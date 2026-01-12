Předplatné

Hertlova show! Zničil svůj bývalý klub a vylepšil si rekord. Češi z Bostonu mlčeli

Tomáš Hertl řídil demolici San Jose
9
iSport.cz, ČTK
NHL
Český hokejový útočník Tomáš Hertl dvěma góly a třemi asistencemi řídil vysokou výhru Vegas 7:2 nad svým bývalým týmem ze San Jose. Český útočník si pěti body vylepšil osobní rekord v NHL a s bilancí 18+21 je třetím nejproduktivnějším Čechem v lize.

Hertl rozložil svou bodovou nadílku do všech tří třetin. V té první v přesilové hře připravil branku pro Pavla Dorofejeva, který poslal Vegas do vedení 2:1. Ve druhém dějství si připsal gól a asistenci a stejnou bilanci měl i v závěrečné dvacetiminutovce.

Vegas díky Hertlovu nejlepšímu večeru v kariéře vyhráli čtvrtý zápas v řadě a v tabulce Západní konference se posunuli na čtvrté místo. San Jose je šesté.

Pražský rodák pěti body navázal na fantastické představení Davida Pastrňáka ze sobotního programu, v němž se český forvard blýskl šesti asistencemi při vysoké výhře Bostonu 10:2 nad New York Rangers.

Bruins vyhráli i v neděli, tentokrát jim k tomu ale stačila jediná trefa. Zápas s Pittsburghem rozhodl už v čase 11:00 švédský útočník Viktor Arvidsson. Pastrňák i Pavel Zacha vyšli bodově naprázdno, Bruins ale vyhráli potřetí za sebou a posunuli se na osmé místo vyrovnané tabulky Východní konference.

Vydařený zápas za sebou má český brankář Vítek Vaněček, jenž 33 zákroky pomohl Utahu k bodu za prohru 2:3 v prodloužení s Columbusem. Úřadující vítěz Stanley Cupu, naskočil po pěti zápasech na lavičce a blýskl se úspěšností zákroků sahající k 92 procentům.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado3642784448
2.Connor McDavidEdmonton304878453
3.Macklin CelebriniSan Jose2446704513
4.Nikita KučerovTampa2243654024
5.Leon DraisaitlEdmonton234063457
6.Mikko RantanenDallas184361443
7.David PastrňákBoston19365541-4
8.Jason RobertsonDallas2628544520
9.Martin NečasColorado2034544439
10.Kyle ConnorWinnipeg213253443

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina45199314155:13559
2Detroit46207415145:14258
3Tampa43225313153:11457
4Montreal45169614151:14856
5Islanders45169515134:12555
6Washington46212617150:13352
7Buffalo43186415140:13452
7Boston46187219152:14652
9Flyers43157813132:12752
10Toronto44175715148:14051
11Pittsburgh44174914140:13551
12Florida44203318135:14249
13Rangers46137620120:13546
14Devils45157221118:14146
15Ottawa44155519141:14845
16Columbus45118719135:15345
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4430374179:9973
    2Dallas45224910157:12961
    3Minnesota46188911146:12561
    4Vegas441651211144:13654
    5Edmonton45175716152:15251
    6San Jose451211319143:16249
    7Utah46166420139:13048
    8Kings441271015119:12548
    9Seattle Kraken43146815119:12648
    10Nashville45156420125:14846
    11Chicago45154719129:14245
    12Anaheim45138321150:16845
    13Calgary45154422116:13542
    14St. Louis46170821114:16142
    15Winnipeg44152522130:13839
    16Vancouver44106523121:15837

