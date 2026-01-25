Pastrňák i Zacha asistovali, Boston vyhrál. Další triumf pro Vejmelku, Rittichovi se nedařilo

Předplatné

David Pastrňák se proti Canadiens gólově sice neprosadil, asistencí ale přispěl k výhře Bruins
David Pastrňák se proti Canadiens gólově sice neprosadil, asistencí ale přispěl k výhře Bruins
David Pastrňák a Morgan Geekie slaví gól do sítě Montrealu
David Pastrňák se spoluhráči z Bostonu
Karel Vejmelka v brance Utahu
David Rittich během utkání proti Utahu
David Pastrňák a Pavel Zacha přispěli v NHL shodně jednou asistencí k vítězství hokejistů Bostonu 4:3 nad Montrealem. Poraženým nestačil hattrick, který vstřelil Cole Caufield. Karel Vejmelka si připsal v sezoně již pětadvacáté vítězství. Český brankář, jehož s reprezentací čeká zanedlouho v Miláně olympijský turnaj, pomohl Utahu porazit 5:2 Nashville. Domácím hráčům zlikvidoval 27 střel.

Boston smazal třikrát jednogólovou ztrátu po trefách Caufielda. Pastrňák se zasloužil v polovině utkání o vyrovnání na 2:2. Havířovský rodák si navedl puk z pravého kruhu na střed, navázal na sebe pozornost obránce i gólmana a předložil puk Morganu Geekiemu před prázdnou branku. Bruins rozhodli slepenými góly ve třetí třetině. V 54. minutě vyrovnal Fraser Minten a o 12 sekund později využil třetí přesilovku týmu v zápase Geekie. U vítězné branky si připsal druhou asistenci Zacha.

Vejmelka se radoval z výhry v každém ze svých posledních osmi startů. Během úspěšné série inkasoval v průměru přesně dvě branky na zápas a v počtu vítězství je nejlepší ze všech gólmanů. V Nashvillu sice inkasoval jako první, ale Utah odpověděl třemi góly v rozmezí 23. až 29. minuty. Nejlepším hráčem utkání byl vyhlášen Kailer Yamamoto, který vstřelil rozdílovou branku a připravil ještě druhou trefu týmu.

Naopak gólmanovi Davidu Rittichovi z New York Islanders se nedařilo. Inkasoval čtyřikrát z dvaceti střel při porážce 0:5 od Buffala, čtvrtý gól vstřelil hostující tým do prázdné branky.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina52239515180:15069
2Detroit532210516167:15969
3Tampa50257414177:13068
4Buffalo51236517172:15563
5Montreal521810717177:17563
6Boston52237220174:16262
7Pittsburgh502141114166:15061
8Islanders51189519146:14659
9Washington53223721170:15957
10Toronto51177918169:17257
11Flyers50177917154:15857
12Florida50225320152:16457
13Devils51189222136:15556
14Columbus51159720158:16955
15Ottawa51185721167:17353
16Rangers52147625139:16248
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4931396194:12177
    2Minnesota5319101014171:15468
    3Dallas52254914172:14467
    4Vegas501871213170:15462
    5Edmonton53206819179:17160
    6Utah51207420163:14158
    7Anaheim511611321169:17857
    8Kings501381316134:14355
    9San Jose501511321156:17455
    10Seattle Kraken50166919139:15253
    11Nashville51177423148:17452
    12Chicago51165822140:15950
    13Winnipeg51182724149:15847
    14Calgary51174525129:15247
    15St. Louis52181924127:17947
    16Vancouver51116529137:18839
      Kanadské bodování
      #HráčTýmGAKBZ+/-
      1.Connor McDavidEdmonton3258905310
      2.Nathan MacKinnonColorado3849874947
      3.Nikita KučerovTampa2651774725
      4.Macklin CelebriniSan Jose2648745012
      5.Leon DraisaitlEdmonton254570509
      6.Kirill KaprizovMinnesota283664539
      7.David PastrňákBoston21436447-1
      8.Mikko RantanenDallas194463493
      9.Martin NečasColorado2240624940
      10.Mark ScheifeleWinnipeg253661513
