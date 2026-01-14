Předplatné

NHL ONLINE: Potvrdí Hertl dobrou formu na ledě Kings? V akcí Palát i Vladař

Radost Tomáše Hertla
Radost Tomáše HertlaZdroj: ČTK / AP / FRED GREENSLADE
Noční program zámořské NHL nabízí čtyři zápasy. New Jersey s Ondřejem Palátem hostí Seattle. Český brankář Daniel Vladař bude v brance Philadelphie čelit střelcům Buffala a Tomáš Hertl hrající v dobré formě se představí v dresu Vegas na ledě Los Angeles. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton305282474
2.Nathan MacKinnonColorado3645814549
3.Macklin CelebriniSan Jose2446704513
4.Nikita KučerovTampa2444684222
5.Leon DraisaitlEdmonton254267478
6.Mikko RantanenDallas184462464
7.Martin NečasColorado2136574541
8.David PastrňákBoston19375642-2
9.Jason RobertsonDallas2728554720
10.Kyle ConnorWinnipeg223254453

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa45236313160:11661
2Carolina47199415158:14260
3Detroit48208416149:14860
4Montreal47179714159:15459
5Islanders46169516138:13055
6Washington47213617153:13554
7Boston47197219155:14654
8Toronto46176716153:14953
9Buffalo44186416143:13852
10Pittsburgh451741014141:13752
11Flyers44157814133:13252
12Florida45213318139:14551
13Devils46167221123:14348
14Ottawa45165519143:14947
15Columbus46128719140:15647
16Rangers47137621122:13946
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4530384182:10374
    2Dallas47234911161:13363
    3Minnesota47188912148:13061
    4Vegas441651211144:13654
    5Edmonton47185816159:15754
    6Utah47176420145:13150
    7Seattle Kraken44156815123:12850
    8San Jose451211319143:16249
    9Kings451271016120:12848
    10Nashville46157420129:15148
    11Anaheim46148321153:16947
    12Chicago46154720130:14645
    13St. Louis47180821117:16144
    14Calgary46154423119:14042
    15Winnipeg45162522135:14241
    16Vancouver46106525125:16637

