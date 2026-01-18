NHL ONLINE: Faksův Dallas podlehl Tampě. Oilers proti Blues, Detroit hostí Ottawu

Předplatné

Noc z neděle na pondělí nabízí hned tři zápasy nejslavnější hokejové ligy světa NHL. Ani tentokrát nechybí česká účast. Radek Faksa ale s Dallasem doma prohrál s Tampou 1:4. Edmonton na domácím ledě hostí St. Louis. Hraje se také v Detroitu, kde domácí Red Wings zabojují proti Ottawě Senators. Veškeré dění sledujte ONLINE na iSportu. 

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa47246413166:12064
2Carolina49219415171:14464
3Detroit49218416153:15062
4Montreal491710715168:16461
5Boston49217219164:15058
6Buffalo47206516157:14857
7Islanders48179517141:13457
8Toronto48177816162:15856
9Pittsburgh471841114150:14455
10Washington49213619157:14354
11Florida47223319145:15653
12Flyers47157817141:14952
13Columbus48139719148:16051
14Ottawa47175619156:15950
15Devils48168222127:14950
16Rangers49147622132:15048
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4630385185:11074
    2Dallas49234913163:13963
    3Minnesota49189913155:14063
    4Vegas471771211160:14560
    5Edmonton49195817165:15856
    6Utah49196420153:13554
    7Kings481271316125:13651
    7Seattle Kraken47156917130:14151
    9Anaheim481410321158:17251
    10San Jose471311320148:16851
    11Nashville48167421138:16150
    12Calgary48174423126:14346
    13St. Louis48181821120:16346
    14Chicago48154722133:15445
    15Winnipeg47172622144:14844
    16Vancouver48106527126:17637

      Kanadské bodování
      #HráčTýmGAKBZ+/-
      1.Connor McDavidEdmonton305383495
      2.Nathan MacKinnonColorado3646824647
      3.Macklin CelebriniSan Jose2448724714
      4.Nikita KučerovTampa2446704421
      5.Leon DraisaitlEdmonton254267488
      6.Mikko RantanenDallas194463482
      7.David PastrňákBoston203959441
      8.Mark ScheifeleWinnipeg233558478
      9.Martin NečasColorado2236584639
      10.Jason RobertsonDallas2729564918

