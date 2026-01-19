Předplatné

NHL ONLINE: Nečas čelí Washingtonu, Klapka proti Palátovi. Dostál chytá proti Rangers

Martin Nečas slaví se spoluhráči branku
Martin Nečas slaví se spoluhráči brankuZdroj: ČTK / AP / David Zalubowski
Adam Klapka proti Montrealu poprvé v aktuální sezoně skóroval
Krajané Lukáš Dostál (vlevo) a Radko Gudas (vpravo) patří k oporám Anaheimu
Martin Nečas v dresu Colorada
Ondřej Palát se raduje z branky proti Minnesotě
Martin Nečas v utkání proti Nashvillu
Český brankář Anaheim Ducks Lukáš Dostál
Útočník New Jersey Devils Ondřej Palát prožívá v NHL hodně nepovedenou sezonu
Začátek dalšího týdne nabízí deset zápasů NHL. Český útočník Martin Nečas v dresu Colorada hostí Washington. Vegas Golden Knights s Tomášem Hertlem v sestavě nastupují proti Philadelphii. Adam Klapka v barvách Calgary hraje proti New Jersey Devils, za které startuje také Ondřej Palát. Anaheim s brankářem Lukášem Dostálem a kapitánem Radko Gudasem čelí trápícím se New York Rangers. V akci jsou také Vancouver (Filip Hronek, David Kämpf) a Minnesota (Davidové Jiříček a Špaček). ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton305585508
2.Nathan MacKinnonColorado3646824647
3.Macklin CelebriniSan Jose2448724714
4.Nikita KučerovTampa2446704421
5.Leon DraisaitlEdmonton254267488
6.Mikko RantanenDallas194463482
7.David PastrňákBoston203959441
8.Mark ScheifeleWinnipeg233558478
9.Martin NečasColorado2236584639
10.Jason RobertsonDallas2729564918

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa47246413166:12064
2Carolina49219415171:14464
3Detroit50219416157:15364
4Montreal491710715168:16461
5Boston49217219164:15058
6Buffalo47206516157:14857
7Islanders48179517141:13457
8Toronto48177816162:15856
9Pittsburgh471841114150:14455
10Washington49213619157:14354
11Florida47223319145:15653
12Flyers47157817141:14952
13Ottawa48175719159:16351
14Columbus48139719148:16051
15Devils48168222127:14950
16Rangers49147622132:15048
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4630385185:11074
    2Dallas49234913163:13963
    3Minnesota49189913155:14063
    4Vegas471771211160:14560
    5Edmonton50205817170:15858
    6Utah49196420153:13554
    7Kings481271316125:13651
    7Seattle Kraken47156917130:14151
    9Anaheim481410321158:17251
    10San Jose471311320148:16851
    11Nashville48167421138:16150
    12Calgary48174423126:14346
    13St. Louis49181822120:16846
    14Chicago48154722133:15445
    15Winnipeg47172622144:14844
    16Vancouver48106527126:17637

