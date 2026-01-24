Colorado dostalo sedm gólů od Flyers, Nečas dvakrát nahrával. Chytil se vrátil prohrou
Po několika dnech další sedmigólový výprask lídra NHL. Hokejisté Colorada na domácím hřišti schytali porážku 3:7 od Philadelphie, kterou nepomohly zastavit ani dvě asistence českého útočníka Martina Nečase. Lukáš Dostál vychytal Anaheimu výhru 4:2 v Seattlu. Filip Chytil se poprvé od loňského října vrátil do akce ve druhé lajně Vancouveru, Canucks ale doma prohráli 4:5 s New Jersey.
Martin Nečas si připsal dvě druhé asistence, po kterých vyrovnalo Colorado v prostřední třetině na 2:2 a 3:3. Při prvním gólu založil český útočník přihrávkou z obranného pásma rychlý protiútok, který zakončil Viktor Olofsson. Druhý bod získal, když po vyhraném vhazování přistrčil puk Nathanu MacKinnonovi, po jehož pasu se prosadil Cale Makar.
Tippett otevřel skóre a na začátku třetí třetiny zlomil nerozhodný stav 3:3. Kanadský útočník zkompletoval hattrick v 51. minutě gólem na 6:3 z úniku v oslabení. Třemi body podpořil výhru Philadelphie Matvej Mičkov (2+1). Samuel Ersson kryl 32 střel včetně devíti pokusů Nečase.
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|38
|49
|87
|49
|47
|2.
|Connor McDavid
Edmonton
|30
|55
|85
|52
|5
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|26
|48
|74
|50
|12
|4.
|Nikita Kučerov
Tampa
|25
|48
|73
|46
|24
|5.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|25
|42
|67
|49
|7
|6.
|David Pastrňák
Boston
|21
|42
|63
|46
|0
|7.
|Mikko Rantanen
Dallas
|19
|44
|63
|49
|3
|8.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|27
|35
|62
|52
|11
|9.
|Martin Nečas
Colorado
|22
|40
|62
|49
|40
|10.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|25
|36
|61
|50
|6
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Tampa
|49
|25
|7
|4
|13
|172:122
|68
|2
Carolina
|51
|22
|9
|5
|15
|176:149
|67
|3
Detroit
|52
|21
|10
|5
|16
|162:158
|67
|4
Montreal
|51
|18
|10
|7
|16
|174:171
|63
|5
Pittsburgh
|50
|21
|4
|11
|14
|166:150
|61
|6
Buffalo
|50
|22
|6
|5
|17
|167:155
|61
|7
Boston
|51
|22
|7
|2
|20
|170:159
|60
|8
Islanders
|50
|18
|9
|5
|18
|146:141
|59
|9
Toronto
|51
|17
|7
|9
|18
|169:172
|57
|10
Flyers
|50
|17
|7
|9
|17
|154:158
|57
|11
Washington
|52
|22
|3
|6
|21
|165:153
|56
|12
Devils
|51
|18
|9
|2
|22
|136:155
|56
|13
Florida
|49
|22
|4
|3
|20
|148:161
|55
|14
Ottawa
|50
|18
|5
|7
|20
|166:169
|53
|15
Columbus
|50
|14
|9
|7
|20
|150:164
|53
|16
Rangers
|52
|14
|7
|6
|25
|139:162
|48
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|49
|31
|3
|9
|6
|194:121
|77
|2
Dallas
|52
|25
|4
|9
|14
|172:144
|67
|3
Minnesota
|52
|19
|10
|9
|14
|168:150
|67
|4
Vegas
|50
|18
|7
|12
|13
|170:154
|62
|5
Edmonton
|52
|20
|5
|8
|19
|173:166
|58
|6
Anaheim
|51
|16
|11
|3
|21
|169:178
|57
|7
Utah
|50
|19
|7
|4
|20
|158:139
|56
|8
San Jose
|50
|15
|11
|3
|21
|156:174
|55
|9
Kings
|49
|13
|7
|13
|16
|129:139
|53
|10
Seattle Kraken
|50
|16
|6
|9
|19
|139:152
|53
|11
Nashville
|50
|17
|7
|4
|22
|146:169
|52
|12
Chicago
|51
|16
|5
|8
|22
|140:159
|50
|13
Winnipeg
|50
|18
|2
|7
|23
|148:153
|47
|14
Calgary
|51
|17
|4
|5
|25
|129:152
|47
|15
St. Louis
|51
|18
|1
|8
|24
|123:174
|46
|16
Vancouver
|51
|11
|6
|5
|29
|137:188
|39