Předplatné

NHL ONLINE: Nečas vs. Anaheim s Gudasem, Hronek s Kämpfem v akci proti Washingtonu

Martin Nečas
Martin NečasZdroj: Profimedia
Martin Nečas se v sezoně NHL dostal na hranici 60 bodů
Krajané Lukáš Dostál (vlevo) a Radko Gudas (vpravo) patří k oporám Anaheimu
Radko Gudas s Lukášem Dostálem slaví výhru nad Bostonem
4
Fotogalerie
iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

Zámořská NHL v noci na čtvrtek nabízí šest utkání. Z českých hokejistů jde do akce například Martin Nečas z Colorada, který se utká s Anaheimem s Radko Gudasem v sestavě. Bude chytat Lukáš Dostál? Češi z Vancouveru Filip Hronek a David Kämpf pak hrají na domácím ledě proti Washingtonu. Všechny zápasy NHL sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.414.092.6Detail
LIVE
--Tipsport1.564.85.08Detail
LIVE
--Tipsport1.954.223.38Detail
LIVE
--Tipsport2.654.12.37Detail
LIVE
--Tipsport3.254.241.99Detail
LIVE
--Tipsport2.553.982.49Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado3847854749
2.Connor McDavidEdmonton305585517
3.Nikita KučerovTampa2448724523
4.Macklin CelebriniSan Jose2448724912
5.Leon DraisaitlEdmonton254267488
6.Mikko RantanenDallas194463482
7.Mark ScheifeleWinnipeg253661497
8.Martin NečasColorado2238604741
9.David PastrňákBoston20406045-1
10.Kirill KaprizovMinnesota253459518

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa48256413170:12166
2Carolina50229415173:14566
3Detroit50219416157:15364
4Montreal501810715172:16763
5Buffalo49216517163:15359
6Islanders49189517145:13759
7Boston50217220166:15658
8Pittsburgh481941114156:14757
9Toronto49177817165:16456
10Washington50213620159:14854
11Flyers48167817143:15054
12Devils50179222131:15154
13Ottawa49185719163:16453
14Florida48223320146:16053
15Columbus49139720149:16451
16Rangers51147624138:15948
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4731385190:11276
    2Dallas50244913169:14165
    3Minnesota51199914164:14765
    4Vegas481771212161:14760
    5Edmonton51205818171:16058
    6Utah49196420153:13554
    7Kings491371316129:13953
    8Anaheim491510321163:17553
    9San Jose491411321153:17353
    10Seattle Kraken48156918133:14751
    11Nashville49167422141:16650
    12Calgary49174523127:14547
    13Chicago49164722135:15447
    14Winnipeg49182623147:15146
    15St. Louis50181823121:17146
    16Vancouver49106528129:18037

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů