Předplatné

Pastrňák jako druhý Čech na metě 60 bodů. Asistencí jen mírnil porážku v Dallasu

David Pastrňák
David PastrňákZdroj: Profimedia.cz
David Pastrňák (vlevo) asistencí jen mírnil porážku Bostonu v Dallasu 2:6
David Pastrňák se raduje z gólu proti Chicagu
David Pastrňák v dresu Bostonu.
David Pastrňák v dresu Bostonu.
David Pastrňák v dresu Bostonu.
David Pastrňák v dresu Bostonu.
Pavel Zacha řádí v dresu Bostonu
15
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

Hokejový útočník David Pastrňák asistencí mírnil prohru Bostonu 2:6 na ledě Dallasu a jako druhý Čech v sezoně v NHL dosáhl na 60 bodů. V ligovém bodování je lídr Bruins na devátém místě v závěsu za krajanem Martinem Nečasem.

Bostonu zápas v Dallasu vůbec nevyšel. Bruins na první gól čekali až do 53. minuty, kdy se za rozhodnutého stavu 0:6 v přesilové hře prosadil po Pastrňákově asistenci Morgan Geekie.

O tři minuty později uzavřel skóre na konečných 2:6 Fraser Minten. Boston v Dallasu propadl, v novém kalendářním roce ale prohrál teprve podruhé a v tabulce Východní konference drží sedmé místo.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
43Detail
LIVE
41Detail
LIVE
14Detail
LIVE
62Detail
LIVE
35Detail
LIVE
31Detail
LIVE
12Detail
LIVE
43Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado3847854749
2.Connor McDavidEdmonton305585517
3.Nikita KučerovTampa2448724523
4.Macklin CelebriniSan Jose2448724912
5.Leon DraisaitlEdmonton254267488
6.Mikko RantanenDallas194463482
7.Mark ScheifeleWinnipeg253661497
8.Martin NečasColorado2238604741
9.David PastrňákBoston20406045-1
10.Kirill KaprizovMinnesota253459518

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa48256413170:12166
2Carolina50229415173:14566
3Detroit50219416157:15364
4Montreal501810715172:16763
5Buffalo49216517163:15359
6Islanders49189517145:13759
7Boston50217220166:15658
8Pittsburgh481941114156:14757
9Toronto49177817165:16456
10Washington50213620159:14854
11Flyers48167817143:15054
12Devils50179222131:15154
13Ottawa49185719163:16453
14Florida48223320146:16053
15Columbus49139720149:16451
16Rangers51147624138:15948
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4731385190:11276
    2Dallas50244913169:14165
    3Minnesota51199914164:14765
    4Vegas481771212161:14760
    5Edmonton51205818171:16058
    6Utah49196420153:13554
    7Kings491371316129:13953
    8Anaheim491510321163:17553
    9San Jose491411321153:17353
    10Seattle Kraken48156918133:14751
    11Nashville49167422141:16650
    12Calgary49174523127:14547
    13Chicago49164722135:15447
    14Winnipeg49182623147:15146
    15St. Louis50181823121:17146
    16Vancouver49106528129:18037

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů