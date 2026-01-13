Předplatné

NHL ONLINE: Pastrňák proti Detroitu, Gudas vs. Faksa. V akci Hronek či Klapka

David Pastrňák se raduje z gólu
David Pastrňák se raduje z góluZdroj: ČTK / AP / Lindsey Wasson
Čeští hokejisté David Pastrňák a Pavel Zacha se radují z další proměněné gólové akce
Pavel Zacha řádí v dresu Bostonu
Český obránce Radko Gudas se zranil v utkání Anaheimu na ledě Bostonu
Radek Faksa z Dallasu
Filip Hronek v dresu Vancouveru
David Kämpf v dresu Vancouver Canucks
Český obr Adam Klapka oslavuje vstřelený gól za Calgary
NHL
Bostonští Češi David Pastrňák a Pavel Zacha hodlají v NHL sbírat body v duelu s Detroitem. Radko Gudas v dresu Anaheimu měří síly s Radkem Faksou z Dallasu, Filip Hronek s Davidem Kämpfem zápolí v Ottawě a Adam Klapka chce s Calgary vyhrát v Columbusu. Všechny zápasy nejslavnější hokejové ligy světa můžete sledovat ONLINE na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport1.764.434.01Detail
LIVE
--Tipsport2.84.052.27Detail
LIVE
--Tipsport2.194.142.88Detail
LIVE
--Tipsport2.164.212.9Detail
LIVE
--Tipsport2.254.092.82Detail
LIVE
--Tipsport3.384.171.97Detail
LIVE
--Tipsport2.763.992.32Detail
LIVE
--Tipsport2.313.972.78Detail
LIVE
--Tipsport2.074.173.1Detail
LIVE
--Tipsport2.614.12.4Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado3645814549
2.Connor McDavidEdmonton305080465
3.Macklin CelebriniSan Jose2446704513
4.Nikita KučerovTampa2344674123
5.Leon DraisaitlEdmonton244064468
6.Mikko RantanenDallas184462455
7.Martin NečasColorado2136574541
8.Jason RobertsonDallas2728554621
9.David PastrňákBoston19365541-3
10.Cale MakarColorado1439534530

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina46199414158:13960
2Detroit47208415149:14560
3Tampa44235313158:11559
4Montreal46179614157:15158
5Islanders45169515134:12555
6Toronto45176715152:14353
7Washington46212617150:13352
8Boston46187219152:14652
9Buffalo44186416143:13852
10Flyers44157814133:13252
11Pittsburgh44174914140:13551
12Florida45213318139:14551
13Devils46167221123:14348
14Rangers47137621122:13946
15Ottawa44155519141:14845
16Columbus45118719135:15345
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4530384182:10374
    2Dallas46234910160:13063
    3Minnesota47188912148:13061
    4Vegas441651211144:13654
    5Edmonton46185716156:15353
    6Seattle Kraken44156815123:12850
    7San Jose451211319143:16249
    8Utah46166420139:13048
    9Kings451271016120:12848
    10Nashville45156420125:14846
    11Chicago46154720130:14645
    12Anaheim45138321150:16845
    13Calgary45154422116:13542
    14St. Louis46170821114:16142
    15Winnipeg44152522130:13839
    16Vancouver45106524124:16437

