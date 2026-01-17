Předplatné

NHL ONLINE: Rittich v brance proti Calgary, Jiříček místo Špačka. V akci Vejmelka

David Špaček má za sebou premiérový zápas v NHL, v dresu Minnesoty byl u prohry s Winnipegem
David Špaček má za sebou premiérový zápas v NHL, v dresu Minnesoty byl u prohry s WinnipegemZdroj: x.com/mnwild
NHL pokračuje. Další zápas v dresu Minnesoty zatím nepřidá David Špaček, v sestavě ho ale nahradil David Jiříček. David Rittich stojí proti Calgary, v noci čeká Devils Ondřeje Paláta Carolina. David Pastrňák s Pavlem Zachou hrají proti Chicagu, Tomáš Hertl se snaží přidat další body proti Nashvillu. Všechny zápasy NHL sledujte ONLINE na webu iSport.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa46236413162:11962
2Carolina48209415167:14362
3Detroit49218416153:15062
4Montreal48179715162:15959
5Islanders47179516139:13057
6Boston48207219159:14856
7Buffalo46206416153:14356
8Washington48213618155:13854
9Pittsburgh461841014147:14054
10Toronto47176816158:15554
11Flyers46157816138:14352
12Florida46213319140:15451
13Devils47168221126:14550
14Ottawa46175519151:15349
15Columbus47138719144:15749
16Rangers48137622126:14746
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4630385185:11074
    2Dallas48234912162:13563
    3Minnesota48188913150:13661
    4Vegas461671211153:14358
    5Edmonton48185817159:15854
    6Utah48186420147:13252
    7Seattle Kraken46156916127:13551
    8San Jose471311320148:16851
    9Kings471271216124:13450
    10Nashville47167420136:15450
    11Anaheim47149321156:17149
    12St. Louis48181821120:16346
    13Chicago47154721131:14945
    14Calgary47164423122:14144
    15Winnipeg46172522141:14443
    16Vancouver47106526126:17037
      Kanadské bodování
      #HráčTýmGAKBZ+/-
      1.Nathan MacKinnonColorado3646824647
      2.Connor McDavidEdmonton305282484
      3.Macklin CelebriniSan Jose2448724714
      4.Nikita KučerovTampa2545704320
      5.Leon DraisaitlEdmonton254267488
      6.Mikko RantanenDallas194463474
      7.Mark ScheifeleWinnipeg233558468
      8.Martin NečasColorado2236584639
      9.David PastrňákBoston20375743-1
      10.Jason RobertsonDallas2729564820
