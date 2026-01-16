Český debut v NHL! Špaček vzal číslo slavnému Slovákovi, mezi elitou 13 let po tátovi
Stal se mistrem světa, dvakrát naskočil na šampionátu a jako jediný z Čechů si z farmy vybojoval místo na únorové olympiádě. NHL však pro obránce Davida Špačka přesto zůstávala zapovězeným územím. Tedy až do noci ze čtvrtka na pátek, kdy dvaadvacetiletý talent konečně dostal příležitost v dresu Minnesoty. „Velká šance! Jsem nadšený, že jsem se sem dostal,“ zářil na slovo skoupý bek, který obstál navzdory jasné porážce 2:6 s Winnipegem.
Náznak, že by se mohlo blýskat na lepší časy, dostal David Špaček už dvakrát. Ještě před koncem roku si management Wild vytáhl kudrnatého zadáka z farmy v Iowě, ale prostor na hřišti mu trenéři neposkytli. Stalo se tak nicméně o měsíc později, kdy český reprezentant při rozcvičce před utkáním s Winnipegem obkroužil tradiční kolečko pro debutanty.
V samotném boji zanechal bez jediné sekundy dvanáctiminutovou stopu. Nebodoval, zároveň však při hladkém pádu 2:6 nebyl u žádné inkasované branky a dopustil jedinou ztrátu. Vzhledem k prvotnímu seznámení s nejvyšším hokejovým stupněm žádný propadák.
„Chci si to hlavně užít. O povolání do hlavního týmu jsem se dozvěděl cestou do nákupního centra. Jenom jsme se otočili na patě, šli domů, sbalili věci a vyrazili do Minnesoty. V hledišti budu mít maminku, bratra i přítelkyni,“ pronesl Špaček před zámořskými novináři ještě po ranním rozbruslení.
To už bylo zřejmé, že by se do sestavy měl vtlačit. Minnesota totiž postrádá švédského zadáka Jonase Brodina, který laboruje se zraněním v dolní části těla několik týdnů. Dosud hrál přes bolest, ale už nevydržel. Není proto vyloučeno, že by se Špaček nemohl dočkat dalších startů ve třetím defenzivním páru, kde dostal k ruce jen o rok staršího Daemona Hunta. Bezprostředně po klání s Jets další Čechovu budoucnost hlavní trenér Minnesoty John Hynes komentovat nechtěl.
Kromě Brodina mu totiž chybí bek Zach Bogosian a útočník Joel Eriksson Ek. „Nejsem si jistý, jestli s námi jeden z nich neodcestuje. Uvidíme, kdo to bude. Musíme se na obranu ještě podívat. Hodně věcí teď visí ve vzduchu,“ pronesl kouč Wild, které čeká třízápasový venkovní trip.
S Brodinem každopádně nepočítají, v ohrožení je dokonce jeho start na olympijských hrách za Švédsko. „Zranění nepřišlo přes noc. Budeme se u něj o ZOH bavit, až to téma nastane. Půjde hlavně o dohodu Jonase s generálním manažerem Billem Guerinem. Musíme zjistit, jak je na tom, co přesně se děje. Možná bude na ZOH nachystaný, možná ne. V tuto chvíli nevíme,“ řekl Hynes.
Potenciálně o to větší naděje pro Davida Špačka, jehož otec Jaroslav svedl v NHL přes devět set bitev, tu poslední za Carolinu v dubnu 2012. Po třinácti letech, devíti měsících a jedenácti dnech jeho jméno v lukrativní společnosti oprášil pracovitý syn, na kterého Minnesota ukázala až v pátém kole draftu 2022. V létě mu vyprší tříletý nováčkovský kontrakt.
David prorazil v barvách Minnesoty coby 36. obránce v historii. Jako třetí v dějinách klubu si pak zvolil číslo 82, které před ním nosil zejména Marián Gáborík. Slovák je s 219 góly dosud nejlepším střelcem Wild, byť ještě v této sezoně by ho mohl pokořit Kirill Kaprizov. Jeho tým nicméně neprožívá nejšťastnější období, proti Winnipegu si připsal pátou porážku z uplynulých šesti vystoupení.
Se Špačkem a jeho prací na farmě, kde stihl za 35 zápasů 18 bodů (3+15), přesto panuje obecná spokojenost. „Odváděl tam povedené výkony. Dokáže hrát dobře a velice účelně s pukem, kvalitně brání a pozičně je také silný. Probíral jsem ho s vedením Iowy. Měl by v tom pokračovat,“ avizoval trenér Hynes o čtvrtém českém obránci, který naskočil do aktuálního ročníku NHL.
