NHL ONLINE: Zaboduje Nečas proti Torontu? Chytá Vladař i Dobeš. V akci Faksa či Palát

Martin Nečas v dresu Colorada
Martin Nečas v dresu ColoradaZdroj: ČTK / AP / Karl B DeBlaker
Útočník New Jersey Devils Ondřej Palát prožívá v NHL hodně nepovedenou sezonu
Martin Nečas slaví se spoluhráči branku
Martin Nečas v dresu Colorada
Martin Nečas v dresu Colorada
Martin Nečas slaví branku proti Vegas
Martin Nečas v akci proti Los Angeles
Ondřej Palát slaví gól proti Columbusu
18
Fotogalerie
Zámořská NHL v noci na úterý nabízí devět zápasů. Do akce jde Martin Nečas z Colorada proti Torontu, Radek Faksa z Dallasu se představuje v Los Angeles. Hraje také Ondřej Palát v dresu New Jersey Devils, kteří nastupují na ledě Minnesoty. Daniel Vladař startuje v brance Philadelphie proti Tampě. Chytá také Jakub Dobeš, který hájí barvy Montrealu proti Vancouveru. Všechna utkání sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.364.112.65Detail
LIVE
--Tipsport34.212.11Detail
LIVE
--Tipsport2.154.073Detail
LIVE
--Tipsport34.182.12Detail
LIVE
--Tipsport1.884.273.59Detail
LIVE
--Tipsport24.193.27Detail
LIVE
--Tipsport3.14.222.06Detail
LIVE
--Tipsport1.724.574.09Detail
LIVE
--Tipsport2.683.992.38Detail

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina45199314155:13559
2Detroit46207415145:14258
3Tampa43225313153:11457
4Montreal45169614151:14856
5Islanders45169515134:12555
6Washington46212617150:13352
7Buffalo43186415140:13452
7Boston46187219152:14652
9Flyers43157813132:12752
10Toronto44175715148:14051
11Pittsburgh44174914140:13551
12Florida44203318135:14249
13Rangers46137620120:13546
14Devils45157221118:14146
15Ottawa44155519141:14845
16Columbus45118719135:15345
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4430374179:9973
    2Dallas45224910157:12961
    3Minnesota46188911146:12561
    4Vegas441651211144:13654
    5Edmonton45175716152:15251
    6San Jose451211319143:16249
    7Utah46166420139:13048
    8Kings441271015119:12548
    9Seattle Kraken43146815119:12648
    10Nashville45156420125:14846
    11Chicago45154719129:14245
    12Anaheim45138321150:16845
    13Calgary45154422116:13542
    14St. Louis46170821114:16142
    15Winnipeg44152522130:13839
    16Vancouver44106523121:15837

      Kanadské bodování
      #HráčTýmGAKBZ+/-
      1.Nathan MacKinnonColorado3642784448
      2.Connor McDavidEdmonton304878453
      3.Macklin CelebriniSan Jose2446704513
      4.Nikita KučerovTampa2243654024
      5.Leon DraisaitlEdmonton234063457
      6.Mikko RantanenDallas184361443
      7.David PastrňákBoston19365541-4
      8.Jason RobertsonDallas2628544520
      9.Martin NečasColorado2034544439
      10.Kyle ConnorWinnipeg213253443

