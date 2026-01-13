Předplatné

Palátův dvougólový večer po téměř dvou letech. Nečas dvěma body potvrzuje formu

Ondřej Palát se raduje z branky proti Minnesotě
Ondřej Palát se raduje z branky proti MinnesotěZdroj: ČTK / AP / Abbie Parr
Ondřej Palát se raduje z branky proti Minnesotě
Hráči New Jersey se radují z branky Ondřeje Paláta
Jakub Dobeš vychytal výhru nad Vancouverem
Jakub Dobeš vychytal výhru nad Vancouverem
Martin Nečas v dresu Colorada
Útočník New Jersey Devils Ondřej Palát prožívá v NHL hodně nepovedenou sezonu
Martin Nečas slaví se spoluhráči branku
23
Ondřej Palát v pondělním zápase NHL přispěl dvěma góly k vítězství hokejistů New Jersey nad Minnesotou 5:2. Dvougólový večer předtím v lize prožil naposledy 8. února 2024. Dva body si při prohře Colorada 3:4 po prodloužení proti Torontu připsal útočník Martin Nečas. Brankář Jakub Dobeš vychytal výhru Montrealu nad Vancouverem 6:3. Za Canucks si připsal jednu asistenci obránce Filip Hronek.

Palát vsítil třetí branku v sezoně a 180. v NHL osm sekund před koncem druhé třetiny. Kapitán Devils Nico Hischier vyjel zpoza soupeřovy branky a bekhendovou přihrávkou našel u pravé tyčky českého reprezentanta, který podstřelil levý beton brankáře Minnesoty Jespera Wallstedta a poslal hosty z New Jersey do vedení 2:1.

Čtyřiatřicetiletý rodák z Frýdku-Místku Palát skóroval po dvaceti zápasech, poprvé od 1. prosince, kdy se prosadil proti Columbusu.

Druhý gól v utkání zaznamenal dvojnásobný držitel Stanley Cupu před polovinou poslední třetiny. Hokejisté Wild pod tlakem špatně rozehráli a ke kotouči se před brankou dostal Dawson Mercer. Palát po jeho přihrávce střelou do odkryté branky navýšil vedení New Jersey už na 5:1 a dostal se na hranici deseti kanadských bodů v sezoně. Devatenáct sekund před koncem utkání už jen porážku domácí Minnesoty zmírnil Marcus Foligno.

Dvougólový zápas v dresu Devils prožil také sedmadvacetiletý švédský útočník Jesper Bratt. Ten v třetím dějství dal dva slepené góly během pouhých 21 sekund a postaral se rovněž o vítěznou branku.

Hokejisté New Jersey tak přetrhli sérii čtyř porážek a ve Východní konferenci jsou se ziskem 48 bodů na třinácté pozici. Wild prohráli čtvrté utkání z posledních pěti.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
34Detail
LIVE Po prodl.
43Detail
LIVE
24Detail
LIVE
15Detail
LIVE
63Detail
LIVE
25Detail
LIVE
14Detail
LIVE Po prodl.
34Detail
LIVE
13Detail

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina46199414158:13960
2Detroit47208415149:14560
3Tampa44235313158:11559
4Montreal46179614157:15158
5Islanders45169515134:12555
6Toronto45176715152:14353
7Washington46212617150:13352
8Boston46187219152:14652
9Buffalo44186416143:13852
10Flyers44157814133:13252
11Pittsburgh44174914140:13551
12Florida45213318139:14551
13Devils46167221123:14348
14Rangers47137621122:13946
15Ottawa44155519141:14845
16Columbus45118719135:15345
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4530384182:10374
    2Dallas46234910160:13063
    3Minnesota47188912148:13061
    4Vegas441651211144:13654
    5Edmonton46185716156:15353
    6Seattle Kraken44156815123:12850
    7San Jose451211319143:16249
    8Utah46166420139:13048
    9Kings451271016120:12848
    10Nashville45156420125:14846
    11Chicago46154720130:14645
    12Anaheim45138321150:16845
    13Calgary45154422116:13542
    14St. Louis46170821114:16142
    15Winnipeg44152522130:13839
    16Vancouver45106524124:16437

      Kanadské bodování
      #HráčTýmGAKBZ+/-
      1.Nathan MacKinnonColorado3645814549
      2.Connor McDavidEdmonton305080465
      3.Macklin CelebriniSan Jose2446704513
      4.Nikita KučerovTampa2344674123
      5.Leon DraisaitlEdmonton244064468
      6.Mikko RantanenDallas184462455
      7.Martin NečasColorado2136574541
      8.Jason RobertsonDallas2728554621
      9.David PastrňákBoston19365541-3
      10.Cale MakarColorado1439534530

