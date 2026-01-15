Předplatné

Philadelphia tají dech, Vladař po první třetině odstoupil. Agent: Snad nic vážného

Český gólman Daniel Vladař v dresu Philadelphia Flyers
Český gólman Daniel Vladař v dresu Philadelphia FlyersZdroj: ČTK / AP / Noah K. Murray
Pavel Bárta
NHL
Philadelphia Flyers zastihla nepříjemná turbulence. Ve středu večer prohráli v Buffalu 2:5. Jejich čtvrtá porážka v řadě znamenala ještě před čtvrtečním duelem v Pittsburghu nejdelší šňůru nezdarů v této sezoně. Ale hlavně přišli o brankářskou jedničku. Dan Vladař po první třetině odstoupil. Klub následně oznámil, že jejich gólman zůstane mimo hru po zbytek zápasu a podstoupí vyšetření. Varovný prst pro Flyers a před blížící se olympiádou taky pro českou reprezentaci.

Dan Vladař v Buffalu inkasoval dva góly z pěti střel. Během úvodní části zápasu nastalo několik momentů, které budily dojem, že český brankář není v pořádku. Nedařilo se mu rychle se vracet do pozice, vypadal, že ho něco trápí. Po těžkém zákroku, který předcházel úvodnímu gólu Rasmuse Dahlina při přesilovce Buffala, vstával Vladař ztěžka. Pomaleji než obvykle.

Jakmile Mattias Samuelsson přidal z rychlého protiútoku druhý zásah, bylo už patrné, že se s Vladařem něco děje. První třetinu za stavu 2:0 pro domácí Sabres dokončil, do druhé však už nenastoupil. Vystřídal ho Samuel Ersson. Vladař po zbytek utkání nebyl ani na střídačce, což v celé hale vyvolalo spekulace.

Český brankář s týmem nepokračoval do Pittsburghu, kde ho čekal další zápas. Zamířil do Philadelphie na vyšetření. O jeho stavu nebylo dlouho nic známo. Ani hlavní kouč Rick Tocchet neměl po utkání žádné bližší informace ohledně zranění českého gólmana.

Předloni musel na operaci kvůli vleklým potížím s kyčlemi. O tenhle problém by se však tentokrát nemělo jednat. Těsně před Vánoci vynechal Vladař zápas kvůli zranění v horní části těla. „Snad bude v pohodě. Předpokládáme, že nepůjde o nic vážného, ani dlouhodobého,“ sdělil iSportu jeho český agent Martin Podlešák po středečním duelu.

Větší role, lepší statistiky i chvála bosse

Ve Flyers každopádně tají dech. Prohráli další zápas, potřetí inkasovali nejmíň pět gólů. Vladařův výpadek by zanechal v sestavě velkou díru a jistě by byl citelnou ztrátou i pro český tým před blížící se olympiádou v Miláně, kam byl nominován.

Pražský rodák prožívá po příchodu do Philadelphie v NHL průlomovou sezonu. Po středečním duelu si držel brankový průměr 2,46 gólu na zápas a úspěšnost zákroků 90,5 procent. Vladař je nepochybně nejdůležitějším hráčem Flyers, kteří v polovině sezony mají šanci na postup do play off. Při 23 startech vychytal už 16 vítězství, což je dosavadní maximum v jeho kariéře.

V minulé sezóně tým Philadelphie inkasoval v průměru 3,45 branky na zápas a měl nejhorší procento úspěšných zákroků v NHL (87,2). V této sezóně vstupovali do středečního večera s průměrem 2,93 inkasovaných gólů na zápas. Vladař se loni v létě stal volným agentem. Flyers s ním podepsali dvouletou smlouvu za celkových 6,7 milionu dolarů (asi 140 milionů korun). Po zkušenostech v Bostonu a Calgary dostal poprvé velkou šanci předvést, co v něm je. Tenhle tah vyšel skvěle.

„Bylo skvělé, že jsme ho získali. Osvědčil se velmi dobře. Má obrovský podíl na tom, proč se Flyers v polovině základní části drží na postupových pozicích do play off. S Vladařem jsme opravdu velmi spokojení a jsme šťastní, že ho máme. Je přesně hráč, o němž si mysleli, že by nám mohl fakt pomoct. To se potvrdilo. Vytrhl nám trn z paty. Chytá ještě líp, než jsme čekali,“ řekl generální manažer Flyers Daniel Briere v rozhovoru, který nedávno poskytl deníku Sport a iSport.cz během juniorského mistrovství světa v Minnesotě.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa45236313160:11661
2Carolina47199415158:14260
3Detroit48208416149:14860
4Montreal47179714159:15459
5Islanders46169516138:13055
6Washington47213617153:13554
7Boston47197219155:14654
8Buffalo45196416148:14054
9Toronto46176716153:14953
10Pittsburgh451741014141:13752
11Flyers45157815135:13752
12Florida45213318139:14551
13Devils47168221126:14550
14Ottawa46175519151:15349
15Columbus46128719140:15647
16Rangers48137622126:14746
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4530384182:10374
    2Dallas47234911161:13363
    3Minnesota47188912148:13061
    4Vegas451661211147:13856
    5Edmonton47185816159:15754
    6Seattle Kraken45156915125:13151
    7Utah47176420145:13150
    8Kings461271116122:13149
    9San Jose451211319143:16249
    10Nashville46157420129:15148
    11Anaheim46148321153:16947
    12Chicago46154720130:14645
    13St. Louis47180821117:16144
    14Calgary46154423119:14042
    15Winnipeg45162522135:14241
    16Vancouver46106525125:16637

