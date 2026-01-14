Zacha skóroval proti Detroitu, Pastrňák nahrával. Dostál hvězdou zápasu, Gudas 0+1
Pavel Zacha vstřelil v NHL rozdílový gól při výhře hokejistů Bostonu 3:0 nad Detroitem a stal se druhou hvězdou zápasu. Vítězství podpořil jednou asistencí David Pastrňák. Radko Gudas přispěl k výhře Ducks nad Dallasem. Brankář Lukáš Dostál se stal hvězdou zápasu s 24 zákroky. Karel Vejmelka slavil vítězství nad Torontem.
Zacha otevřel skóre ve 31. minutě střelou z mezikruží pod horní tyč a připsal si čtrnáctou trefu sezony. V úvodu třetí třetiny zvýšil náskok Bostonu Fraser Minten, který po přihrávce Charlieho McAvoye zakončil souhru do prázdné branky. U gólu zaznamenal druhou asistenci Pastrňák. Výhru zpečetil Mark Kastelic při risku Detroitu bez brankáře.
Oba čeští útočníci vyslali v zápase pět střel, Zachu předčil při vyhlášení hvězd pouze Jeremy Swayman, který zastavil všech 24 střel. Americký gólman udržel čisté konto poprvé v sezoně a i díky jeho výkonu vyhrál Boston počtvrté v řadě.
Kapitán Anaheimu Radko Gudas se asistencí podílel na vítězství 3:1 nad Dallasem, za který nastoupil český forvard Radek Faksa. Robustní bek si připsal i dvě trestné minuty. Lukáš Dostál se může pyšnit tím, že byl vyhlášen první hvězdou zápasu, když zlikvidoval 24 střel souoeře.
Karel Vejmelka v dresu Utahu zaznamenal další výhru, tentokrát se radoval po výsledku 6:1 nad Torontem.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|30
|52
|82
|47
|4
|2.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|36
|45
|81
|45
|49
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|24
|46
|70
|45
|13
|4.
|Nikita Kučerov
Tampa
|24
|44
|68
|42
|22
|5.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|25
|42
|67
|47
|8
|6.
|Mikko Rantanen
Dallas
|18
|44
|62
|46
|4
|7.
|Martin Nečas
Colorado
|21
|36
|57
|45
|41
|8.
|David Pastrňák
Boston
|19
|37
|56
|42
|-2
|9.
|Jason Robertson
Dallas
|27
|28
|55
|47
|20
|10.
|Kyle Connor
Winnipeg
|22
|32
|54
|45
|3
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Tampa
|45
|23
|6
|3
|13
|160:116
|61
|2
Carolina
|47
|19
|9
|4
|15
|158:142
|60
|3
Detroit
|48
|20
|8
|4
|16
|149:148
|60
|4
Montreal
|47
|17
|9
|7
|14
|159:154
|59
|5
Islanders
|46
|16
|9
|5
|16
|138:130
|55
|6
Washington
|47
|21
|3
|6
|17
|153:135
|54
|7
Boston
|47
|19
|7
|2
|19
|155:146
|54
|8
Toronto
|46
|17
|6
|7
|16
|153:149
|53
|9
Buffalo
|44
|18
|6
|4
|16
|143:138
|52
|10
Pittsburgh
|45
|17
|4
|10
|14
|141:137
|52
|11
Flyers
|44
|15
|7
|8
|14
|133:132
|52
|12
Florida
|45
|21
|3
|3
|18
|139:145
|51
|13
Devils
|46
|16
|7
|2
|21
|123:143
|48
|14
Ottawa
|45
|16
|5
|5
|19
|143:149
|47
|15
Columbus
|46
|12
|8
|7
|19
|140:156
|47
|16
Rangers
|47
|13
|7
|6
|21
|122:139
|46
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|45
|30
|3
|8
|4
|182:103
|74
|2
Dallas
|47
|23
|4
|9
|11
|161:133
|63
|3
Minnesota
|47
|18
|8
|9
|12
|148:130
|61
|4
Vegas
|44
|16
|5
|12
|11
|144:136
|54
|5
Edmonton
|47
|18
|5
|8
|16
|159:157
|54
|6
Utah
|47
|17
|6
|4
|20
|145:131
|50
|7
Seattle Kraken
|44
|15
|6
|8
|15
|123:128
|50
|8
San Jose
|45
|12
|11
|3
|19
|143:162
|49
|9
Kings
|45
|12
|7
|10
|16
|120:128
|48
|10
Nashville
|46
|15
|7
|4
|20
|129:151
|48
|11
Anaheim
|46
|14
|8
|3
|21
|153:169
|47
|12
Chicago
|46
|15
|4
|7
|20
|130:146
|45
|13
St. Louis
|47
|18
|0
|8
|21
|117:161
|44
|14
Calgary
|46
|15
|4
|4
|23
|119:140
|42
|15
Winnipeg
|45
|16
|2
|5
|22
|135:142
|41
|16
Vancouver
|46
|10
|6
|5
|25
|125:166
|37