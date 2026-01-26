Dostál opět zářil a vychytal výhru Anaheimu. Klapka, Hronek i Hertl asistovali
Český hokejový brankář Lukáš Dostál v NHL 32 zákroky pomohl Anaheimu k výhře 4:3 v prodloužení na ledě Calgary. Jednu asistenci si v dresu domácích připsal Adam Klapka. V nedělním programu asistovali také Filip Hronek a Tomáš Hertl.
Klapka v osmé minutě připravil gól na 2:0 pro Huntera Brzustewicze, Anaheim ale dokázal dvoubrankové manko smazat. Hosté odpověděli i na gól Matta Coronata a v prodloužení rozhodl o jejich výhře Beckett Sennecke, který zkompletoval hattrick.
Z výhry se neradovali ani Hertl a Hronek. Český centr asistencí u jediného gólu Vegas mírnil vysokou prohru 1:7 na ledě Ottawy a bek Vancouveru svým 30. bodem v ročníku neodvrátil domácí prohru Canucks 2:3 s Pittsburghem.
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|32
|58
|90
|53
|10
|2.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|38
|50
|88
|50
|49
|3.
|Nikita Kučerov
Tampa
|26
|51
|77
|47
|25
|4.
|Macklin Celebrini
San Jose
|26
|48
|74
|50
|12
|5.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|25
|45
|70
|50
|9
|6.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|28
|36
|64
|53
|9
|7.
|David Pastrňák
Boston
|21
|43
|64
|47
|-1
|8.
|Mikko Rantanen
Dallas
|19
|44
|63
|49
|3
|9.
|Martin Nečas
Colorado
|22
|40
|62
|50
|41
|10.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|25
|36
|61
|51
|3
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|52
|23
|9
|5
|15
|180:150
|69
|2
Detroit
|53
|22
|10
|5
|16
|167:159
|69
|3
Tampa
|50
|25
|7
|4
|14
|177:130
|68
|4
Buffalo
|51
|23
|6
|5
|17
|172:155
|63
|4
Pittsburgh
|51
|22
|4
|11
|14
|169:152
|63
|6
Montreal
|52
|18
|10
|7
|17
|177:175
|63
|7
Boston
|52
|23
|7
|2
|20
|174:162
|62
|8
Islanders
|51
|18
|9
|5
|19
|146:146
|59
|9
Florida
|51
|23
|5
|3
|20
|157:165
|59
|10
Washington
|53
|22
|3
|7
|21
|170:159
|57
|11
Flyers
|50
|17
|7
|9
|17
|154:158
|57
|12
Toronto
|52
|17
|7
|9
|19
|170:176
|57
|13
Devils
|52
|18
|9
|2
|23
|138:159
|56
|14
Ottawa
|52
|19
|5
|7
|21
|174:174
|55
|15
Columbus
|51
|15
|9
|7
|20
|158:169
|55
|16
Rangers
|52
|14
|7
|6
|25
|139:162
|48
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|50
|32
|3
|9
|6
|198:122
|79
|2
Minnesota
|53
|19
|10
|10
|14
|171:154
|68
|3
Dallas
|52
|25
|4
|9
|14
|172:144
|67
|4
Vegas
|51
|18
|7
|12
|14
|171:161
|62
|5
Edmonton
|53
|20
|6
|8
|19
|179:171
|60
|6
Anaheim
|52
|16
|12
|3
|21
|173:181
|59
|7
Utah
|51
|20
|7
|4
|20
|163:141
|58
|8
Kings
|50
|13
|8
|13
|16
|134:143
|55
|9
Seattle Kraken
|51
|17
|6
|9
|19
|143:154
|55
|10
San Jose
|50
|15
|11
|3
|21
|156:174
|55
|11
Nashville
|51
|17
|7
|4
|23
|148:174
|52
|12
Chicago
|52
|16
|5
|8
|23
|141:164
|50
|13
Calgary
|52
|17
|4
|6
|25
|132:156
|48
|14
Winnipeg
|51
|18
|2
|7
|24
|149:158
|47
|15
St. Louis
|52
|18
|1
|9
|24
|127:179
|47
|16
Vancouver
|52
|11
|6
|5
|30
|139:191
|39