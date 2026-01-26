Předplatné

Dostál opět zářil a vychytal výhru Anaheimu. Klapka, Hronek i Hertl asistovali

Lukáš Dostál vychytal výhru Anaheimu na ledě Calgary
Lukáš Dostál vychytal výhru Anaheimu na ledě CalgaryZdroj: ČTK / AP / Larry MacDougal
Anaheim uspěl na ledě Calgary
Anaheim uspěl na ledě Calgary
Anaheim uspěl na ledě Calgary
Anaheim uspěl na ledě Calgary
Anaheim uspěl na ledě Calgary
Anaheim uspěl na ledě Calgary
7
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
NHL
Český hokejový brankář Lukáš Dostál v NHL 32 zákroky pomohl Anaheimu k výhře 4:3 v prodloužení na ledě Calgary. Jednu asistenci si v dresu domácích připsal Adam Klapka. V nedělním programu asistovali také Filip Hronek a Tomáš Hertl.

Klapka v osmé minutě připravil gól na 2:0 pro Huntera Brzustewicze, Anaheim ale dokázal dvoubrankové manko smazat. Hosté odpověděli i na gól Matta Coronata a v prodloužení rozhodl o jejich výhře Beckett Sennecke, který zkompletoval hattrick.

Z výhry se neradovali ani Hertl a Hronek. Český centr asistencí u jediného gólu Vegas mírnil vysokou prohru 1:7 na ledě Ottawy a bek Vancouveru svým 30. bodem v ročníku neodvrátil domácí prohru Canucks 2:3 s Pittsburghem.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton3258905310
2.Nathan MacKinnonColorado3850885049
3.Nikita KučerovTampa2651774725
4.Macklin CelebriniSan Jose2648745012
5.Leon DraisaitlEdmonton254570509
6.Kirill KaprizovMinnesota283664539
7.David PastrňákBoston21436447-1
8.Mikko RantanenDallas194463493
9.Martin NečasColorado2240625041
10.Mark ScheifeleWinnipeg253661513

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina52239515180:15069
2Detroit532210516167:15969
3Tampa50257414177:13068
4Buffalo51236517172:15563
4Pittsburgh512241114169:15263
6Montreal521810717177:17563
7Boston52237220174:16262
8Islanders51189519146:14659
9Florida51235320157:16559
10Washington53223721170:15957
11Flyers50177917154:15857
12Toronto52177919170:17657
13Devils52189223138:15956
14Ottawa52195721174:17455
15Columbus51159720158:16955
16Rangers52147625139:16248
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado5032396198:12279
    2Minnesota5319101014171:15468
    3Dallas52254914172:14467
    4Vegas511871214171:16162
    5Edmonton53206819179:17160
    6Anaheim521612321173:18159
    7Utah51207420163:14158
    8Kings501381316134:14355
    9Seattle Kraken51176919143:15455
    10San Jose501511321156:17455
    11Nashville51177423148:17452
    12Chicago52165823141:16450
    13Calgary52174625132:15648
    14Winnipeg51182724149:15847
    15St. Louis52181924127:17947
    16Vancouver52116530139:19139

