NHL ONLINE: Rozšíří Nečas bodovou sbírku? Colorado hostí Nashville, v akci Anaheim

Martin Nečas v dresu Colorada
Martin Nečas v dresu ColoradaZdroj: ČTK / AP / Karl B DeBlaker
iSport.cz
NHL
Program zámořské NHL v noci nabízí pět zápasů. Colorado s Martinem Nečasem na domácím ledě hostí Nashville, rozšíří český útočník svoji sbírku 57 bodů v této sezoně? Los Angeles vyzve Anaheim s Radko Gudasem a Lukášem Dostálem. Carolina hraje s Floridou, Detroit zabojuje o body proti San Jose a St. Louis čelí Tampě. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton305282484
2.Nathan MacKinnonColorado3645814549
3.Macklin CelebriniSan Jose2447714615
4.Nikita KučerovTampa2444684222
5.Leon DraisaitlEdmonton254267488
6.Mikko RantanenDallas194463474
7.Mark ScheifeleWinnipeg233558468
8.Martin NečasColorado2136574541
9.David PastrňákBoston20375743-1
10.Jason RobertsonDallas2729564820

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa45236313160:11661
2Carolina47199415158:14260
3Detroit48208416149:14860
4Montreal48179715162:15959
5Islanders47179516139:13057
6Boston48207219159:14856
7Buffalo46206416153:14356
8Washington48213618155:13854
9Pittsburgh461841014147:14054
10Toronto47176816158:15554
11Flyers46157816138:14352
12Florida45213318139:14551
13Devils47168221126:14550
14Ottawa46175519151:15349
15Columbus47138719144:15749
16Rangers48137622126:14746
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4530384182:10374
    2Dallas48234912162:13563
    3Minnesota48188913150:13661
    4Vegas461671211153:14358
    5Edmonton48185817159:15854
    6Utah48186420147:13252
    7Seattle Kraken46156916127:13551
    8San Jose461311319146:16451
    9Kings461271116122:13149
    10Nashville46157420129:15148
    11Anaheim46148321153:16947
    12Chicago47154721131:14945
    13Calgary47164423122:14144
    14St. Louis47180821117:16144
    15Winnipeg46172522141:14443
    16Vancouver47106526126:17037

