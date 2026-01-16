Předplatné

Český debut v NHL! Špaček vzal číslo slavnému Slovákovi, mezi elitou 13 let po tátovi

Video placeholder
Zimák ŽIVĚ: Propad Sparty, má Knota. Naštvaní Tygři. Co hala pro ZOH? • Zdroj: isportTV
David Špaček má za sebou premiérový zápas v NHL, v dresu Minnesoty byl u prohry s Winnipegem
David Špaček má za sebou premiérový zápas v NHL, v dresu Minnesoty byl u prohry s Winnipegem
David Špaček má za sebou premiérový zápas v NHL, v dresu Minnesoty byl u prohry s Winnipegem
Obránce David Špaček je blízko k premiéře v NHL
David Špaček v dresu Iowy Wild v AHL
David Špaček v dresu Iowy Wild v AHL
8
Fotogalerie
Patrik Czepiec
NHL
Začít diskusi (0)

Stal se mistrem světa, dvakrát naskočil na šampionátu a jako jediný z Čechů si z farmy vybojoval místo na únorové olympiádě. NHL však pro obránce Davida Špačka přesto zůstávala zapovězeným územím. Tedy až do noci ze čtvrtka na pátek, kdy dvaadvacetiletý talent konečně dostal příležitost v dresu Minnesoty. „Velká šance! Jsem nadšený, že jsem se sem dostal,“ zářil na slovo skoupý bek, který obstál navzdory jasné porážce 2:6 s Winnipegem.

Náznak, že by se mohlo blýskat na lepší časy, dostal David Špaček už dvakrát. Ještě před koncem roku si management Wild vytáhl kudrnatého zadáka z farmy v Iowě, ale prostor na hřišti mu trenéři neposkytli. Stalo se tak nicméně o měsíc později, kdy český reprezentant při rozcvičce před utkáním s Winnipegem obkroužil tradiční kolečko pro debutanty.

V samotném boji zanechal bez jediné sekundy dvanáctiminutovou stopu. Nebodoval, zároveň však při hladkém pádu 2:6 nebyl u žádné inkasované branky a dopustil jedinou ztrátu. Vzhledem k prvotnímu seznámení s nejvyšším hokejovým stupněm žádný propadák.

„Chci si to hlavně užít. O povolání do hlavního týmu jsem se dozvěděl cestou do nákupního centra. Jenom jsme se otočili na patě, šli domů, sbalili věci a vyrazili do Minnesoty. V hledišti budu mít maminku, bratra i přítelkyni,“ pronesl Špaček před zámořskými novináři ještě po ranním rozbruslení.

To už bylo zřejmé, že by se do sestavy měl vtlačit. Minnesota totiž postrádá švédského zadáka Jonase Brodina, který laboruje se zraněním v dolní části těla několik týdnů. Dosud hrál přes bolest, ale už nevydržel. Není proto vyloučeno, že by se Špaček nemohl dočkat dalších startů ve třetím defenzivním páru, kde dostal k ruce jen o rok staršího Daemona Hunta. Bezprostředně po klání s Jets další Čechovu budoucnost hlavní trenér Minnesoty John Hynes komentovat nechtěl.

Video placeholder

Kromě Brodina mu totiž chybí bek Zach Bogosian a útočník Joel Eriksson Ek. „Nejsem si jistý, jestli s námi jeden z nich neodcestuje. Uvidíme, kdo to bude. Musíme se na obranu ještě podívat. Hodně věcí teď visí ve vzduchu,“ pronesl kouč Wild, které čeká třízápasový venkovní trip.

S Brodinem každopádně nepočítají, v ohrožení je dokonce jeho start na olympijských hrách za Švédsko. „Zranění nepřišlo přes noc. Budeme se u něj o ZOH bavit, až to téma nastane. Půjde hlavně o dohodu Jonase s generálním manažerem Billem Guerinem. Musíme zjistit, jak je na tom, co přesně se děje. Možná bude na ZOH nachystaný, možná ne. V tuto chvíli nevíme,“ řekl Hynes.

Potenciálně o to větší naděje pro Davida Špačka, jehož otec Jaroslav svedl v NHL přes devět set bitev, tu poslední za Carolinu v dubnu 2012. Po třinácti letech, devíti měsících a jedenácti dnech jeho jméno v lukrativní společnosti oprášil pracovitý syn, na kterého Minnesota ukázala až v pátém kole draftu 2022. V létě mu vyprší tříletý nováčkovský kontrakt.

David prorazil v barvách Minnesoty coby 36. obránce v historii. Jako třetí v dějinách klubu si pak zvolil číslo 82, které před ním nosil zejména Marián Gáborík. Slovák je s 219 góly dosud nejlepším střelcem Wild, byť ještě v této sezoně by ho mohl pokořit Kirill Kaprizov. Jeho tým nicméně neprožívá nejšťastnější období, proti Winnipegu si připsal pátou porážku z uplynulých šesti vystoupení.

Se Špačkem a jeho prací na farmě, kde stihl za 35 zápasů 18 bodů (3+15), přesto panuje obecná spokojenost. „Odváděl tam povedené výkony. Dokáže hrát dobře a velice účelně s pukem, kvalitně brání a pozičně je také silný. Probíral jsem ho s vedením Iowy. Měl by v tom pokračovat,“ avizoval trenér Hynes o čtvrtém českém obránci, který naskočil do aktuálního ročníku NHL.

KonecLIVE
26

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa45236313160:11661
2Carolina47199415158:14260
3Detroit48208416149:14860
4Montreal48179715162:15959
5Islanders47179516139:13057
6Boston48207219159:14856
7Buffalo46206416153:14356
8Washington48213618155:13854
9Pittsburgh461841014147:14054
10Toronto47176816158:15554
11Flyers46157816138:14352
12Florida45213318139:14551
13Devils47168221126:14550
14Ottawa46175519151:15349
15Columbus47138719144:15749
16Rangers48137622126:14746
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4530384182:10374
    2Dallas48234912162:13563
    3Minnesota48188913150:13661
    4Vegas461671211153:14358
    5Edmonton48185817159:15854
    6Utah48186420147:13252
    7Seattle Kraken46156916127:13551
    8San Jose461311319146:16451
    9Kings461271116122:13149
    10Nashville46157420129:15148
    11Anaheim46148321153:16947
    12Chicago47154721131:14945
    13Calgary47164423122:14144
    14St. Louis47180821117:16144
    15Winnipeg46172522141:14443
    16Vancouver47106526126:17037

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů