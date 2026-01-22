Předplatné

NHL ONLINE: Souboj českých hvězd, Pastrňák proti Hertlovi. V akci i Faksa či Hronek

David Pastrňák (vlevo) asistencí jen mírnil porážku Bostonu v Dallasu 2:6
David Pastrňák (vlevo) asistencí jen mírnil porážku Bostonu v Dallasu 2:6Zdroj: ČTK / AP / Jeffrey McWhorter
Filip Hronek v dresu Vancouveru
David Pastrňák se raduje z gólu proti Chicagu
Tomáš Hertl vyrovnal pouhých sedm sekund před koncem třetí třetiny duelu s Torontem
David Pastrňák v šanci proti Detroitu
David Pastrňák v šanci proti Detroitu
David Pastrňák si na ledě Edmontonu připsal tři body
Trápení Rangers možá vyústí odchodem hlavní hvězdy Artěmije Panarina
17
Fotogalerie
iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

Osmi zápasy pokračuje páteční program hokejové NHL. Pro české fanoušky je pikantní především konfrontace Bostonu proti Vegas. Jaká kouzla ukáží David Pastrňák s Pavlem Zachou z Bruins, nebo Tomáš Hertl na straně Golden Kinghts? Českou stopu podpoří i Radek Faksa s Dallasem proti Columbusu, stejně jako Filip Hronek z trápícího se Vancouveru, jehož Canucks vyzvou New Jersey. Slibnou pozici pro účast v playoff si chce naopak pojistit Pittsburgh proti podobně rozjetému Edmontonu. Všechna utkání sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.974.052.17Detail
LIVE
--Tipsport2.344.112.67Detail
LIVE
--Tipsport1.594.694.98Detail
LIVE
--Tipsport2.524.152.46Detail
LIVE
--Tipsport2.624.032.41Detail
LIVE
--Tipsport2.54.042.52Detail
LIVE
--Tipsport1.984.183.32Detail
LIVE
--Tipsport2.124.133.03Detail

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa48256413170:12166
2Carolina50229415173:14566
3Detroit512110416159:15466
4Montreal501810715172:16763
5Pittsburgh492041114160:14859
6Buffalo49216517163:15359
7Islanders50189518146:14159
8Boston50217220166:15658
9Toronto50177917166:16657
10Flyers49167917147:15555
11Washington51213621162:15254
12Devils50179222131:15154
13Ottawa49185719163:16453
14Florida48223320146:16053
15Columbus49139720149:16451
16Rangers51147624138:15948
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4831395191:11477
    2Dallas50244913169:14165
    3Minnesota51199914164:14765
    4Vegas481771212161:14760
    5Edmonton51205818171:16058
    6Utah50197420158:13956
    7Anaheim501511321165:17655
    8Kings491371316129:13953
    9Seattle Kraken49166918137:14853
    10San Jose491411321153:17353
    11Nashville49167422141:16650
    12Chicago49164722135:15447
    13Calgary50174524128:14947
    14Winnipeg49182623147:15146
    15St. Louis50181823121:17146
    16Vancouver50116528133:18339

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Všechny příspěvky z Isport.cz máte již zobrazené.
      Vyberte si z nabídky nebo pokračujte na další články z jiných titulů.

      Články z jiných titulů