523121:15837

