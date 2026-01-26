Předplatné

NHL ONLINE: Pastrňák se Zachou na ledě Rangers. Tampa hostí Utah, v akci Anaheim

David Pastrňák a Morgan Geekie slaví gól do sítě Montrealu
David Pastrňák a Morgan Geekie slaví gól do sítě MontrealuZdroj: Winslow Townson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia
David Pastrňák se raduje z gólu proti Vegas
David Pastrňák se raduje z gólu proti Vegas
David Pastrňák se raduje z gólu proti Vegas
David Pastrňák zapsal proti Vegas tři body
David Pastrňák se proti Canadiens gólově sice neprosadil, asistencí ale přispěl k výhře Bruins
David Pastrňák se trefil proti Vegas
David Pastrňák (vlevo) asistencí jen mírnil porážku Bostonu v Dallasu 2:6
9
Fotogalerie
NHL
Noční program zámořské NHL nabízí pět zápasů. Boston s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou se představí na ledě Rangers. Tampa hostí Utah s českým brankářským duem Karel Vejmelka - Vítek Vaněček. Radko Gudas s Anaheimem zabojuje o osmou výhru v řadě v Edmontonu, Lukáš Dostál tentokrát chytat nebude. Columbus vyzve Los Angeles a Islanders hrají ve Philadelphii. ONLINE přenos ze všech utkání sledujte na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.024.233.19Detail
LIVE
--Tipsport2.684.092.34Detail
LIVE
--Tipsport2.44.072.62Detail
LIVE
--Tipsport2.464.12.54Detail
LIVE
--Tipsport1.664.694.38Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton3258905310
2.Nathan MacKinnonColorado3850885049
3.Nikita KučerovTampa2651774725
4.Macklin CelebriniSan Jose2648745012
5.Leon DraisaitlEdmonton254570509
6.Kirill KaprizovMinnesota283664539
7.David PastrňákBoston21436447-1
8.Mikko RantanenDallas194463493
9.Martin NečasColorado2240625041
10.Mark ScheifeleWinnipeg253661513

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina52239515180:15069
2Detroit532210516167:15969
3Tampa50257414177:13068
4Buffalo51236517172:15563
4Pittsburgh512241114169:15263
6Montreal521810717177:17563
7Boston52237220174:16262
8Islanders51189519146:14659
9Florida51235320157:16559
10Washington53223721170:15957
11Flyers50177917154:15857
12Toronto52177919170:17657
13Devils52189223138:15956
14Ottawa52195721174:17455
15Columbus51159720158:16955
16Rangers52147625139:16248
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado5032396198:12279
    2Minnesota5319101014171:15468
    3Dallas52254914172:14467
    4Vegas511871214171:16162
    5Edmonton53206819179:17160
    6Anaheim521612321173:18159
    7Utah51207420163:14158
    8Kings501381316134:14355
    9Seattle Kraken51176919143:15455
    10San Jose501511321156:17455
    11Nashville51177423148:17452
    12Chicago52165823141:16450
    13Calgary52174625132:15648
    14Winnipeg51182724149:15847
    15St. Louis52181924127:17947
    16Vancouver52116530139:19139

