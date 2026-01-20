Vzrušující bitka gólmanů v NHL, Tkachuk žasl. Nedeljkovic: Snažil jsem se nepřijít o zub
Bitky jsou kořením hokeje, obzvlášť když se poperou brankáři. O nevšední zábavu se v nočním utkání Floridy se San Jose postarali Sergej Bobrovskij a Alex Nedeljkovic, kteří se v průběhu třetí třetiny pustili do sebe. V NHL se stalo něco podobného poprvé od února 2020, kdy si to v pěstním souboji rozdali Mike Smith s Camem Talbotem. „Nemohl jsem uvěřit tomu, že nejlepší brankář světa tohle udělá. Je to neuvěřitelné,“ žasl floridský útočník Matthew Tkachuk.
Šarvátka dvou maskovaných mužů vypukla po šesti minutách třetí třetiny, kdy San Jose vedlo 3:1. Začala tím, že Evan Rodrigues poslal krátce po odpískání hostujícího Vincenta Desharnaise na hrazení. „Zezadu mě zasáhl,“ nechápal bek Sharks. Nelíbilo se to ani Alexi Nedeljkovicovi, který se v rohu pásma zapojil do strkanice.
Naopak jeho protějšek Sergej Bobrovskij o pár sekund později přesprintoval kluziště a Nedeljkovice si z chumlu vytáhl. Oba se následně poprali, v bitce si vedl lépe brankář San Jose.
„Ležel jsem zrovna na ledě a snažil jsem se, aby na mě nikdo nešlápl. Vstal jsem a viděl jsem, jak se Ned a Bob perou. V tu chvíli jsem si říkal, jestli jsem něco nepřehlédl,“ usmál se Desharnais.
Možná mi trochu narovnal nos
Bobrovskij po zápase, který obhájce Stanley Cupu prohrál 1:4, uvedl, že Nedeljkovicova reakce na Rodriguesův úder byla příliš přehnaná. „Poprat se je vzrušující, ale samozřejmě se tím neživím. Je to tak, jak to je, ale poprali jsme se dobře,“ líčil ruský brankář.
„Já jsem se snažil hlavně nedostat pěstí,“ culil se Nedeljkovic pro The Athletic. „On přišel s úderem, takže jsem se jen snažil nepřijít o žádný zub. Možná mi to trochu víc narovnalo nos,“ navázal.
Jakmile se oba gólmani od sebe odtrhli, celá aréna hlasitě aplaudovala. Florida podobné emoce potřebuje, vždyť krátce po polovině základní části se krčí v tabulce Východní konference až na dvanáctém místě.
„Musíme využít oheň a energii, kterou nám Bob dodal, i na příštím výjezdu. Buďme upřímní, v tabulce na tom momentálně nejsme vůbec dobře,“ měl jasno lídr Panthers Matthew Tkachuk.
