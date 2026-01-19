Předplatné

Faksův Dallas podlehl Tampě. Oilers skolili Blues, Detroit porazil Ottawu

Radek Faksa stíhá Jakea Guentzela
Radek Faksa stíhá Jakea GuentzelaZdroj: ČTK / AP / Tony Gutierrez
17
Noc z neděle na pondělí nabídla hned tři zápasy nejslavnější hokejové ligy světa NHL. Ani tentokrát nechyběla česká účast. Radek Faksa ale s Dallasem doma prohrál s Tampou 1:4. Edmonton na domácím ledě nadělil pět gólů celku ze St. Louis a Detroit zvítězil nad Ottawou v prodloužení.

Vasilevskij se stal druhým gólmanem, který v sezoně vychytal dvacátou výhru. Tím prvním byl český brankář Utahu Karel Vejmelka, který má na kontě o tři vítězství více.

Domácí hráči překonali Vasilevského už po čtyřech minutách, kdy otevřel skóre švédský útočník Oskar Bäck. Ještě během úvodní třetiny srovnal Dominic James.

Ligtning o výhře rozhodli v druhé dvacetiminutovce, v níž se potřiadvacáté v ročníku střelecky prosadil Brandon Hagel a po něm se trefil Jake Guentzel. Konečnou podobu výsledku dal gólem do prázdné branky Pontus Holmberg.

Rodák z Vítkova Faksa strávil na ledě přes 13 minut. Připsal si pět hitů, nejvíce ze všech hráčů, v hodnocení účasti na ledě při vstřelených a obdržených brankách měl bilanci minus jedna.

Tampa, která má aktuálně nejlepší formu ze všech týmů NHL, nastřádala na Východě 64 bodů stejně jako Carolina a Detroit. Hokejisté Lightning zároveň přeskočili Dallas v pořadí celé ligy. Stars prohráli deset z posledních 12 střetnutí, klub z Texasu přitom ještě nedávno stíhal první Colorado.

Red Wings si poradili s Ottawou, kterou porazili 4:3 v prodloužení. Edmonton se utkal se St. Louis a zaznamenal výhru díky pěti úspěšným zásahům a ani jednou neinkasoval. Connor McDavid si připsal dvě asistence.

KonecLIVE
14
KonecLIVE Po prodl.
43
KonecLIVE
50

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa47246413166:12064
2Carolina49219415171:14464
3Detroit50219416157:15364
4Montreal491710715168:16461
5Boston49217219164:15058
6Buffalo47206516157:14857
7Islanders48179517141:13457
8Toronto48177816162:15856
9Pittsburgh471841114150:14455
10Washington49213619157:14354
11Florida47223319145:15653
12Flyers47157817141:14952
13Ottawa48175719159:16351
14Columbus48139719148:16051
15Devils48168222127:14950
16Rangers49147622132:15048
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4630385185:11074
    2Dallas49234913163:13963
    3Minnesota49189913155:14063
    4Vegas471771211160:14560
    5Edmonton50205817170:15858
    6Utah49196420153:13554
    7Kings481271316125:13651
    7Seattle Kraken47156917130:14151
    9Anaheim481410321158:17251
    10San Jose471311320148:16851
    11Nashville48167421138:16150
    12Calgary48174423126:14346
    13St. Louis49181822120:16846
    14Chicago48154722133:15445
    15Winnipeg47172622144:14844
    16Vancouver48106527126:17637

      Kanadské bodování
      #HráčTýmGAKBZ+/-
      1.Connor McDavidEdmonton305585508
      2.Nathan MacKinnonColorado3646824647
      3.Macklin CelebriniSan Jose2448724714
      4.Nikita KučerovTampa2446704421
      5.Leon DraisaitlEdmonton254267488
      6.Mikko RantanenDallas194463482
      7.David PastrňákBoston203959441
      8.Mark ScheifeleWinnipeg233558478
      9.Martin NečasColorado2236584639
      10.Jason RobertsonDallas2729564918

