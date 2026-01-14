Zacha o své pozici v Bostonu, lídrovi Pastrňákovi i olympiádě: Ať je na co vzpomínat
Má unikátní reprezentační bilanci. Čtyři zápasy za národní tým, jeden titul mistra světa. Pavel Zacha se v únoru do výběru trenéra Radima Rulíka vrátí a v dalších startech bude bojovat o co největší úspěch na olympiádě v Miláně. „Bude to jedna z věcí, které si budu pamatovat napořád. Ještě doufejme, že uděláme dobrý výsledek, ať je na co si vzpomenout. Bude to snad výborný turnaj,“ vyhlíží bostonský útočník klání pod pěti kruhy.
O programu na únor měl jasno už v polovině loňského června. Pavel Zacha nechyběl mezi první šestkou vybraných do českého olympijského týmu pro Milán. Vedle sebe měl hráče jako David Pastrňák, Radko Gudas nebo Lukáš Dostál, tedy parťáky ze zlaté Prahy. „Popravdě jsem nečekal, že bych tam byl,“ přiznává osmadvacetiletý útočník. Za dospělou reprezentaci si zahraje teprve podruhé v kariéře.
Znamenalo pro vás hodně, že jste byl hned mezi první šestkou nominovaných?
„Když jsem to viděl, byla to pro mě neskutečná událost. Že mi trenér a realizační tým takhle věří a chtějí, abych reprezentoval. Byla to pro mě výborná zpráva. Od té doby jsem se mohl těšit a připravovat se, že pojedu na olympiádu.“
Jak reagovala rodina, že si zahrajete pod pěti kruhy? Přijede se někdo podívat?
„Když se to dozvěděli, byla to velká událost. Pro všechny lidi z Česka i pro moji rodinu je to největší hokejová akce. Být vybraný dopředu bylo neskutečné. Hned mi gratulovali a když je to takhle blízko od Česka, budou chtít samozřejmě přijet. Ještě nevím, jestli tam budou celou dobu, ale všichni tam budou aspoň na jeden zápas. Manželka letí se mnou na celou dobu a taky se na to těší. Být takhle blízko od Česka, budeme tam mít docela hodně fanoušků, hrát před nimi… Snad to bude výborný turnaj.“
Co vy? Půjdete se podívat na jiné sporty, třeba na rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou a její olympijskou derniéru?
„Odmalička jsem olympiádu sledoval, ne jen hokej. Sáblíkovou, lyžování… To je jedna z věcí, na které se těším, potkat se se špičkovými sportovci z jiných sportů. Moci je poznat, pobavit se s nimi. Tím je olympiáda vzácná. Nevím, jak je to od sebe daleko, ale kdyby byla možnost, rád bych se podíval na věci, které jsem sledoval jako malý kluk v Česku.“
Olympiáda je v kabině Bostonu velké téma
I v Miláně se představí velká část týmu, s nímž jste předloni vyhráli MS v Praze. Je to příjemné?
„Jo, těším se na to. Jak jsem tolik na mužské reprezentace nejezdil, mám tuhle vzpomínku. Výbornou vzpomínku. Přijet na mistrovství, vyhrát. Těším se, že se s nimi teď můžu zase vidět, pobavit se a jít zase do boje jako předtím. Jako tým jsme si sedli všichni dobře, hráli jsme jeden pro druhého a myslím, že tohle je plán, co máme i letos na olympiádu. Zahrát si s nimi zase ve stejném dresu, to je jedna z největších motivací, co mám. Zase hrát jeden pro druhého a udělat dobrý výsledek.“
Je olympiáda velké téma v kabině Bostonu?
„Ano, máme štěstí, že máme docela dost hráčů, kteří budou reprezentovat svoje země. Já mám tu čest hrát s Pastou v Bostonu a bavíme se docela často, jak se to blíží. Každý je natěšený, že máme zase možnost jako hráči z NHL reprezentovat.“
S Bruins se momentálně vezete na sérii výher, kterou ozdobil triumf 10:2 nad Rangers a váš hattrick.
„Byl to zápas, co se fakt podařil nejen mně, ale hodně hráčům z týmu. I Pastovi a Chusnutdinovovi a dalším hráčům. Bylo super, že jsme se tak všichni v jednom utkání sešli. Hlavně proti Rangers, což je náš rival. Zahrát proti nim takhle bylo důležité.“
Po vašem druhém gólu nastala kuriózní situace, kdy branku odhalilo až zkoumání záznamu a rozhodčí museli týmy vracet na led z kabiny po první třetině. Tušil jste, že to byl gól?
„Trochu jsem věděl, že to šlo dovnitř, ale nikdo se se mnou neradoval, takže jsem si říkal, že to tam asi nešlo. Na konci tam většinou zavolají z Toronta, že to byl gól, ale nikde nic nebylo, takže jsem říkal, že asi nic. Ale když jsem přijížděl ke střídačce, říkali mi trenéři, že to šlo za čáru, ať zůstanu na ledě. To jsem ještě neviděl, že by všichni odešli. Hlavně z Rangers nebyl nikdo na střídačce. Pak se vrátit a dohrát 30 sekund, to bylo zajímavé.“
Zahrát si centra je pro mě důležité
Užil jste si první hattrick v NHL?
„Nečekal jsem, že bych ho v NHL někdy dal. Když to tam takhle padlo, bylo to parádní.“
V Bostonu jste v minulých sezonách střídal pozici křídla a centra, teď jste se usadil ve středu útoku. Je to pozitivní směrem k olympiádě, kde se s vámi na stejnou pozici nejspíš počítá?
„Pro mě je důležité zahrát si centra přes polovinu sezony, zvyknout si na to. Kdybych pak byl centr na olympiádě, je to důležitá věc. Jít z centra na křídlo mi docela jde. Vědí, že mě můžou používat na obou pozicích, ale já se cítím o dost líp na centru. Teď mě tak využívají víc a víc. Vím, že na olympiádě bych měl nejspíš hrát centra, je pro mě dobré takhle se do toho dostat.“
Nemrzí vás, že už nehrajete v jedné lajně s Davidem Pastrňákem?
„Hraje se mi s ním výborně a mrzí mě, že už spolu tolik nenastupujeme. Dostáváme spolu pár střídání, ale letos nás trochu rozdělili od sebe. Uvidíme, jestli nás dají dohromady před olympiádou. Ale vědí, že s Davidem spolu umíme hrát dobře. Samozřejmě bych si s ním rád dal pár zápasů ještě před olympiádou.“
David Pastrňák proti Rangers zazářil šesti asistencemi. Je tedy střelec, jak si všichni mysleli, nebo spíš nahrávač?
„Pro něj je dobré, že umí oboje výborně. Jak dával hrozně moc gólů, všichni se jeho střely bojí, na přesilovce si ho každý musí hlídat. Ale teď má kolem sebe Geekieho a hráče, co umí pálit, a taky vytváří hru. To hrozně rád vidím. Je kompletní hráč, výborný lídr v kabině, poslední rok dva to převzal. Je dobrý motivátor. Je vidět, jak se zlepšuje každý rok, pracuje na svojí hře i leadershipu. Snad se bude zlepšovat dál a dál.“
Hodně obranný hokej
Co změnil nový kouč Bostonu Marco Sturm?
„Systémově děláme něco jiného, hodně obranný hokej. Trochu podobný tomu, co jsme hráli na mistrovství, což je zajímavé. To jsem nikdy nehrál v Jersey ani v Bostonu. Je hodně zasazený na obranu a střední pásmo. Jinak se snažil najít, kdo by si k sobě sedl a teď se do toho začínáme dostávat víc a víc. Hraju s Arvidssonem a Mittelstadtem, jsme jedna z mála lajn, co se nerozdělila skoro 40 zápasů. Trenér je výborný v tom, jak se baví s hráči mimo led. Komunikuje, víte, na čem jste před každým utkáním. Jako bývalý hráč rozumí tomu, že se musí bavit s hráči a říct jim, co od nich čeká.“
Co říct obecně k sezoně Bostonu? Střídáte série výher a porážek.
„Je to hodně nahoru dolů, je to letos zajímavé, protože skoro nikdy nevíte, jak jste na tom jako tým. Vyhraje se sedm za sebou, pak se prohraje šest. Teď mi ale přijde, že jsme začali vyhrávat i duely o jeden gól, což jsme většinou nedokázali v některých šňůrách udržet. Teď jsou pro nás důležité dva týdny do olympiády, chceme být v play off. Potom si každý z hráčů, co nejedou na olympiádu, může chvilku oddechnout. Pak to bude poslední sprint do konce.“
Zmiňoval jste vaši formaci s Arvidssonem a Mittelstadtem. Čím to, že už se držíte tak dlouho spolu?
„Trenér mi od začátku říkal, že chce, abych hrál na první lajny ostatních týmů, a že Arvidsson mi hodně pomůže s bruslením, jak napadá a je kolem brány. A Mittelstadt je šikovný. Většinu sezony děláme dobrou práci, makáme, vytváříme si hodně šancí. Teď nám to jde víc a víc, odehranými zápasy se zlepšujete. Jsem rád, že nám to funguje.“
Se spoluhráči si v noci na pátek užijte velkou slávu, při níž bude vyřazeno číslo 33 Zdena Cháry. Co říkáte na tuhle poctu slovenskému velikánovi?
„Měl jsem možnost párkrát hrát proti němu, teď se okolo nás pohybuje i v kabině. Je vidět, jak ho všichni poslouchají a respektují, jak skromný člověk je. Pořád na sobě tvrdě maká, pracuje. Není tolik českých a slovenských hráčů, kterým by vyvěsili dresy. Být tady, oslavit to s ním, vidět, jak se na to fanoušci a celý tým těší, to se nestává každý den. Bude to super událost. Obrovská gratulace jemu a jeho rodině, že měl takovou kariéru. Je víc než zasloužené takhle vyvěsit dres. Hlavně v týmu jako Boston Bruins, který má velkou historii. Je to ještě trošku víc než v ostatních klubech.“