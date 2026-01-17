NHL ONLINE: Klapka dal gól Rittichovi, přidal i asistenci. Jiříček u výhry Minnesoty
NHL pokračuje. Další zápas v dresu Minnesoty zatím nepřidal David Špaček, v sestavě ho ale nahradil David Jiříček a byl na ledě u výhry Wild nad Buffalem. David Rittich stojí proti Calgary s Adamem Klapkou, v noci čeká Devils Ondřeje Paláta Carolina. David Pastrňák s Pavlem Zachou hrají proti Chicagu, Tomáš Hertl se snaží přidat další body proti Nashvillu. Všechny zápasy NHL sledujte ONLINE na webu iSport.
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Tampa
|46
|23
|6
|4
|13
|162:119
|62
|2
Carolina
|48
|20
|9
|4
|15
|167:143
|62
|3
Detroit
|49
|21
|8
|4
|16
|153:150
|62
|4
Montreal
|48
|17
|9
|7
|15
|162:159
|59
|5
Buffalo
|47
|20
|6
|5
|16
|157:148
|57
|5
Islanders
|47
|17
|9
|5
|16
|139:130
|57
|7
Boston
|48
|20
|7
|2
|19
|159:148
|56
|8
Washington
|48
|21
|3
|6
|18
|155:138
|54
|9
Pittsburgh
|46
|18
|4
|10
|14
|147:140
|54
|10
Toronto
|47
|17
|6
|8
|16
|158:155
|54
|11
Flyers
|47
|15
|7
|8
|17
|141:149
|52
|12
Florida
|46
|21
|3
|3
|19
|140:154
|51
|13
Devils
|47
|16
|8
|2
|21
|126:145
|50
|14
Ottawa
|46
|17
|5
|5
|19
|151:153
|49
|15
Columbus
|47
|13
|8
|7
|19
|144:157
|49
|16
Rangers
|49
|14
|7
|6
|22
|132:150
|48
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|46
|30
|3
|8
|5
|185:110
|74
|2
Dallas
|48
|23
|4
|9
|12
|162:135
|63
|3
Minnesota
|49
|18
|9
|9
|13
|155:140
|63
|4
Vegas
|46
|16
|7
|12
|11
|153:143
|58
|5
Edmonton
|48
|18
|5
|8
|17
|159:158
|54
|6
Utah
|48
|18
|6
|4
|20
|147:132
|52
|7
Seattle Kraken
|46
|15
|6
|9
|16
|127:135
|51
|8
San Jose
|47
|13
|11
|3
|20
|148:168
|51
|9
Kings
|47
|12
|7
|12
|16
|124:134
|50
|10
Nashville
|47
|16
|7
|4
|20
|136:154
|50
|11
Anaheim
|47
|14
|9
|3
|21
|156:171
|49
|12
St. Louis
|48
|18
|1
|8
|21
|120:163
|46
|13
Chicago
|47
|15
|4
|7
|21
|131:149
|45
|14
Calgary
|47
|16
|4
|4
|23
|122:141
|44
|15
Winnipeg
|46
|17
|2
|5
|22
|141:144
|43
|16
Vancouver
|47
|10
|6
|5
|26
|126:170
|37
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|36
|46
|82
|46
|47
|2.
|Connor McDavid
Edmonton
|30
|52
|82
|48
|4
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|24
|48
|72
|47
|14
|4.
|Nikita Kučerov
Tampa
|24
|45
|69
|43
|20
|5.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|25
|42
|67
|48
|8
|6.
|Mikko Rantanen
Dallas
|19
|44
|63
|47
|4
|7.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|23
|35
|58
|46
|8
|8.
|Martin Nečas
Colorado
|22
|36
|58
|46
|39
|9.
|David Pastrňák
Boston
|20
|37
|57
|43
|-1
|10.
|Jason Robertson
Dallas
|27
|29
|56
|48
|20