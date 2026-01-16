Chára vstoupil mezi legendy, v Bostonu vyvěsili číslo 33. Ikona: Udělal z Bruins vítěze
Když Zdeno Chára před dvaceti lety podepsal smlouvu s Bostonem, číslo 3, které nosil na začátku kariéry v NHL, už bylo vyřazeno na počest velikána předválečné éry Lionela Hitchmana. A tak si vzal dvě trojky. „Netušil jsem, jak jsou zásadní,“ řekl Chára ve čtvrtek večer, než dres s jeho číslem vyvěsili pod strop TD Garden. Nedaleko místa, kde visí číslo 33 v zelené barvě Boston Celtics, které léta nosil jeden z nejslavnějších basketbalistů historie Larry Bird.
Zdeno Chára se stal třináctým hokejistou Bruins, jehož číslo navždy vyřadili z výbavy Bruins, a nedávno taky dalším obráncem klubu, který se stal členem Hockey Hall of Fame. Tenhle seznam sahá od Lionela Hitchmana a jeho parťáka Eddieho Shorea, přes Bobbyho Orra až po Raymonda Bourquea. „Nedokážu popsat, jak obrovská je to pro mě čest. Zároveň cítím velkou pokoru, že jsem byl vybrán,“ řekl Chára novinářům.
Držitel Norris Trophy pro nejlepšího obránce NHL z roku 2009 a od loňska člen Hokejové síně slávy v roce 2011 dovedl Bruins jako kapitán k vítězství ve Stanley Cupu. V základní části NHL sehrál 1680 zápasů, nejvíc ze všech obránců v historii ligy. Celkově je sedmý ze všech hráčů.
Se svými 206 centimetry byl Chára nejvyšším hráčem NHL všech dob. Jeho tvrdý příklep o rychlosti 175,1 km/h v soutěži dovedností z roku 2012 zůstává dodnes rekordem soutěže. Během kariéry hrál ještě za New York Islanders, Ottawu a Washington. Nejhlubší stopu však zanechal právě v Bostonu. Nastoupil za něj do 1023 utkání, 14 sezon byl kapitánem.
Legendy Bostonu a Chárovi spoluhráči, kteří se zúčastnili čtvrtečního ceremoniálu, uvedli, že jeho největším přínosem bylo, že podepsal kontrakt s týmem, který šest let nevyhrál ani jednu sérii play off a proměnil Bruins v šampiony. „Věci se opravdu změnily, jakmile Zee přišel coby volný hráč. Od té chvíle se stal významnou součástí zdejší kultury a všeho, co s tím souvisí, úspěchu, který tým měl. Znovu z něj udělal Bruins,“ uvedl Ray Bourque. „Je legenda. Opravdu si zaslouží být tam nahoře,“ dodal.
Po Chárově boku usedlo sedm žijících hráčů, jejichž čísla už byla v Bostonu vyřazena – Bourque, Terry O’Reilly, Willie O’Ree, Rick Middleton, Johnny Bucyk, Cam Neely a Orr. Současní hráči měli na střídačce všichni dresy s číslem 33.
Banner s číslem přinesl i Krejčí
Celou halou se rozléhalo skandování: „Díky, Cháro!“, což slovenského beka dojalo téměř k slzám. Slavnostní ceremoniál zakončil moderátor a rovněž bývalý obránce Andrew Ference. Cháru s rodinou doprovodil k banneru s číslem 33, který na led přineslo pět spoluhráčů z roku 2011: Patrice Bergeron, Mark Recchi, David Krejčí, Dennis Seidenberg a Tuukka Rask.
Zatímco jeho manželka a tři děti stály u mantinelu. Chára poodstoupil a jeho oči sledovaly, jak obří banner s číslem 33 stoupá ke stropu. Umístili ho mezi O’Reillyho (24) a Bourquea (77). „Nemám slov. Vážně nemám slov. Je to jedna z těch věcí, které si můžete tisíckrát představovat, ale když se to skutečně děje, je to mnohem lepší a mnohem krásnější. Je to emotivní, uspokojující. Stát tam s rodinou a zároveň obklopen tolika dalších lidmi, kteří mi pomohli,“ svěřil se Chára.
Ve svém projevu vyjmenoval každého člena vítězného týmu Bruins z roku 2011 a nechal fanoušky, aby každé jméno odměnili potleskem. Dokonalý obraz toho, jak vedl tým a respektoval spoluhráče. Stejně jako oni jeho. „Všechno, čeho dosáhl, si vydobyl disciplínou, vytrvalostí a tím, jak se choval na ledě i mimo něj,“ prohlásil bývalý útočník Patrice Bergeron. „Tvrdost, mentální odolnost, morálka. To dokonale vystihovalo, jaký byl. Jako člověk i hráč,“ pravil obránce Charlie McAvoy. „Nebyla jiná možnost než ho následovat,“ přidal se David Pastrňák.
Loni v listopadu byl Chára uveden do Hokejové síně slávy, znovu se zapojil do práce v klubu jako poradce sportovního úseku a mentor. Byl 18. hráčem Bruins, který kdy nosil číslo 33. Zůstane mu navždy, nikdo jiný už ho nosit nebude.