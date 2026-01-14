Předplatné

Zacha skóroval proti Detroitu, Pastrňák nahrával. Dostál hvězdou zápasu, Gudas 0+1

Pavel Zacha z Bostonu v v šanci proti Detroitu
Pavel Zacha z Bostonu v v šanci proti DetroituZdroj: ČTK / Charles Krupa
David Pastrňák v šanci proti Detroitu
Český brankář Anaheim Ducks Lukáš Dostál
Český obránce Radko Gudas se zranil v utkání Anaheimu na ledě Bostonu
David Pastrňák v šanci proti Detroitu
Český brankář Utahu Karel Vejmelka proti Dallasu
David Pastrňák se raduje z gólu
Čeští hokejisté David Pastrňák a Pavel Zacha se radují z další proměněné gólové akce
13
Fotogalerie
iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

Pavel Zacha vstřelil v NHL rozdílový gól při výhře hokejistů Bostonu 3:0 nad Detroitem a stal se druhou hvězdou zápasu. Vítězství podpořil jednou asistencí David Pastrňák. Radko Gudas přispěl k výhře Ducks nad Dallasem. Brankář Lukáš Dostál se stal hvězdou zápasu s 24 zákroky. Karel Vejmelka slavil vítězství nad Torontem.

Zacha otevřel skóre ve 31. minutě střelou z mezikruží pod horní tyč a připsal si čtrnáctou trefu sezony. V úvodu třetí třetiny zvýšil náskok Bostonu Fraser Minten, který po přihrávce Charlieho McAvoye zakončil souhru do prázdné branky. U gólu zaznamenal druhou asistenci Pastrňák. Výhru zpečetil Mark Kastelic při risku Detroitu bez brankáře.

Oba čeští útočníci vyslali v zápase pět střel, Zachu předčil při vyhlášení hvězd pouze Jeremy Swayman, který zastavil všech 24 střel. Americký gólman udržel čisté konto poprvé v sezoně a i díky jeho výkonu vyhrál Boston počtvrté v řadě.

Kapitán Anaheimu Radko Gudas se asistencí podílel na vítězství 3:1 nad Dallasem, za který nastoupil český forvard Radek Faksa. Robustní bek si připsal i dvě trestné minuty. Lukáš Dostál se může pyšnit tím, že byl vyhlášen první hvězdou zápasu, když zlikvidoval 24 střel souoeře.

Karel Vejmelka v dresu Utahu zaznamenal další výhru, tentokrát se radoval po výsledku 6:1 nad Torontem.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
21Detail
LIVE Sam. nájezdy
12Detail
LIVE Po prodl.
32Detail
LIVE
53Detail
LIVE
30Detail
LIVE
30Detail
LIVE Po prodl.
43Detail
LIVE
54Detail
LIVE
61Detail
LIVE
31Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton305282474
2.Nathan MacKinnonColorado3645814549
3.Macklin CelebriniSan Jose2446704513
4.Nikita KučerovTampa2444684222
5.Leon DraisaitlEdmonton254267478
6.Mikko RantanenDallas184462464
7.Martin NečasColorado2136574541
8.David PastrňákBoston19375642-2
9.Jason RobertsonDallas2728554720
10.Kyle ConnorWinnipeg223254453

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa45236313160:11661
2Carolina47199415158:14260
3Detroit48208416149:14860
4Montreal47179714159:15459
5Islanders46169516138:13055
6Washington47213617153:13554
7Boston47197219155:14654
8Toronto46176716153:14953
9Buffalo44186416143:13852
10Pittsburgh451741014141:13752
11Flyers44157814133:13252
12Florida45213318139:14551
13Devils46167221123:14348
14Ottawa45165519143:14947
15Columbus46128719140:15647
16Rangers47137621122:13946
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4530384182:10374
    2Dallas47234911161:13363
    3Minnesota47188912148:13061
    4Vegas441651211144:13654
    5Edmonton47185816159:15754
    6Utah47176420145:13150
    7Seattle Kraken44156815123:12850
    8San Jose451211319143:16249
    9Kings451271016120:12848
    10Nashville46157420129:15148
    11Anaheim46148321153:16947
    12Chicago46154720130:14645
    13St. Louis47180821117:16144
    14Calgary46154423119:14042
    15Winnipeg45162522135:14241
    16Vancouver46106525125:16637

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů