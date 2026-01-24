Předplatné

NHL ONLINE: Boston hostí Montreal, nastoupí čeští beci v Minnesotě? Další výhra Vejmelky

David Pastrňák se spoluhráči z Bostonu
David Pastrňák se spoluhráči z Bostonu
Karel Vejmelka v brance Utahu
David Rittich během utkání proti Utahu
NHL pokračuje dalšími zápasy. David Rittich v brance Islanders protrpěl prohru 0:5. Karel Vejmelka byl u výhry Utahu nad Nashvillem 5:2. Noční program odšpuntuje Boston, který čelí na domácím ledě Montrealu. Do akce se mohou dostat i čeští beci na hraně sestavy Minnesoty – Davidové Špaček a Jiříček. Hrají se ale i další duely, ONLINE přenosy z nich sledujte na webu iSport.

Karel Vejmelka si připsal v sezoně NHL již pětadvacáté vítězství. Český brankář, jehož s reprezentací čeká zanedlouho v Miláně olympijský turnaj, dnes pomohl Utahu porazit 5:2 Nashville. Domácím hráčům zlikvidoval 27 střel.

Naopak gólmanovi Davidu Rittichovi z New York Islanders se nedařilo. Inkasoval čtyřikrát při porážce 0:5 od Buffala, čtvrtý gól vstřelil hostující tým do prázdné branky.

NHL - Základní část - 2025/2026

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa49257413172:12268
2Carolina51229515176:14967
3Detroit522110516162:15867
4Buffalo51236517172:15563
5Montreal511810716174:17163
6Pittsburgh502141114166:15061
7Boston51227220170:15960
8Islanders51189519146:14659
9Toronto51177918169:17257
10Flyers50177917154:15857
11Washington52223621165:15356
12Devils51189222136:15556
13Florida49224320148:16155
14Ottawa50185720166:16953
15Columbus50149720150:16453
16Rangers52147625139:16248
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4931396194:12177
    2Dallas52254914172:14467
    3Minnesota521910914168:15067
    4Vegas501871213170:15462
    5Utah51207420163:14158
    6Edmonton52205819173:16658
    7Anaheim511611321169:17857
    8San Jose501511321156:17455
    9Kings491371316129:13953
    10Seattle Kraken50166919139:15253
    11Nashville51177423148:17452
    12Chicago51165822140:15950
    13Winnipeg50182723148:15347
    14Calgary51174525129:15247
    15St. Louis51181824123:17446
    16Vancouver51116529137:18839
      Kanadské bodování
      #HráčTýmGAKBZ+/-
      1.Nathan MacKinnonColorado3849874947
      2.Connor McDavidEdmonton305585525
      3.Macklin CelebriniSan Jose2648745012
      4.Nikita KučerovTampa2548734624
      5.Leon DraisaitlEdmonton254267497
      6.David PastrňákBoston214263460
      7.Mikko RantanenDallas194463493
      8.Kirill KaprizovMinnesota2735625211
      9.Martin NečasColorado2240624940
      10.Mark ScheifeleWinnipeg253661506
