NHL ONLINE: Zaboduje Nečas proti Torontu? Chytá Vladař i Dobeš. V akci Faksa či Palát
Zámořská NHL v noci na úterý nabízí devět zápasů. Do akce jde Martin Nečas z Colorada proti Torontu, Radek Faksa z Dallasu se představuje v Los Angeles. Hraje také Ondřej Palát v dresu New Jersey Devils, kteří nastupují na ledě Minnesoty. Daniel Vladař startuje v brance Philadelphie proti Tampě. Chytá také Jakub Dobeš, který hájí barvy Montrealu proti Vancouveru. Všechna utkání sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
NHL - Základní část - 2025/2026
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|45
|19
|9
|3
|14
|155:135
|59
|2
Detroit
|46
|20
|7
|4
|15
|145:142
|58
|3
Tampa
|43
|22
|5
|3
|13
|153:114
|57
|4
Montreal
|45
|16
|9
|6
|14
|151:148
|56
|5
Islanders
|45
|16
|9
|5
|15
|134:125
|55
|6
Washington
|46
|21
|2
|6
|17
|150:133
|52
|7
Buffalo
|43
|18
|6
|4
|15
|140:134
|52
|7
Boston
|46
|18
|7
|2
|19
|152:146
|52
|9
Flyers
|43
|15
|7
|8
|13
|132:127
|52
|10
Toronto
|44
|17
|5
|7
|15
|148:140
|51
|11
Pittsburgh
|44
|17
|4
|9
|14
|140:135
|51
|12
Florida
|44
|20
|3
|3
|18
|135:142
|49
|13
Rangers
|46
|13
|7
|6
|20
|120:135
|46
|14
Devils
|45
|15
|7
|2
|21
|118:141
|46
|15
Ottawa
|44
|15
|5
|5
|19
|141:148
|45
|16
Columbus
|45
|11
|8
|7
|19
|135:153
|45
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|44
|30
|3
|7
|4
|179:99
|73
|2
Dallas
|45
|22
|4
|9
|10
|157:129
|61
|3
Minnesota
|46
|18
|8
|9
|11
|146:125
|61
|4
Vegas
|44
|16
|5
|12
|11
|144:136
|54
|5
Edmonton
|45
|17
|5
|7
|16
|152:152
|51
|6
San Jose
|45
|12
|11
|3
|19
|143:162
|49
|7
Utah
|46
|16
|6
|4
|20
|139:130
|48
|8
Kings
|44
|12
|7
|10
|15
|119:125
|48
|9
Seattle Kraken
|43
|14
|6
|8
|15
|119:126
|48
|10
Nashville
|45
|15
|6
|4
|20
|125:148
|46
|11
Chicago
|45
|15
|4
|7
|19
|129:142
|45
|12
Anaheim
|45
|13
|8
|3
|21
|150:168
|45
|13
Calgary
|45
|15
|4
|4
|22
|116:135
|42
|14
St. Louis
|46
|17
|0
|8
|21
|114:161
|42
|15
Winnipeg
|44
|15
|2
|5
|22
|130:138
|39
|16
Vancouver
|44
|10
|6
|5
|23
|121:158
|37
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|36
|42
|78
|44
|48
|2.
|Connor McDavid
Edmonton
|30
|48
|78
|45
|3
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|24
|46
|70
|45
|13
|4.
|Nikita Kučerov
Tampa
|22
|43
|65
|40
|24
|5.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|23
|40
|63
|45
|7
|6.
|Mikko Rantanen
Dallas
|18
|43
|61
|44
|3
|7.
|David Pastrňák
Boston
|19
|36
|55
|41
|-4
|8.
|Jason Robertson
Dallas
|26
|28
|54
|45
|20
|9.
|Martin Nečas
Colorado
|20
|34
|54
|44
|39
|10.
|Kyle Connor
Winnipeg
|21
|32
|53
|44
|3