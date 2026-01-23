Chytil po kauze s Rulíkem zpět v sestavě Vancouveru. Kouč se těší: Moc nám pomůže

Předplatné

Cítí nenominovaný Chytil křivdu právem?
Filip Chytil v dresu Vancouveru

Filip Chytil si v zámoří postěžoval na Radima Rulíka, který ho opomenul v olympijské nominaci

NHL
Hokejový útočník Filip Chytil se má již v nejbližším utkání Vancouveru, které odehrají Canucks v noci na sobotu doma proti New Jersey, vrátit do sestavy. Po čtvrtečním tréninku o tom informoval zámořské novináře hlavní kouč kanadského týmu Adam Foote.

„Všechno šlo dobře, takže bude hrát. Pokud se tedy ještě něco nezmění, i když to neočekávám, ale nikdy nevíte... Jistotu budeme mít asi až v pátek dopoledne, každopádně to vypadá slibně,“ řekl Foote.

Šestadvacetiletý rodák z Kroměříže nastoupil naposledy v druhé polovině října proti Washingtonu. Poté, co ho srazil útočník Capitals Tom Wilson, museli otřesenému Chytilovi pomoci z ledu spoluhráči a do zápasu už se nevrátil.

Účastník tří světových šampionátů nakonec vynechal kvůli dalšímu otřesu mozku, které jeho kariéru v NHL zbrzdily už několikrát, 44 zápasů. Na kontě má v sezoně jen šest startů, během nichž třikrát skóroval.

Canucks jsou aktuálně nejhorším týmem NHL, když za 50 zápasů získali jen 39 bodů a mají velkou ztrátu na postupové pozice do play off. Ve středu utnuli vítězstvím 4:3 nad Washingtonem sérii jedenácti proher, během níž si připsali pouhé dva body.

Návrat po kauze s Rulíkem

„Vím, že Chytil odehrál jen nějakých šest zápasů, ale měl velmi povedený vstup do sezony. Umí hrát ve velké rychlosti a přesně to potřebujeme. Na pozici středního útočníka nám moc pomůže. Samozřejmě je to už nějaká doba, co hrál naposledy, musí se do toho dostat. Uvidíme, jak to půjde,“ uvedl Foote.

Chytil, jenž přišel do Vancouveru v minulé sezoně z New York Rangers, nastoupil v základní části NHL do 399 zápasů a připsal si 173 bodů díky 80 gólům a 93 asistencím. V play off přidal za 36 startů osm branek a pět nahrávek.

Právě kvůli dlouhé zdravotní pauze a nejistému termínu návratu nezařadil kouč české reprezentace Radim Rulík Chytila do nominace na olympijský turnaj v Miláně. „Pro nás je to varianta, jen pokud by z toho výběru někdo vypadl,“ uvedl Rulík 6. ledna na nominační tiskové konferenci.

Chytil si po nedělním tréninku Canucks postěžoval zámořským novinářům, že ho kouč nekontaktoval napřímo a komunikoval jen s jeho agentem, kvůli čemuž měl pak mít zkreslené informace. „Trenér na tiskové konferenci řekl některé věci, které nebyly pravda a byly trochu vymyšlené,“ řekl Chytil.

„Vystavilo mě to do špatné psychické situace, i celou mou rodinu. Takže z toho nejsem nadšený. Teď se ale soustředím hlavně na své zotavení a Canucks, když olympiáda nedopadla. Chci se brzy vrátit a hrát co nejlépe,“ prohlásil Chytil.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina51229515176:14967
2Detroit522110516162:15867
3Tampa48256413170:12166
4Montreal511810716174:17163
5Pittsburgh502141114166:15061
6Buffalo50226517167:15561
7Boston51227220170:15960
8Islanders50189518146:14159
9Toronto50177917166:16657
10Flyers49167917147:15555
11Florida49224320148:16155
12Washington51213621162:15254
13Devils50179222131:15154
14Ottawa50185720166:16953
15Columbus50149720150:16453
16Rangers51147624138:15948
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4831395191:11477
    2Minnesota521910914168:15067
    3Dallas51244914169:14265
    4Vegas491771213164:15160
    5Edmonton52205819173:16658
    6Utah50197420158:13956
    7Anaheim501511321165:17655
    8Kings491371316129:13953
    9Seattle Kraken49166918137:14853
    10San Jose491411321153:17353
    11Nashville50177422146:16952
    12Chicago50165722139:15749
    13Winnipeg50182723148:15347
    14Calgary50174524128:14947
    15St. Louis50181823121:17146
    16Vancouver50116528133:18339

