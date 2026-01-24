Předplatné

Colorado dostalo sedm gólů od Flyers, Nečas dvakrát nahrával. Chytil se vrátil prohrou

Po několika dnech další sedmigólový výprask lídra NHL. Hokejisté Colorada na domácím hřišti schytali porážku 3:7 od Philadelphie, kterou nepomohly zastavit ani dvě asistence českého útočníka Martina Nečase. Lukáš Dostál vychytal Anaheimu výhru 4:2 v Seattlu. Filip Chytil se poprvé od loňského října vrátil do akce ve druhé lajně Vancouveru, Canucks ale doma prohráli 4:5 s New Jersey.

Martin Nečas si připsal dvě druhé asistence, po kterých vyrovnalo Colorado v prostřední třetině na 2:2 a 3:3. Při prvním gólu založil český útočník přihrávkou z obranného pásma rychlý protiútok, který zakončil Viktor Olofsson. Druhý bod získal, když po vyhraném vhazování přistrčil puk Nathanu MacKinnonovi, po jehož pasu se prosadil Cale Makar.

Tippett otevřel skóre a na začátku třetí třetiny zlomil nerozhodný stav 3:3. Kanadský útočník zkompletoval hattrick v 51. minutě gólem na 6:3 z úniku v oslabení. Třemi body podpořil výhru Philadelphie Matvej Mičkov (2+1). Samuel Ersson kryl 32 střel včetně devíti pokusů Nečase.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado3849874947
2.Connor McDavidEdmonton305585525
3.Macklin CelebriniSan Jose2648745012
4.Nikita KučerovTampa2548734624
5.Leon DraisaitlEdmonton254267497
6.David PastrňákBoston214263460
7.Mikko RantanenDallas194463493
8.Kirill KaprizovMinnesota2735625211
9.Martin NečasColorado2240624940
10.Mark ScheifeleWinnipeg253661506

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa49257413172:12268
2Carolina51229515176:14967
3Detroit522110516162:15867
4Montreal511810716174:17163
5Pittsburgh502141114166:15061
6Buffalo50226517167:15561
7Boston51227220170:15960
8Islanders50189518146:14159
9Toronto51177918169:17257
10Flyers50177917154:15857
11Washington52223621165:15356
12Devils51189222136:15556
13Florida49224320148:16155
14Ottawa50185720166:16953
15Columbus50149720150:16453
16Rangers52147625139:16248
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4931396194:12177
    2Dallas52254914172:14467
    3Minnesota521910914168:15067
    4Vegas501871213170:15462
    5Edmonton52205819173:16658
    6Anaheim511611321169:17857
    7Utah50197420158:13956
    8San Jose501511321156:17455
    9Kings491371316129:13953
    10Seattle Kraken50166919139:15253
    11Nashville50177422146:16952
    12Chicago51165822140:15950
    13Winnipeg50182723148:15347
    14Calgary51174525129:15247
    15St. Louis51181824123:17446
    16Vancouver51116529137:18839

