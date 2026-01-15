Předplatné

NHL ONLINE: Pastrňák se Zachou proti Seattlu, Hronek hraje v Columbusu. V akci Hertl

David Pastrňák v dresu Bostonu.
David Pastrňák v dresu Bostonu.Zdroj: Profimedia
David Pastrňák v dresu Bostonu.
Pavel Zacha z Bostonu v v šanci proti Detroitu
Pavel Zacha řádí v dresu Bostonu
Filip Hronek v dresu Vancouveru
David Kämpf v dresu Vancouver Canucks
Tomáš Hertl v dresu Vegas si hlídá puk před Macklinem Celebrinim ze San Jose
Český obr Adam Klapka oslavuje vstřelený gól za Calgary
David Pastrňák s krajanem Pavlem Zachou v dresu Bostonu v NHL hrají proti Seattlu. Vancouver v sestavě s Filipem Hornkem a Davidem Kämpfem zkouší uhrát body na ledě Columbusu. Do zápasu v barvách Las Vegas zasahuje Tomáš Hertl proti Torontu. Hraje také Adam Klapka, jehož Calgary zápolí v Chicagu. Všechny zápasy můžete sledovat ONLINE na webu iSport.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport1.934.23.47Detail
LIVE
--Tipsport2.644.082.38Detail
LIVE
--Tipsport1.984.143.35Detail
LIVE
--Tipsport1.924.263.45Detail
LIVE
--Tipsport2.024.233.18Detail
LIVE
--Tipsport2.174.072.95Detail
LIVE
--Tipsport2.364.012.7Detail
LIVE
--Tipsport2.454.042.58Detail
LIVE
--Tipsport2.034.193.19Detail
LIVE
--Tipsport2.224.082.86Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton305282474
2.Nathan MacKinnonColorado3645814549
3.Macklin CelebriniSan Jose2446704513
4.Nikita KučerovTampa2444684222
5.Leon DraisaitlEdmonton254267478
6.Mikko RantanenDallas184462464
7.Martin NečasColorado2136574541
8.David PastrňákBoston19375642-2
9.Jason RobertsonDallas2728554720
10.Kyle ConnorWinnipeg223254453

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa45236313160:11661
2Carolina47199415158:14260
3Detroit48208416149:14860
4Montreal47179714159:15459
5Islanders46169516138:13055
6Washington47213617153:13554
7Boston47197219155:14654
8Buffalo45196416148:14054
9Toronto46176716153:14953
10Pittsburgh451741014141:13752
11Flyers45157815135:13752
12Florida45213318139:14551
13Devils47168221126:14550
14Ottawa46175519151:15349
15Columbus46128719140:15647
16Rangers48137622126:14746
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4530384182:10374
    2Dallas47234911161:13363
    3Minnesota47188912148:13061
    4Vegas451661211147:13856
    5Edmonton47185816159:15754
    6Seattle Kraken45156915125:13151
    7Utah47176420145:13150
    8Kings461271116122:13149
    9San Jose451211319143:16249
    10Nashville46157420129:15148
    11Anaheim46148321153:16947
    12Chicago46154720130:14645
    13St. Louis47180821117:16144
    14Calgary46154423119:14042
    15Winnipeg45162522135:14241
    16Vancouver46106525125:16637

