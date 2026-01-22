Dostál byl při výhře nad Coloradem první hvězdou utkání. Hronek s Kämpfem bodovali
Český brankář Lukáš Dostál v NHL proti Coloradu zlikvidoval 40 střeleckých pokusů i oba nájezdy Avalanche v závěrečném rozstřelu a pomohl Anaheimu k výhře 2:1. Martin Nečas v zápase nebodoval. Obránce Filip Hronek v NHL pomohl Vancouveru vítězným gólem k výhře 4:3 nad Washingtonem. David Kämpf si v dresu Canucks připsal dvě asistence.
Dostál na ledě suveréna aktuálního ročníku NHL až do 57. minuty držel čisté konto. Nakonec ho o něj připravil Valerij Ničuškin, který v čase 56:21 srovnal na 1:1 a poslal zápas do prodloužení. Český brankář i přes to dovedl Ducks k výhře.
V závěrečném rozstřelu zlikvidoval pokusy Martina Nečase i Brocka Nelsona a Anaheim díky němu a úspěšným exekutorům Mikaelu Granlundovi a Cutteru Gauthierovi získal cenné dva body. Dostál byl za svůj výkon vyhlášen první hvězdou zápasu.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|38
|47
|85
|48
|48
|2.
|Connor McDavid
Edmonton
|30
|55
|85
|51
|7
|3.
|Nikita Kučerov
Tampa
|24
|48
|72
|45
|23
|4.
|Macklin Celebrini
San Jose
|24
|48
|72
|49
|12
|5.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|25
|42
|67
|48
|8
|6.
|Mikko Rantanen
Dallas
|19
|44
|63
|48
|2
|7.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|25
|36
|61
|49
|7
|8.
|Martin Nečas
Colorado
|22
|38
|60
|48
|40
|9.
|David Pastrňák
Boston
|20
|40
|60
|45
|-1
|10.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|25
|34
|59
|51
|8
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Tampa
|48
|25
|6
|4
|13
|170:121
|66
|2
Carolina
|50
|22
|9
|4
|15
|173:145
|66
|3
Detroit
|51
|21
|10
|4
|16
|159:154
|66
|4
Montreal
|50
|18
|10
|7
|15
|172:167
|63
|5
Pittsburgh
|49
|20
|4
|11
|14
|160:148
|59
|6
Buffalo
|49
|21
|6
|5
|17
|163:153
|59
|7
Islanders
|50
|18
|9
|5
|18
|146:141
|59
|8
Boston
|50
|21
|7
|2
|20
|166:156
|58
|9
Toronto
|50
|17
|7
|9
|17
|166:166
|57
|10
Flyers
|49
|16
|7
|9
|17
|147:155
|55
|11
Washington
|51
|21
|3
|6
|21
|162:152
|54
|12
Devils
|50
|17
|9
|2
|22
|131:151
|54
|13
Ottawa
|49
|18
|5
|7
|19
|163:164
|53
|14
Florida
|48
|22
|3
|3
|20
|146:160
|53
|15
Columbus
|49
|13
|9
|7
|20
|149:164
|51
|16
Rangers
|51
|14
|7
|6
|24
|138:159
|48
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|48
|31
|3
|9
|5
|191:114
|77
|2
Dallas
|50
|24
|4
|9
|13
|169:141
|65
|3
Minnesota
|51
|19
|9
|9
|14
|164:147
|65
|4
Vegas
|48
|17
|7
|12
|12
|161:147
|60
|5
Edmonton
|51
|20
|5
|8
|18
|171:160
|58
|6
Utah
|50
|19
|7
|4
|20
|158:139
|56
|7
Anaheim
|50
|15
|11
|3
|21
|165:176
|55
|8
Kings
|49
|13
|7
|13
|16
|129:139
|53
|9
Seattle Kraken
|49
|16
|6
|9
|18
|137:148
|53
|10
San Jose
|49
|14
|11
|3
|21
|153:173
|53
|11
Nashville
|49
|16
|7
|4
|22
|141:166
|50
|12
Chicago
|49
|16
|4
|7
|22
|135:154
|47
|13
Calgary
|50
|17
|4
|5
|24
|128:149
|47
|14
Winnipeg
|49
|18
|2
|6
|23
|147:151
|46
|15
St. Louis
|50
|18
|1
|8
|23
|121:171
|46
|16
Vancouver
|50
|11
|6
|5
|28
|133:183
|39