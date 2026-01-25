Předplatné

NHL ONLINE: Hertl na ledě Ottawy, Palát vs. Seattle. Nečas proti Torontu nebodoval

Tomáš Hertl z Las Vegas se raduje z gólu s Markem Stonem
Tomáš Hertl z Las Vegas se raduje z gólu s Markem StonemZdroj: ČTK / Candice Ward
Martin Nečas
Martin Nečas se pokouší překonat brankáře Philadelphie Samuela Erssona
Útočník Colorada Martin Nečas v zápase proti Flyers
Lukáš Dostál zasahuje proti Martinu Nečasovi
Martin Nečas se v sezoně NHL dostal na hranici 60 bodů
Martin Nečas v utkání proti Nashvillu
Martin Nečas v utkání proti Nashvillu
15
Fotogalerie
iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

Zámořská NHL nabízí šest zápasů a hned tři z nich v příznivém čase, navíc s českou účastí. V dresu New Jersey naskakuje Ondřej Palát na ledě Seattlu, Tomáš Hertl z Vegas bojuje v Ottawě. V noci na pondělí se hrajou další tři zápasy, do akce jde trojice Filip Chytil, Filip Hronek a David Kämpf z Vancouveru nebo Radko Gudas z Anaheimu. Martin Nečas se v barvách Colorada, které porazilo 4:1 Toronto, tentokrát bodově neprosadil. Všechna utkání NHL sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

KonecLIVE
14

Sledujte on-lineLIVE
32

Sledujte on-lineLIVE
00

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport3.084.212.07Detail
LIVE
--Tipsport2.854.12.22Detail
LIVE
--Tipsport2.514.172.46Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton3258905310
2.Nathan MacKinnonColorado3850885049
3.Nikita KučerovTampa2651774725
4.Macklin CelebriniSan Jose2648745012
5.Leon DraisaitlEdmonton254570509
6.Kirill KaprizovMinnesota283664539
7.David PastrňákBoston21436447-1
8.Mikko RantanenDallas194463493
9.Martin NečasColorado2240625041
10.Mark ScheifeleWinnipeg253661513

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina52239515180:15069
2Detroit532210516167:15969
3Tampa50257414177:13068
4Buffalo51236517172:15563
5Montreal521810717177:17563
6Boston52237220174:16262
7Pittsburgh502141114166:15061
8Islanders51189519146:14659
9Washington53223721170:15957
10Flyers50177917154:15857
11Toronto52177919170:17657
12Florida50225320152:16457
13Devils51189222136:15556
14Columbus51159720158:16955
15Ottawa51185721167:17353
16Rangers52147625139:16248
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado5032396198:12279
    2Minnesota5319101014171:15468
    3Dallas52254914172:14467
    4Vegas501871213170:15462
    5Edmonton53206819179:17160
    6Utah51207420163:14158
    7Anaheim511611321169:17857
    8Kings501381316134:14355
    9San Jose501511321156:17455
    10Seattle Kraken50166919139:15253
    11Nashville51177423148:17452
    12Chicago51165822140:15950
    13Winnipeg51182724149:15847
    14Calgary51174525129:15247
    15St. Louis52181924127:17947
    16Vancouver51116529137:18839

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů