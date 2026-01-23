NHL ONLINE: Colorado s Nečasem hostí Flyers. Hertl na ledě Toronta, vrací se Chytil

Předplatné

Martin Nečas se v sezoně NHL dostal na hranici 60 bodů
Martin Nečas se v sezoně NHL dostal na hranici 60 bodůZdroj: ČTK / David Zalubowski
Lukáš Dostál zasahuje proti Martinu Nečasovi
Martin Nečas se v sezoně NHL dostal na hranici 60 bodů
Martin Nečas slaví se spoluhráči branku
Martin Nečas v dresu Colorada
Martin Nečas v dresu Colorada
Martin Nečas v dresu Colorada
Noční program zámořské NHL nabízí osm zápasů a k vidění bude i několik českých hokejistů. Colorado s Martinem Nečasem hostí Philadelphii. Tomáš Hertl se v dresu Vegas představí na ledě Toronta. Anaheim s Radko Gudasem a Lukášem Dostálem zabojuje o body v Seattlu. Za Vancouver už by měl po zranění nastoupit Filip Chytil, společně se jmenovcem Hronkem vyzvou New Jersey s Ondřejem Palátem. ONLINE přenoy ze všech utkání sledujte na iSportu.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado3847854848
2.Connor McDavidEdmonton305585525
3.Nikita KučerovTampa2448724523
4.Macklin CelebriniSan Jose2448724912
5.Leon DraisaitlEdmonton254267497
6.David PastrňákBoston214263460
7.Mikko RantanenDallas194463482
8.Kirill KaprizovMinnesota2735625211
9.Mark ScheifeleWinnipeg253661506
10.Martin NečasColorado2238604840

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina51229515176:14967
2Detroit522110516162:15867
3Tampa48256413170:12166
4Montreal511810716174:17163
5Pittsburgh502141114166:15061
6Buffalo50226517167:15561
7Boston51227220170:15960
8Islanders50189518146:14159
9Toronto50177917166:16657
10Flyers49167917147:15555
11Florida49224320148:16155
12Washington51213621162:15254
13Devils50179222131:15154
14Ottawa50185720166:16953
15Columbus50149720150:16453
16Rangers51147624138:15948
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4831395191:11477
    2Minnesota521910914168:15067
    3Dallas51244914169:14265
    4Vegas491771213164:15160
    5Edmonton52205819173:16658
    6Utah50197420158:13956
    7Anaheim501511321165:17655
    8Kings491371316129:13953
    9Seattle Kraken49166918137:14853
    10San Jose491411321153:17353
    11Nashville50177422146:16952
    12Chicago50165722139:15749
    13Winnipeg50182723148:15347
    14Calgary50174524128:14947
    15St. Louis50181823121:17146
    16Vancouver50116528133:18339

