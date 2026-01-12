Pastrňák a Nečas: kdo je lepší hráč? Být GM, volím Nečiho, hlásí expert
V záplavě desítek severských hokejistů v NHL může malá česká družina leckomu připadat jako skupinka exotů. Bývávalo líp. Jednou zase určitě bude. Ale nač sténat, když v elitní desítce bodování narazíte na dva zdejší borce? Jde o obrovský úspěch, osobní, nutno dodat. Jak v případě Davida Pastrňáka, tak Martina Nečase. Kredit oběma. Fanoušci se začínají přít: kdo je lepší hráč?
Kdo ví, třeba dají nápovědu blížící se olympijské hry v Miláně, kde oba plejeři budou patřit k ústředním postavám výběru Radima Rulíka. Především na jejich bedrech spočine největší odpovědnost za ofenzivní produkci.
Deník Sport a web iSport přizvaly k porovnání obou křídel Jakuba Čuttu, bývalého obránce Washington Capitals, juniorského mistra světa, nyní dovednostního trenéra, jenž začal úspěšně působit ve Švýcarsku. „Oba jsou na stejných bodech, ale každý je naprosto jiný hráč,“ soudí Čutta a tvrdí: „Kdybych si měl mezi nimi vybrat, v roli trenéra bych si přál Pastu, v pozici generálního manažera Nečiho.“ Vysvětlí, proč.
Začneme tím, kdo se z obou es v práci víc nadře. Tady náleží hlubší poklona Davidu Pastrňákovi. Kvalita kádru Bostonu a Colorada je nyní rozdílná, havířovský rodák je dost často sám vojákem v poli. Musí se večer co večer zatraceně ohánět, aby dotáhl tým k vítězství. Startovní podmínky má 29letý bourák horší či složitější než jeho o tři roky mladší krajan. Aspoň, že už je líp než nedávno.
Pastrňák zvedá spoluhráče kolem sebe, nehraje egoisticky, pomáhá druhým, chrání je. Nutnost přibalit do obvyklého herního stylu další úkoly a komponenty z něj dělá kandidáta na MVP sezony. Kdyby si nepřidal práci navíc, Boston je úplně v loji. To Nečas je součástí nadupané a sladěné mašiny, jedním dílkem velké a fungující skládačky.
Bostonský vůdce si spoustu gólů a bodů musí vybojovat sám nebo jen s minimální pomocí spoluhráčů. Všude kolem něj se pohybují v lepším případě solidní hráči, rozhodně ne hvězdy branže. To platilo dřív za dob Krejčího, Bergerona nebo Marchanda. „Geekie nebo Chusnutdinov by všude jinde hráli třetí lajnu, maximálně druhou,“ poukazuje Čutta.
A teď styl obou výrazných hokejistů. Tady Čutta vidí výrazně výš