NHL ONLINE: Klapka dal gól Rittichovi, přidal i asistenci. V akci Pastrňák či Hertl

Adam Klapka slaví branku v dresu Calgary
Adam Klapka slaví branku v dresu Calgary
David Rittich v brance Islanders
NHL pokračuje. Další zápas v dresu Minnesoty zatím nepřidal David Špaček, v sestavě ho ale nahradil David Jiříček a byl na ledě u výhry Wild nad Buffalem. David Rittich v brance Islanders kousal porážku 2:4 od Calgary, za které si připsal gól a asistenci Adam Klapka. V noci čeká Devils Ondřeje Paláta Carolina, David Pastrňák s Pavlem Zachou hrají proti Chicagu, Tomáš Hertl se snaží přidat další body proti Nashvillu. Všechny zápasy NHL sledujte ONLINE na webu iSport.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa46236413162:11962
2Carolina48209415167:14362
3Detroit49218416153:15062
4Montreal48179715162:15959
5Buffalo47206516157:14857
6Islanders48179517141:13457
7Boston48207219159:14856
8Washington48213618155:13854
9Pittsburgh461841014147:14054
10Toronto47176816158:15554
11Flyers47157817141:14952
12Florida46213319140:15451
13Devils47168221126:14550
14Ottawa46175519151:15349
15Columbus47138719144:15749
16Rangers49147622132:15048
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4630385185:11074
    2Dallas48234912162:13563
    3Minnesota49189913155:14063
    4Vegas461671211153:14358
    5Edmonton48185817159:15854
    6Utah48186420147:13252
    7Seattle Kraken46156916127:13551
    8San Jose471311320148:16851
    9Kings471271216124:13450
    10Nashville47167420136:15450
    11Anaheim47149321156:17149
    12Calgary48174423126:14346
    13St. Louis48181821120:16346
    14Chicago47154721131:14945
    15Winnipeg46172522141:14443
    16Vancouver47106526126:17037
      Kanadské bodování
      #HráčTýmGAKBZ+/-
      1.Nathan MacKinnonColorado3646824647
      2.Connor McDavidEdmonton305282484
      3.Macklin CelebriniSan Jose2448724714
      4.Nikita KučerovTampa2445694320
      5.Leon DraisaitlEdmonton254267488
      6.Mikko RantanenDallas194463474
      7.Mark ScheifeleWinnipeg233558468
      8.Martin NečasColorado2236584639
      9.David PastrňákBoston20375743-1
      10.Jason RobertsonDallas2729564820
