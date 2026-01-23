Souboj českých hvězd v NHL: Pastrňák zapsal tři body, Hertl skóroval. Vyhrál Boston
David Pastrňák ve čtvrtečním utkání NHL řídil výhru hokejistů Bostonu nad Vegas 4:3 třemi body. Český útočník, který vstřelil gól a přidal dvě asistence, byl zvolen první hvězdou zápasu. Za Golden Knights se trefil Tomáš Hertl.
Devětadvacetiletý Pastrňák odstartoval své tříbodové představení v desáté minutě. Asistencí se podepsal pod přesilovkovou trefu obránce Charlieho McAvoye, díky níž Boston otevřel skóre.
Rovněž během početní převahy šli Bruins i do vedení 2:0 a znovu se na tom podílel Pastrňák, který v mezikruží vybídl ke střele volného Eliase Lindholma. Třetí branku Bostonu pak dělilo od té první jen 54 sekund.
Jednadvacátou branku v sezoně nejproduktivnější Čech v NHL Pastrňák zaznamenal v čase 27:25, kdy navýšil náskok Bostonu už na čtyři góly. Podařilo se mu to ránou z první po přihrávce Nikity Zadorova. Český útočník má na kontě 63 bodů a dotáhl Mikka Rantanena na šestém místě kanadského bodování.
Mužstvo Vegas se v poslední třetině vzchopilo a dostalo se na dostřel jediné branky. Odchovanec pražské Slavie Hertl snížil v 44. minutě na 2:4, v přesilovce si rovněž připsal 21. trefu v ročníku. Vyrovnat skóre se však Golden Knights už nepodařilo.
Hokejisté Bruins zvítězili v devátém utkání z posledních jedenácti a na Východě jsou v tabulce sedmí. Naopak Vegas prohrálo podruhé za sebou.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|38
|47
|85
|48
|48
|2.
|Connor McDavid
Edmonton
|30
|55
|85
|52
|5
|3.
|Nikita Kučerov
Tampa
|24
|48
|72
|45
|23
|4.
|Macklin Celebrini
San Jose
|24
|48
|72
|49
|12
|5.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|25
|42
|67
|49
|7
|6.
|David Pastrňák
Boston
|21
|42
|63
|46
|0
|7.
|Mikko Rantanen
Dallas
|19
|44
|63
|48
|2
|8.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|27
|35
|62
|52
|11
|9.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|25
|36
|61
|50
|6
|10.
|Martin Nečas
Colorado
|22
|38
|60
|48
|40
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|51
|22
|9
|5
|15
|176:149
|67
|2
Detroit
|52
|21
|10
|5
|16
|162:158
|67
|3
Tampa
|48
|25
|6
|4
|13
|170:121
|66
|4
Montreal
|51
|18
|10
|7
|16
|174:171
|63
|5
Pittsburgh
|50
|21
|4
|11
|14
|166:150
|61
|6
Buffalo
|50
|22
|6
|5
|17
|167:155
|61
|7
Boston
|51
|22
|7
|2
|20
|170:159
|60
|8
Islanders
|50
|18
|9
|5
|18
|146:141
|59
|9
Toronto
|50
|17
|7
|9
|17
|166:166
|57
|10
Flyers
|49
|16
|7
|9
|17
|147:155
|55
|11
Florida
|49
|22
|4
|3
|20
|148:161
|55
|12
Washington
|51
|21
|3
|6
|21
|162:152
|54
|13
Devils
|50
|17
|9
|2
|22
|131:151
|54
|14
Ottawa
|50
|18
|5
|7
|20
|166:169
|53
|15
Columbus
|50
|14
|9
|7
|20
|150:164
|53
|16
Rangers
|51
|14
|7
|6
|24
|138:159
|48
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|48
|31
|3
|9
|5
|191:114
|77
|2
Minnesota
|52
|19
|10
|9
|14
|168:150
|67
|3
Dallas
|51
|24
|4
|9
|14
|169:142
|65
|4
Vegas
|49
|17
|7
|12
|13
|164:151
|60
|5
Edmonton
|52
|20
|5
|8
|19
|173:166
|58
|6
Utah
|50
|19
|7
|4
|20
|158:139
|56
|7
Anaheim
|50
|15
|11
|3
|21
|165:176
|55
|8
Kings
|49
|13
|7
|13
|16
|129:139
|53
|9
Seattle Kraken
|49
|16
|6
|9
|18
|137:148
|53
|10
San Jose
|49
|14
|11
|3
|21
|153:173
|53
|11
Nashville
|50
|17
|7
|4
|22
|146:169
|52
|12
Chicago
|50
|16
|5
|7
|22
|139:157
|49
|13
Winnipeg
|50
|18
|2
|7
|23
|148:153
|47
|14
Calgary
|50
|17
|4
|5
|24
|128:149
|47
|15
St. Louis
|50
|18
|1
|8
|23
|121:171
|46
|16
Vancouver
|50
|11
|6
|5
|28
|133:183
|39