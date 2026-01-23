Předplatné

Souboj českých hvězd v NHL: Pastrňák zapsal tři body, Hertl skóroval. Vyhrál Boston

David Pastrňák se trefil proti Vegas
David Pastrňák se trefil proti Vegas
Boston na domácím ledě udolal Vegas
Boston na domácím ledě udolal Vegas
Boston na domácím ledě udolal Vegas
David Pastrňák zapsal proti Vegas tři body
Boston na domácím ledě udolal Vegas
Boston na domácím ledě udolal Vegas
David Pastrňák ve čtvrtečním utkání NHL řídil výhru hokejistů Bostonu nad Vegas 4:3 třemi body. Český útočník, který vstřelil gól a přidal dvě asistence, byl zvolen první hvězdou zápasu. Za Golden Knights se trefil Tomáš Hertl.

Devětadvacetiletý Pastrňák odstartoval své tříbodové představení v desáté minutě. Asistencí se podepsal pod přesilovkovou trefu obránce Charlieho McAvoye, díky níž Boston otevřel skóre.

Rovněž během početní převahy šli Bruins i do vedení 2:0 a znovu se na tom podílel Pastrňák, který v mezikruží vybídl ke střele volného Eliase Lindholma. Třetí branku Bostonu pak dělilo od té první jen 54 sekund.

Jednadvacátou branku v sezoně nejproduktivnější Čech v NHL Pastrňák zaznamenal v čase 27:25, kdy navýšil náskok Bostonu už na čtyři góly. Podařilo se mu to ránou z první po přihrávce Nikity Zadorova. Český útočník má na kontě 63 bodů a dotáhl Mikka Rantanena na šestém místě kanadského bodování.

Mužstvo Vegas se v poslední třetině vzchopilo a dostalo se na dostřel jediné branky. Odchovanec pražské Slavie Hertl snížil v 44. minutě na 2:4, v přesilovce si rovněž připsal 21. trefu v ročníku. Vyrovnat skóre se však Golden Knights už nepodařilo.

Hokejisté Bruins zvítězili v devátém utkání z posledních jedenácti a na Východě jsou v tabulce sedmí. Naopak Vegas prohrálo podruhé za sebou.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
43Detail
LIVE
24Detail
LIVE Sam. nájezdy
34Detail
LIVE
10Detail
LIVE
53Detail
LIVE Sam. nájezdy
12Detail
LIVE
26Detail
LIVE Po prodl.
43Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado3847854848
2.Connor McDavidEdmonton305585525
3.Nikita KučerovTampa2448724523
4.Macklin CelebriniSan Jose2448724912
5.Leon DraisaitlEdmonton254267497
6.David PastrňákBoston214263460
7.Mikko RantanenDallas194463482
8.Kirill KaprizovMinnesota2735625211
9.Mark ScheifeleWinnipeg253661506
10.Martin NečasColorado2238604840

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina51229515176:14967
2Detroit522110516162:15867
3Tampa48256413170:12166
4Montreal511810716174:17163
5Pittsburgh502141114166:15061
6Buffalo50226517167:15561
7Boston51227220170:15960
8Islanders50189518146:14159
9Toronto50177917166:16657
10Flyers49167917147:15555
11Florida49224320148:16155
12Washington51213621162:15254
13Devils50179222131:15154
14Ottawa50185720166:16953
15Columbus50149720150:16453
16Rangers51147624138:15948
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4831395191:11477
    2Minnesota521910914168:15067
    3Dallas51244914169:14265
    4Vegas491771213164:15160
    5Edmonton52205819173:16658
    6Utah50197420158:13956
    7Anaheim501511321165:17655
    8Kings491371316129:13953
    9Seattle Kraken49166918137:14853
    10San Jose491411321153:17353
    11Nashville50177422146:16952
    12Chicago50165722139:15749
    13Winnipeg50182723148:15347
    14Calgary50174524128:14947
    15St. Louis50181823121:17146
    16Vancouver50116528133:18339

