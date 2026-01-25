Pastrňák i Zacha asistovali, Boston vyhrál. Další triumf pro Vejmelku, Rittichovi se nedařilo
David Pastrňák a Pavel Zacha přispěli v NHL shodně jednou asistencí k vítězství hokejistů Bostonu 4:3 nad Montrealem. Poraženým nestačil hattrick, který vstřelil Cole Caufield. Karel Vejmelka si připsal v sezoně již pětadvacáté vítězství. Český brankář, jehož s reprezentací čeká zanedlouho v Miláně olympijský turnaj, pomohl Utahu porazit 5:2 Nashville. Domácím hráčům zlikvidoval 27 střel.
Boston smazal třikrát jednogólovou ztrátu po trefách Caufielda. Pastrňák se zasloužil v polovině utkání o vyrovnání na 2:2. Havířovský rodák si navedl puk z pravého kruhu na střed, navázal na sebe pozornost obránce i gólmana a předložil puk Morganu Geekiemu před prázdnou branku. Bruins rozhodli slepenými góly ve třetí třetině. V 54. minutě vyrovnal Fraser Minten a o 12 sekund později využil třetí přesilovku týmu v zápase Geekie. U vítězné branky si připsal druhou asistenci Zacha.
Vejmelka se radoval z výhry v každém ze svých posledních osmi startů. Během úspěšné série inkasoval v průměru přesně dvě branky na zápas a v počtu vítězství je nejlepší ze všech gólmanů. V Nashvillu sice inkasoval jako první, ale Utah odpověděl třemi góly v rozmezí 23. až 29. minuty. Nejlepším hráčem utkání byl vyhlášen Kailer Yamamoto, který vstřelil rozdílovou branku a připravil ještě druhou trefu týmu.
Naopak gólmanovi Davidu Rittichovi z New York Islanders se nedařilo. Inkasoval čtyřikrát z dvaceti střel při porážce 0:5 od Buffala, čtvrtý gól vstřelil hostující tým do prázdné branky.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|52
|23
|9
|5
|15
|180:150
|69
|2
Detroit
|53
|22
|10
|5
|16
|167:159
|69
|3
Tampa
|50
|25
|7
|4
|14
|177:130
|68
|4
Buffalo
|51
|23
|6
|5
|17
|172:155
|63
|5
Montreal
|52
|18
|10
|7
|17
|177:175
|63
|6
Boston
|52
|23
|7
|2
|20
|174:162
|62
|7
Pittsburgh
|50
|21
|4
|11
|14
|166:150
|61
|8
Islanders
|51
|18
|9
|5
|19
|146:146
|59
|9
Washington
|53
|22
|3
|7
|21
|170:159
|57
|10
Toronto
|51
|17
|7
|9
|18
|169:172
|57
|11
Flyers
|50
|17
|7
|9
|17
|154:158
|57
|12
Florida
|50
|22
|5
|3
|20
|152:164
|57
|13
Devils
|51
|18
|9
|2
|22
|136:155
|56
|14
Columbus
|51
|15
|9
|7
|20
|158:169
|55
|15
Ottawa
|51
|18
|5
|7
|21
|167:173
|53
|16
Rangers
|52
|14
|7
|6
|25
|139:162
|48
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|49
|31
|3
|9
|6
|194:121
|77
|2
Minnesota
|53
|19
|10
|10
|14
|171:154
|68
|3
Dallas
|52
|25
|4
|9
|14
|172:144
|67
|4
Vegas
|50
|18
|7
|12
|13
|170:154
|62
|5
Edmonton
|53
|20
|6
|8
|19
|179:171
|60
|6
Utah
|51
|20
|7
|4
|20
|163:141
|58
|7
Anaheim
|51
|16
|11
|3
|21
|169:178
|57
|8
Kings
|50
|13
|8
|13
|16
|134:143
|55
|9
San Jose
|50
|15
|11
|3
|21
|156:174
|55
|10
Seattle Kraken
|50
|16
|6
|9
|19
|139:152
|53
|11
Nashville
|51
|17
|7
|4
|23
|148:174
|52
|12
Chicago
|51
|16
|5
|8
|22
|140:159
|50
|13
Winnipeg
|51
|18
|2
|7
|24
|149:158
|47
|14
Calgary
|51
|17
|4
|5
|25
|129:152
|47
|15
St. Louis
|52
|18
|1
|9
|24
|127:179
|47
|16
Vancouver
|51
|11
|6
|5
|29
|137:188
|39
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|32
|58
|90
|53
|10
|2.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|38
|49
|87
|49
|47
|3.
|Nikita Kučerov
Tampa
|26
|51
|77
|47
|25
|4.
|Macklin Celebrini
San Jose
|26
|48
|74
|50
|12
|5.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|25
|45
|70
|50
|9
|6.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|28
|36
|64
|53
|9
|7.
|David Pastrňák
Boston
|21
|43
|64
|47
|-1
|8.
|Mikko Rantanen
Dallas
|19
|44
|63
|49
|3
|9.
|Martin Nečas
Colorado
|22
|40
|62
|49
|40
|10.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|25
|36
|61
|51
|3