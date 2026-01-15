Philadelphia tají dech, Vladař po první třetině odstoupil. Agent: Snad nic vážného
Philadelphia Flyers zastihla nepříjemná turbulence. Ve středu večer prohráli v Buffalu 2:5. Jejich čtvrtá porážka v řadě znamenala ještě před čtvrtečním duelem v Pittsburghu nejdelší šňůru nezdarů v této sezoně. Ale hlavně přišli o brankářskou jedničku. Dan Vladař po první třetině odstoupil. Klub následně oznámil, že jejich gólman zůstane mimo hru po zbytek zápasu a podstoupí vyšetření. Varovný prst pro Flyers a před blížící se olympiádou taky pro českou reprezentaci.
Dan Vladař v Buffalu inkasoval dva góly z pěti střel. Během úvodní části zápasu nastalo několik momentů, které budily dojem, že český brankář není v pořádku. Nedařilo se mu rychle se vracet do pozice, vypadal, že ho něco trápí. Po těžkém zákroku, který předcházel úvodnímu gólu Rasmuse Dahlina při přesilovce Buffala, vstával Vladař ztěžka. Pomaleji než obvykle.
Jakmile Mattias Samuelsson přidal z rychlého protiútoku druhý zásah, bylo už patrné, že se s Vladařem něco děje. První třetinu za stavu 2:0 pro domácí Sabres dokončil, do druhé však už nenastoupil. Vystřídal ho Samuel Ersson. Vladař po zbytek utkání nebyl ani na střídačce, což v celé hale vyvolalo spekulace.
Český brankář s týmem nepokračoval do Pittsburghu, kde ho čekal další zápas. Zamířil do Philadelphie na vyšetření. O jeho stavu nebylo dlouho nic známo. Ani hlavní kouč Rick Tocchet neměl po utkání žádné bližší informace ohledně zranění českého gólmana.
Předloni musel na operaci kvůli vleklým potížím s kyčlemi. O tenhle problém by se však tentokrát nemělo jednat. Těsně před Vánoci vynechal Vladař zápas kvůli zranění v horní části těla. „Snad bude v pohodě. Předpokládáme, že nepůjde o nic vážného, ani dlouhodobého,“ sdělil iSportu jeho český agent Martin Podlešák po středečním duelu.
Větší role, lepší statistiky i chvála bosse
Ve Flyers každopádně tají dech. Prohráli další zápas, potřetí inkasovali nejmíň pět gólů. Vladařův výpadek by zanechal v sestavě velkou díru a jistě by byl citelnou ztrátou i pro český tým před blížící se olympiádou v Miláně, kam byl nominován.
Pražský rodák prožívá po příchodu do Philadelphie v NHL průlomovou sezonu. Po středečním duelu si držel brankový průměr 2,46 gólu na zápas a úspěšnost zákroků 90,5 procent. Vladař je nepochybně nejdůležitějším hráčem Flyers, kteří v polovině sezony mají šanci na postup do play off. Při 23 startech vychytal už 16 vítězství, což je dosavadní maximum v jeho kariéře.
V minulé sezóně tým Philadelphie inkasoval v průměru 3,45 branky na zápas a měl nejhorší procento úspěšných zákroků v NHL (87,2). V této sezóně vstupovali do středečního večera s průměrem 2,93 inkasovaných gólů na zápas. Vladař se loni v létě stal volným agentem. Flyers s ním podepsali dvouletou smlouvu za celkových 6,7 milionu dolarů (asi 140 milionů korun). Po zkušenostech v Bostonu a Calgary dostal poprvé velkou šanci předvést, co v něm je. Tenhle tah vyšel skvěle.
„Bylo skvělé, že jsme ho získali. Osvědčil se velmi dobře. Má obrovský podíl na tom, proč se Flyers v polovině základní části drží na postupových pozicích do play off. S Vladařem jsme opravdu velmi spokojení a jsme šťastní, že ho máme. Je přesně hráč, o němž si mysleli, že by nám mohl fakt pomoct. To se potvrdilo. Vytrhl nám trn z paty. Chytá ještě líp, než jsme čekali,“ řekl generální manažer Flyers Daniel Briere v rozhovoru, který nedávno poskytl deníku Sport a iSport.cz během juniorského mistrovství světa v Minnesotě.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Tampa
|45
|23
|6
|3
|13
|160:116
|61
|2
Carolina
|47
|19
|9
|4
|15
|158:142
|60
|3
Detroit
|48
|20
|8
|4
|16
|149:148
|60
|4
Montreal
|47
|17
|9
|7
|14
|159:154
|59
|5
Islanders
|46
|16
|9
|5
|16
|138:130
|55
|6
Washington
|47
|21
|3
|6
|17
|153:135
|54
|7
Boston
|47
|19
|7
|2
|19
|155:146
|54
|8
Buffalo
|45
|19
|6
|4
|16
|148:140
|54
|9
Toronto
|46
|17
|6
|7
|16
|153:149
|53
|10
Pittsburgh
|45
|17
|4
|10
|14
|141:137
|52
|11
Flyers
|45
|15
|7
|8
|15
|135:137
|52
|12
Florida
|45
|21
|3
|3
|18
|139:145
|51
|13
Devils
|47
|16
|8
|2
|21
|126:145
|50
|14
Ottawa
|46
|17
|5
|5
|19
|151:153
|49
|15
Columbus
|46
|12
|8
|7
|19
|140:156
|47
|16
Rangers
|48
|13
|7
|6
|22
|126:147
|46
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|45
|30
|3
|8
|4
|182:103
|74
|2
Dallas
|47
|23
|4
|9
|11
|161:133
|63
|3
Minnesota
|47
|18
|8
|9
|12
|148:130
|61
|4
Vegas
|45
|16
|6
|12
|11
|147:138
|56
|5
Edmonton
|47
|18
|5
|8
|16
|159:157
|54
|6
Seattle Kraken
|45
|15
|6
|9
|15
|125:131
|51
|7
Utah
|47
|17
|6
|4
|20
|145:131
|50
|8
Kings
|46
|12
|7
|11
|16
|122:131
|49
|9
San Jose
|45
|12
|11
|3
|19
|143:162
|49
|10
Nashville
|46
|15
|7
|4
|20
|129:151
|48
|11
Anaheim
|46
|14
|8
|3
|21
|153:169
|47
|12
Chicago
|46
|15
|4
|7
|20
|130:146
|45
|13
St. Louis
|47
|18
|0
|8
|21
|117:161
|44
|14
Calgary
|46
|15
|4
|4
|23
|119:140
|42
|15
Winnipeg
|45
|16
|2
|5
|22
|135:142
|41
|16
Vancouver
|46
|10
|6
|5
|25
|125:166
|37