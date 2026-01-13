Palátův dvougólový večer po téměř dvou letech. Nečas dvěma body potvrzuje formu
Ondřej Palát v pondělním zápase NHL přispěl dvěma góly k vítězství hokejistů New Jersey nad Minnesotou 5:2. Dvougólový večer předtím v lize prožil naposledy 8. února 2024. Dva body si při prohře Colorada 3:4 po prodloužení proti Torontu připsal útočník Martin Nečas. Brankář Jakub Dobeš vychytal výhru Montrealu nad Vancouverem 6:3. Za Canucks si připsal jednu asistenci obránce Filip Hronek.
Palát vsítil třetí branku v sezoně a 180. v NHL osm sekund před koncem druhé třetiny. Kapitán Devils Nico Hischier vyjel zpoza soupeřovy branky a bekhendovou přihrávkou našel u pravé tyčky českého reprezentanta, který podstřelil levý beton brankáře Minnesoty Jespera Wallstedta a poslal hosty z New Jersey do vedení 2:1.
Čtyřiatřicetiletý rodák z Frýdku-Místku Palát skóroval po dvaceti zápasech, poprvé od 1. prosince, kdy se prosadil proti Columbusu.
Druhý gól v utkání zaznamenal dvojnásobný držitel Stanley Cupu před polovinou poslední třetiny. Hokejisté Wild pod tlakem špatně rozehráli a ke kotouči se před brankou dostal Dawson Mercer. Palát po jeho přihrávce střelou do odkryté branky navýšil vedení New Jersey už na 5:1 a dostal se na hranici deseti kanadských bodů v sezoně. Devatenáct sekund před koncem utkání už jen porážku domácí Minnesoty zmírnil Marcus Foligno.
Dvougólový zápas v dresu Devils prožil také sedmadvacetiletý švédský útočník Jesper Bratt. Ten v třetím dějství dal dva slepené góly během pouhých 21 sekund a postaral se rovněž o vítěznou branku.
Hokejisté New Jersey tak přetrhli sérii čtyř porážek a ve Východní konferenci jsou se ziskem 48 bodů na třinácté pozici. Wild prohráli čtvrté utkání z posledních pěti.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|46
|19
|9
|4
|14
|158:139
|60
|2
Detroit
|47
|20
|8
|4
|15
|149:145
|60
|3
Tampa
|44
|23
|5
|3
|13
|158:115
|59
|4
Montreal
|46
|17
|9
|6
|14
|157:151
|58
|5
Islanders
|45
|16
|9
|5
|15
|134:125
|55
|6
Toronto
|45
|17
|6
|7
|15
|152:143
|53
|7
Washington
|46
|21
|2
|6
|17
|150:133
|52
|8
Boston
|46
|18
|7
|2
|19
|152:146
|52
|9
Buffalo
|44
|18
|6
|4
|16
|143:138
|52
|10
Flyers
|44
|15
|7
|8
|14
|133:132
|52
|11
Pittsburgh
|44
|17
|4
|9
|14
|140:135
|51
|12
Florida
|45
|21
|3
|3
|18
|139:145
|51
|13
Devils
|46
|16
|7
|2
|21
|123:143
|48
|14
Rangers
|47
|13
|7
|6
|21
|122:139
|46
|15
Ottawa
|44
|15
|5
|5
|19
|141:148
|45
|16
Columbus
|45
|11
|8
|7
|19
|135:153
|45
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|45
|30
|3
|8
|4
|182:103
|74
|2
Dallas
|46
|23
|4
|9
|10
|160:130
|63
|3
Minnesota
|47
|18
|8
|9
|12
|148:130
|61
|4
Vegas
|44
|16
|5
|12
|11
|144:136
|54
|5
Edmonton
|46
|18
|5
|7
|16
|156:153
|53
|6
Seattle Kraken
|44
|15
|6
|8
|15
|123:128
|50
|7
San Jose
|45
|12
|11
|3
|19
|143:162
|49
|8
Utah
|46
|16
|6
|4
|20
|139:130
|48
|9
Kings
|45
|12
|7
|10
|16
|120:128
|48
|10
Nashville
|45
|15
|6
|4
|20
|125:148
|46
|11
Chicago
|46
|15
|4
|7
|20
|130:146
|45
|12
Anaheim
|45
|13
|8
|3
|21
|150:168
|45
|13
Calgary
|45
|15
|4
|4
|22
|116:135
|42
|14
St. Louis
|46
|17
|0
|8
|21
|114:161
|42
|15
Winnipeg
|44
|15
|2
|5
|22
|130:138
|39
|16
Vancouver
|45
|10
|6
|5
|24
|124:164
|37
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|36
|45
|81
|45
|49
|2.
|Connor McDavid
Edmonton
|30
|50
|80
|46
|5
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|24
|46
|70
|45
|13
|4.
|Nikita Kučerov
Tampa
|23
|44
|67
|41
|23
|5.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|24
|40
|64
|46
|8
|6.
|Mikko Rantanen
Dallas
|18
|44
|62
|45
|5
|7.
|Martin Nečas
Colorado
|21
|36
|57
|45
|41
|8.
|Jason Robertson
Dallas
|27
|28
|55
|46
|21
|9.
|David Pastrňák
Boston
|19
|36
|55
|41
|-3
|10.
|Cale Makar
Colorado
|14
|39
|53
|45
|30