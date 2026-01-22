Předplatné

Dostál byl při výhře nad Coloradem první hvězdou utkání. Hronek s Kämpfem bodovali

Lukáš Dostál zasahuje proti Martinu Nečasovi
Lukáš Dostál zasahuje proti Martinu NečasoviZdroj: ČTK/AP Photo/David Zalubowski
Lukáš Dostál byl proti Coloradu zvolen první hvězdou utkání
Martin Nečas
Martin Nečas se v sezoně NHL dostal na hranici 60 bodů
Krajané Lukáš Dostál (vlevo) a Radko Gudas (vpravo) patří k oporám Anaheimu
Radko Gudas s Lukášem Dostálem slaví výhru nad Bostonem
ČTK, iSport.cz
NHL
Český brankář Lukáš Dostál v NHL proti Coloradu zlikvidoval 40 střeleckých pokusů i oba nájezdy Avalanche v závěrečném rozstřelu a pomohl Anaheimu k výhře 2:1. Martin Nečas v zápase nebodoval. Obránce Filip Hronek v NHL pomohl Vancouveru vítězným gólem k výhře 4:3 nad Washingtonem. David Kämpf si v dresu Canucks připsal dvě asistence.

Dostál na ledě suveréna aktuálního ročníku NHL až do 57. minuty držel čisté konto. Nakonec ho o něj připravil Valerij Ničuškin, který v čase 56:21 srovnal na 1:1 a poslal zápas do prodloužení. Český brankář i přes to dovedl Ducks k výhře.

V závěrečném rozstřelu zlikvidoval pokusy Martina Nečase i Brocka Nelsona a Anaheim díky němu a úspěšným exekutorům Mikaelu Granlundovi a Cutteru Gauthierovi získal cenné dva body. Dostál byl za svůj výkon vyhlášen první hvězdou zápasu.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE Po prodl.
12Detail
LIVE Sam. nájezdy
12Detail
LIVE Po prodl.
54Detail
LIVE
14Detail
LIVE
41Detail
LIVE
43Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado3847854848
2.Connor McDavidEdmonton305585517
3.Nikita KučerovTampa2448724523
4.Macklin CelebriniSan Jose2448724912
5.Leon DraisaitlEdmonton254267488
6.Mikko RantanenDallas194463482
7.Mark ScheifeleWinnipeg253661497
8.Martin NečasColorado2238604840
9.David PastrňákBoston20406045-1
10.Kirill KaprizovMinnesota253459518

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa48256413170:12166
2Carolina50229415173:14566
3Detroit512110416159:15466
4Montreal501810715172:16763
5Pittsburgh492041114160:14859
6Buffalo49216517163:15359
7Islanders50189518146:14159
8Boston50217220166:15658
9Toronto50177917166:16657
10Flyers49167917147:15555
11Washington51213621162:15254
12Devils50179222131:15154
13Ottawa49185719163:16453
14Florida48223320146:16053
15Columbus49139720149:16451
16Rangers51147624138:15948
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4831395191:11477
    2Dallas50244913169:14165
    3Minnesota51199914164:14765
    4Vegas481771212161:14760
    5Edmonton51205818171:16058
    6Utah50197420158:13956
    7Anaheim501511321165:17655
    8Kings491371316129:13953
    9Seattle Kraken49166918137:14853
    10San Jose491411321153:17353
    11Nashville49167422141:16650
    12Chicago49164722135:15447
    13Calgary50174524128:14947
    14Winnipeg49182623147:15146
    15St. Louis50181823121:17146
    16Vancouver50116528133:18339

