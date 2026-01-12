Jak Hertl žádal o první přestup v NHL. Čech pěti body uzemnil klub, který mu pořád platí
Jsou tomu skoro dva roky, co Tomáš Hertl přešel ze San Jose k Vegas. Vedení klubu bez výrazné perspektivy žádal, zda by ho po jedenácti sezonách věrných služeb pustilo o dům dál. „Řekl mi, abych ho nechal jít, ať má šanci na Stanley Cup. A já odpověděl, že to uděláme,“ vzpomínal později majitel Sharks Hasso Plattner. Litoval, že ztrácí vždy pozitivně naladěného borce s ofenzivním umem, ale stalo se. Apetit Čech prodal i v noci na pondělí, kdy skolil „své“ Sharks pěti body (2+3).
Tady to všechno začalo. Tomáš Hertl se znovu vrátil do SAP Center, odkud vyskočil k slavné pověsti v nablýskané NHL. V 19 letech v dresu se žralokem na prsou pokořil NY Rangers čtyřmi góly a na dlouhé roky dopředu si stanovil osobní zápasový rekord.
O jeho překonání se zasloužil dvěma trefami a třemi asistencemi až o třináct let později a znovu na totožné půdě. Jen už není žádným mladíkem a na pracovním úboru nosí namísto vodního dravce zlatem lemovaného rytíře. Zbroj Hertlovi nerezne, naopak – před olympijským podnikem v Itálii jeho fazona rozkvétá.
„Někdy vám prostě věci vycházejí. Jsem šťastný, jak se mi momentálně herně daří. Ale nevím, jindy se cítíte ještě mnohem lépe a na konci utkání máte jednu nahrávku,“ popisoval český útočník po úspěšném večírku v San Jose, kde jeho Vegas uspělo vysoko 7:2.
Právě na této trase se předloni v březnu odehrála stěžejní dohoda, při níž Hertl putoval k novému zaměstnavateli spolu se dvěma volbami z třetího kola draftu, z nichž jednu Golden Knights využijí až napřesrok. Sharks sázeli na budoucnost, za dlouholetou oporu žádali nadaného švédského centra Davida Edstroma a výběr v elitním kole posledního draftu. Obě protihodnoty pak dále zobchodovali.
K tomu si ponechali 17 % z Hertlovy gáže, budoucího olympionika platí z vlastní kapsy dodnes. „Nikdy na Sharks nezapomenu, jsou mojí součástí. Byli mým prvním týmem a v žádném dalším už nepřidám tolik sezon. Sleduji, co se u nich děje. Skvělé vzpomínky, výborná jízda, došli jsme spolu i do finále Stanley Cupu, na což vždycky pomyslím. Navíc se ve městě narodily obě moje děti. Mám rád i jejich dres, jedno z nejlepších log v NHL,“ vzpomínal Hertl už po návratu v roce 2024.
Jeho vztah ke klubu se mezitím nezměnil, s nadšením pozoruje jeho postupný vzestup pod velením devatenáctileté naděje Macklina Celebriniho. „Je to mimořádný hráč, což dokazuje třeba ligové bodování. Dostal se na kanadskou soupisku pro ZOH, a to není snadné. Drží Sharks na zádech, daří se mu v každém zápase. Je skvělé vidět, jak pracuje. Má před sebou hvězdnou budoucnost a je základním stavebním kamenem San Jose. I proto to pro nás byl důležitý zápas,“ nechal se slyšet Hertl.
Tomáš Hertl v sezoně 2025/26
Zápasy 44
Za poslední čtyři duely sesbíral dvaatřicetiletý pražský rodák celkově devět bodů. Úřadoval nejen proti Sharks, ale nedávno například rozčísnul prodloužení utkání s Winnipegem, kterému připravil desátou porážku v řadě. Užívá si pobyt v rozjařeném městě, kde má domov zábavní průmysl a kvůli němuž se vzdal klauzule o nevyměnitelnosti. V olympijském ročníku našlápl k jednomu z nejlepších výkonů v kariéře.
„Bylo to od něj zase dobré, pohání kluky na střídačce. Získává vhazování, dává góly z prostoru před brankou. Jsem si jistý, že si návraty užívá, vyvstanou mu výtečné vzpomínky. Když nastoupíte ve známé hale, někdy se prostě cítíte jinak,“ měl pochopení hlavní trenér Vegas Bruce Cassidy, který Hertla rozhodně nemusí načítat před prvním skupinovým zápasem olympijského turnaje, při němž bude stepovat na kanadské straně.
Někdejší slávista se na očekávané akci potká ještě se sedmi spoluhráči z klubu. Za Kanadu by měli nastoupit útočníci Mitch Marner, Mark Stone a zadák Shea Theodor, ofenziva USA počítá s Jackem Eichelem, americká obrana zase s Noahem Hanifinem. Menší favorité ze Švýcarska sází na brankáře Akiru Schmida a Dánové na forvarda Jonase Røndbjerga.
Kdo z nich bude při výjimečném mezinárodním srovnání úspěšnější, ukáže čas. Z týmového hlediska může být ovšem Hertl spokojený už teď. Ve Vegas znovu nakopl už tak fantastickou kariéru. Vedle jiných hvězd na něj není upřená taková pozornost ani tlak. Ještě víc mohl rozvinout aspekt fyzické hry a z kanceláře v mezikruží úřaduje jako málokdo. Trenér národního týmu Radim Rulík bude doufat, že si jeho eso přenese formu i do Milána.
Poznámka Patrika Czepiece
Vystoupit ze zóny
Příběh Tomáše Hertla vypráví o touze vítězit. Kdyby chtěl český útočník do konce kariéry oblékat dres Sharks, mohl a vedení by mělo smůlu. Předloni všechny trumfy v rukávu třímal právě český útočník.
Jenže se rozhodl jít jinou cestou. Nejistou, neprobádanou a s možností krachu. Namísto toho, aby se zavřel do své komnaty a bez velkého výsledkového tlaku sledoval rostoucí výkaz na účtu, odbočil z trápícího se San Jose do Vegas.
V kádru aspiranta na Pohár doplnil vizitku výjimečného hráče. V širší konkurenci našel svou úlohu, prosadil se a pro klub je nesmírně platný. Možná ne stejným stylem jako na předchozí adrese, ale umění pochopit roli se v současném hokejovém světě cení víc než cokoliv jiného.
Hertl přinesl do týmu Golden Knights chybějící esenci, stal se stejně jako na minulé štaci oblíbencem kabiny a na ledě mu to jde od ruky. Pro český národní tým by měl být na olympijských hrách zcela stěžejním centrem. Možná i tím nejdůležitějším.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|45
|19
|9
|3
|14
|155:135
|59
|2
Detroit
|46
|20
|7
|4
|15
|145:142
|58
|3
Tampa
|43
|22
|5
|3
|13
|153:114
|57
|4
Montreal
|45
|16
|9
|6
|14
|151:148
|56
|5
Islanders
|45
|16
|9
|5
|15
|134:125
|55
|6
Washington
|46
|21
|2
|6
|17
|150:133
|52
|7
Buffalo
|43
|18
|6
|4
|15
|140:134
|52
|7
Boston
|46
|18
|7
|2
|19
|152:146
|52
|9
Flyers
|43
|15
|7
|8
|13
|132:127
|52
|10
Toronto
|44
|17
|5
|7
|15
|148:140
|51
|11
Pittsburgh
|44
|17
|4
|9
|14
|140:135
|51
|12
Florida
|44
|20
|3
|3
|18
|135:142
|49
|13
Rangers
|46
|13
|7
|6
|20
|120:135
|46
|14
Devils
|45
|15
|7
|2
|21
|118:141
|46
|15
Ottawa
|44
|15
|5
|5
|19
|141:148
|45
|16
Columbus
|45
|11
|8
|7
|19
|135:153
|45
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|44
|30
|3
|7
|4
|179:99
|73
|2
Dallas
|45
|22
|4
|9
|10
|157:129
|61
|3
Minnesota
|46
|18
|8
|9
|11
|146:125
|61
|4
Vegas
|44
|16
|5
|12
|11
|144:136
|54
|5
Edmonton
|45
|17
|5
|7
|16
|152:152
|51
|6
San Jose
|45
|12
|11
|3
|19
|143:162
|49
|7
Utah
|46
|16
|6
|4
|20
|139:130
|48
|8
Kings
|44
|12
|7
|10
|15
|119:125
|48
|9
Seattle Kraken
|43
|14
|6
|8
|15
|119:126
|48
|10
Nashville
|45
|15
|6
|4
|20
|125:148
|46
|11
Chicago
|45
|15
|4
|7
|19
|129:142
|45
|12
Anaheim
|45
|13
|8
|3
|21
|150:168
|45
|13
Calgary
|45
|15
|4
|4
|22
|116:135
|42
|14
St. Louis
|46
|17
|0
|8
|21
|114:161
|42
|15
Winnipeg
|44
|15
|2
|5
|22
|130:138
|39
|16
Vancouver
|44
|10
|6
|5
|23
|121:158
|37