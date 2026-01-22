Dostál zdeptal lídra NHL, zastavil i Nečase. Jak jsou na tom čeští gólmani před ZOH?
Na tak náročnou a vyvedenou šichtu čekal v NHL tři čtvrtě roku. Brankář Lukáš Dostál v noci na čtvrtek zastavil vedoucí mužstvo z Colorada 40 zákroky a ukradl pro Anaheim výhru 2:1 v nájezdech. Před olympijskou přestávkou nabírá brněnský odchovanec znovu na síle, k úspěchu dovedl své čtyři předchozí partie. „I tentokrát jsem se cítil dobře. Věděli jsme, jak Avalanche hrají, takže jsem si dával pozor na všech pět soupeřů na ledě. Povedlo se,“ ulevil si reprezentant.
Ještě před dvěma týdny odrážel Dostál častěji než puky pochybnosti a nepříjemné otázky. Při jedenácti startech po zranění v horní části těla slavil jen dvakrát, ve dvou případech pro změnu předčasně střídal z výkonnostních důvodů. V nešťastném období patřil ve statistikách s úhrnnou úspěšností 85,5 procenta k nejhorším gólmanům.
„Samozřejmě musím být lepší. Co se týče sebevědomí, pořád si věřím. Když se brankáři nedaří a přistoupí k tomu tak, že všechno překope, není to dobré. Každý zápas je nová příležitost. Musím prostě dělat zákroky,“ zůstával Dostál pragmatický.
Do provozní teploty se nakonec rozehříval déle, než byste u borce jeho kalibru předpokládali. Nervozita musela lehce stoupat také u národního týmu, zvlášť když se v polovině ledna zranil brankář Philadelphie a další možný startér na olympiádě Daniel Vladař. Čekalo se, zda se Dostál do začátku důležitého mezinárodního podniku zvládne probudit. A reakce přišla.
Poslední Dostálovy zápasy
V uplynulých čtyřech utkáních už zase pilíř Anaheimu působil skálopevně, vizitku vyšperkoval proti Coloradu, kdy předvedl několik zásahů z nadpozemské kategorie. „Kluci v defenzivě popravdě odvedli skvělou práci. Umožnili mi, abych viděl na puky, jakmile šla přihrávka přes osu nebo i v jiných situacích,“ zůstával emočně při zemi hrdina za maskou, bez jehož příspěvku by však Ducks stěží vyválčili dva body.
Sami ostatně na branku Avalanche vyslali jen 17 pokusů. Stačilo to na krádež za bílého dne. Dostál se vyznamenal proti obrovským šancím útočníků Rosse Coltona a Zachara Bardakova, v nájezdech pak vyčapal oba exekutory včetně reprezentačního spoluhráče Martina Nečase. Tomu přečetl dlouhou bekhendovou kličku.
Sukces na hřišti současného lídra soutěže je zvlášť raritní. Před vlastními fanoušky si Avs nechali vzít jen pět z pětadvaceti klání. V normální hrací době padli jedinkrát.
ZOH: Dostál, nebo Vejmelka?
„Musíme poděkovat gólmanovi, to je jisté. Byla to čistě jeho zásluha. Možná jsme před ním nedělali špatné věci, ale i tak měl soupeř několik skvělých příležitostí, kdy byli hráči před brankou sami,“ chválil Dostála trenér Anaheimu Joel Quenneville. „Čtyřicet minut jsem se puku víckrát dotknul hokejkou, než kolik jsem měl zákroků. Jeden z těch zápasů, kdy vás gólman prostě vychytá,“ odfrkl si protějšek v brance Colorada Scott Wedgewood.
Dostál si tak pomaličku znovu uzurpuje pozici jedničky na ZOH, kde ho v prvním skupinovém klání s Kanadou 12. února dost možná čeká podobná salva jako proti Coloradu. Brankářské karty v české reprezentaci promíchal Vladařův zdravotní problém. V posledních dnech osmadvacetiletý gólman sice trénoval s Flyers, avšak zatím není jasné, v jaké formě a kdy se vrátí na plac. Philadelphia ho v týdnu retrospektivně umístila na listinu zraněných.
Jiná je situace u třetího člena nominace Karla Vejmelky, o nějž se dál opírá úspěšná pouť Utahu v aktuální základní části. Třebíčský rodák posbíral už 24 vítězství v sezoně a v tomto ohledu jednoznačně vládne celé NHL. Předchozí zkušenosti na mezinárodní scéně by však stále v rámci reprezentační hierarchie měly favorizovat Dostála.