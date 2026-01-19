NHL ONLINE: Nečas proti Washingtonu, Klapka čelí Palátovi. Dostál chytá proti Rangers
Začátek dalšího týdne nabízí deset zápasů NHL. Český útočník Martin Nečas v dresu Colorada hostí Washington. Vegas Golden Knights s Tomášem Hertlem v sestavě nastupují proti Philadelphii. Adam Klapka v barvách Calgary hraje proti New Jersey Devils, za které startuje také Ondřej Palát. Anaheim s brankářem Lukášem Dostálem a kapitánem Radko Gudasem čelí trápícím se New York Rangers. V akci jsou také Vancouver (Filip Hronek, David Kämpf) a Minnesota (Davidové Jiříček a Špaček). ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|30
|55
|85
|50
|8
|2.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|36
|46
|82
|46
|47
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|24
|48
|72
|47
|14
|4.
|Nikita Kučerov
Tampa
|24
|46
|70
|44
|21
|5.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|25
|42
|67
|48
|8
|6.
|Mikko Rantanen
Dallas
|19
|44
|63
|48
|2
|7.
|David Pastrňák
Boston
|20
|39
|59
|44
|1
|8.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|23
|35
|58
|47
|8
|9.
|Martin Nečas
Colorado
|22
|36
|58
|46
|39
|10.
|Jason Robertson
Dallas
|27
|29
|56
|49
|18
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|50
|22
|9
|4
|15
|173:145
|66
|2
Tampa
|47
|24
|6
|4
|13
|166:120
|64
|3
Detroit
|50
|21
|9
|4
|16
|157:153
|64
|4
Montreal
|49
|17
|10
|7
|15
|168:164
|61
|5
Boston
|49
|21
|7
|2
|19
|164:150
|58
|6
Buffalo
|48
|20
|6
|5
|17
|158:150
|57
|7
Islanders
|48
|17
|9
|5
|17
|141:134
|57
|8
Toronto
|48
|17
|7
|8
|16
|162:158
|56
|9
Pittsburgh
|47
|18
|4
|11
|14
|150:144
|55
|10
Washington
|49
|21
|3
|6
|19
|157:143
|54
|11
Florida
|47
|22
|3
|3
|19
|145:156
|53
|12
Flyers
|47
|15
|7
|8
|17
|141:149
|52
|13
Ottawa
|48
|17
|5
|7
|19
|159:163
|51
|14
Columbus
|48
|13
|9
|7
|19
|148:160
|51
|15
Devils
|48
|16
|8
|2
|22
|127:149
|50
|16
Rangers
|49
|14
|7
|6
|22
|132:150
|48
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|46
|30
|3
|8
|5
|185:110
|74
|2
Dallas
|49
|23
|4
|9
|13
|163:139
|63
|3
Minnesota
|49
|18
|9
|9
|13
|155:140
|63
|4
Vegas
|47
|17
|7
|12
|11
|160:145
|60
|5
Edmonton
|50
|20
|5
|8
|17
|170:158
|58
|6
Utah
|49
|19
|6
|4
|20
|153:135
|54
|7
Kings
|48
|12
|7
|13
|16
|125:136
|51
|7
Seattle Kraken
|47
|15
|6
|9
|17
|130:141
|51
|9
Anaheim
|48
|14
|10
|3
|21
|158:172
|51
|10
San Jose
|47
|13
|11
|3
|20
|148:168
|51
|11
Nashville
|48
|16
|7
|4
|21
|138:161
|50
|12
Calgary
|48
|17
|4
|4
|23
|126:143
|46
|13
St. Louis
|49
|18
|1
|8
|22
|120:168
|46
|14
Chicago
|48
|15
|4
|7
|22
|133:154
|45
|15
Winnipeg
|47
|17
|2
|6
|22
|144:148
|44
|16
Vancouver
|48
|10
|6
|5
|27
|126:176
|37