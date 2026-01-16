Pastrňák má 20. gól v sezoně, Zacha znovu bodoval. Vejmelka dovedl Utah k další výhře
Český hokejový útočník David Pastrňák gólem do prázdné branky pečetil výhru Bostonu 4:2 nad Seattlem. Pavel Zacha připravil první branku Bruins a bodoval v pátém z posledních šesti zápasů. Vydařený duel za sebou má také brankář Karel Vejmelka, který 26 zákroky dovedl Utah k výhře 2:1 nad Dallasem.
Pastrňák vstřelil 20. gól v sezoně a s 57 body je devátým nejproduktivnějším hráčem NHL. Zacha díky asistenci vylepšil svou bilanci na 33 bodů (14+19) a mezi Čechy je v napříč ligou čtvrtý nejlepší.
Brankář Vejmelka vládne NHL v počtu výher, vítězství nad Dallasem bylo už jeho dvaadvacáté v sezoně. V duelu proti Stars se český brankář navíc blýskl fantastickou 96 procentní úspěšností zákroků a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|30
|52
|82
|48
|4
|2.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|36
|45
|81
|45
|49
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|24
|47
|71
|46
|15
|4.
|Nikita Kučerov
Tampa
|24
|44
|68
|42
|22
|5.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|25
|42
|67
|48
|8
|6.
|Mikko Rantanen
Dallas
|19
|44
|63
|47
|4
|7.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|23
|35
|58
|46
|8
|8.
|Martin Nečas
Colorado
|21
|36
|57
|45
|41
|9.
|David Pastrňák
Boston
|20
|37
|57
|43
|-1
|10.
|Jason Robertson
Dallas
|27
|29
|56
|48
|20
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Tampa
|45
|23
|6
|3
|13
|160:116
|61
|2
Carolina
|47
|19
|9
|4
|15
|158:142
|60
|3
Detroit
|48
|20
|8
|4
|16
|149:148
|60
|4
Montreal
|48
|17
|9
|7
|15
|162:159
|59
|5
Islanders
|47
|17
|9
|5
|16
|139:130
|57
|6
Boston
|48
|20
|7
|2
|19
|159:148
|56
|7
Buffalo
|46
|20
|6
|4
|16
|153:143
|56
|8
Washington
|48
|21
|3
|6
|18
|155:138
|54
|9
Pittsburgh
|46
|18
|4
|10
|14
|147:140
|54
|10
Toronto
|47
|17
|6
|8
|16
|158:155
|54
|11
Flyers
|46
|15
|7
|8
|16
|138:143
|52
|12
Florida
|45
|21
|3
|3
|18
|139:145
|51
|13
Devils
|47
|16
|8
|2
|21
|126:145
|50
|14
Ottawa
|46
|17
|5
|5
|19
|151:153
|49
|15
Columbus
|47
|13
|8
|7
|19
|144:157
|49
|16
Rangers
|48
|13
|7
|6
|22
|126:147
|46
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|45
|30
|3
|8
|4
|182:103
|74
|2
Dallas
|48
|23
|4
|9
|12
|162:135
|63
|3
Minnesota
|48
|18
|8
|9
|13
|150:136
|61
|4
Vegas
|46
|16
|7
|12
|11
|153:143
|58
|5
Edmonton
|48
|18
|5
|8
|17
|159:158
|54
|6
Utah
|48
|18
|6
|4
|20
|147:132
|52
|7
Seattle Kraken
|46
|15
|6
|9
|16
|127:135
|51
|8
San Jose
|46
|13
|11
|3
|19
|146:164
|51
|9
Kings
|46
|12
|7
|11
|16
|122:131
|49
|10
Nashville
|46
|15
|7
|4
|20
|129:151
|48
|11
Anaheim
|46
|14
|8
|3
|21
|153:169
|47
|12
Chicago
|47
|15
|4
|7
|21
|131:149
|45
|13
Calgary
|47
|16
|4
|4
|23
|122:141
|44
|14
St. Louis
|47
|18
|0
|8
|21
|117:161
|44
|15
Winnipeg
|46
|17
|2
|5
|22
|141:144
|43
|16
Vancouver
|47
|10
|6
|5
|26
|126:170
|37