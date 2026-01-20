Předplatné

NHL ONLINE: Pastrňák hraje v Dallasu proti Faksovi, Palát na ledě Edmontonu

David Pastrňák
David PastrňákZdroj: Profimedia.cz
David Pastrňák se raduje z gólu proti Chicagu
David Pastrňák v dresu Bostonu.
David Pastrňák v dresu Bostonu.
David Pastrňák v dresu Bostonu.
David Pastrňák v dresu Bostonu.
Pavel Zacha řádí v dresu Bostonu
Čeští hokejisté David Pastrňák a Pavel Zacha se radují z další proměněné gólové akce
14
Fotogalerie
iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

David Pastrňák s Pavlem Zachou chtějí v NHL přidat další body a sedmou výhru Bostonu v řadě, a to na ledě Dallas Stars, kde obléká dres Radek Faksa. Ondřej Palát se s týmem Devils pokouší uzmout vítězství na ledě Oilers s Connorem McDavidem v sestavě. Všechny zápasy nejslavnější hokejové ligy světa můžete sledovat ONLINE na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.254.152.78Detail
LIVE
--Tipsport1.584.754.93Detail
LIVE
--Tipsport2.614.082.41Detail
LIVE
--Tipsport2.154.132.96Detail
LIVE
--Tipsport2.34.082.75Detail
LIVE
--Tipsport2.34.052.76Detail
LIVE
--Tipsport1.914.373.41Detail
LIVE
--Tipsport1.934.253.44Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado3847854749
2.Connor McDavidEdmonton305585508
3.Macklin CelebriniSan Jose2448724813
4.Nikita KučerovTampa2446704421
5.Leon DraisaitlEdmonton254267488
6.Mikko RantanenDallas194463482
7.Martin NečasColorado2238604741
8.David PastrňákBoston203959441
9.Mark ScheifeleWinnipeg233558486
10.Kirill KaprizovMinnesota253257508

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina50229415173:14566
2Tampa47246413166:12064
3Detroit50219416157:15364
4Montreal491710715168:16461
5Islanders49189517145:13759
6Boston49217219164:15058
7Pittsburgh481941114156:14757
8Buffalo48206517158:15057
9Toronto49177817165:16456
10Washington50213620159:14854
11Flyers48167817143:15054
12Florida48223320146:16053
13Devils49169222129:15052
14Ottawa48175719159:16351
15Columbus48139719148:16051
16Rangers50147623135:15548
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4731385190:11276
    2Minnesota50199913161:14365
    3Dallas49234913163:13963
    4Vegas481771212161:14760
    5Edmonton50205817170:15858
    6Utah49196420153:13554
    7Anaheim491510321163:17553
    8San Jose481411320152:16953
    9Kings481271316125:13651
    10Seattle Kraken48156918133:14751
    11Nashville48167421138:16150
    12Calgary49174523127:14547
    13Chicago49164722135:15447
    14St. Louis49181822120:16846
    15Winnipeg48172623144:15044
    16Vancouver49106528129:18037

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů