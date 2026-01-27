Předplatné

Pastrňákův milník! Nahrál na tři góly a má 900 bodů v NHL, Boston ale prohrál

David Pastrňák v zápase proti New Yorku Rangers nahrál na tři góly
David Pastrňák v zápase proti New Yorku Rangers nahrál na tři góly
David Pastrňák v zápase proti New Yorku Rangers nahrál na tři góly
David Pastrňák a Morgan Geekie slaví gól do sítě Montrealu
David Pastrňák se raduje z gólu proti Vegas
David Pastrňák se raduje z gólu proti Vegas
David Pastrňák se raduje z gólu proti Vegas
David Pastrňák zapsal proti Vegas tři body
David Pastrňák se proti Canadiens gólově sice neprosadil, asistencí ale přispěl k výhře Bruins
iSport.cz, ČTK
David Pastrňák zaznamenal 900. bod v NHL. Ani třemi asistencemi ale neodvrátil porážku hokejistů Bostonu s New York Rangers 3:4 v prodloužení. Český útočník byl vyhlášen třetí hvězdou pondělního utkání.

Na metu 900 bodů se devětadvacetiletý rodák z Havířova dostal jako třetí český hokejista. Před ním to dokázali pouze Jaromír Jágr a Patrik Eliáš.

Poprvé se do statistiky proti Rangers zapsal na začátku 13. minuty, kdy po jeho pobídce srovnal v Madison Square Garden na 1:1 Elias Lindholm.

Bruins museli i podruhé v utkání dotahovat. V úvodu druhé třetiny se Pastrňák podepsal přihrávkou také pod druhý Lindholmův gól.

Třetí asistenci a jubilejní 900. bod v NHL zaznamenal v čase 28:52, kdy zadovkou našel na levém kruhu nejlepšího střelce Bostonu v této sezoně Morgana Geekieho. Ten získal hostům vedení 3:2.

Rangers ale v 54. minutě vyrovnali a v prodloužení o jejich vítězství rozhodl při hře tři na tři Matthew Robertson.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
20Detail
LIVE Po prodl.
43Detail
LIVE
04Detail
LIVE
--Tipsport2.464.12.54Detail
LIVE
74Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton3359925413
2.Nathan MacKinnonColorado3850885049
3.Nikita KučerovTampa2652784825
4.Macklin CelebriniSan Jose2648745012
5.Leon DraisaitlEdmonton2549745111
6.David PastrňákBoston21466748-1
7.Kirill KaprizovMinnesota283664539
8.Mikko RantanenDallas194463493
9.Martin NečasColorado2240625041
10.Mark ScheifeleWinnipeg253661513

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa51267414179:13070
2Carolina52239515180:15069
3Detroit532210516167:15969
4Pittsburgh512241114169:15263
4Buffalo51236517172:15563
6Boston53237320177:16663
7Montreal521810717177:17563
8Islanders52199519150:14661
9Florida51235320157:16559
10Washington53223721170:15957
11Toronto52177919170:17657
12Flyers51177918154:16257
13Devils52189223138:15956
14Ottawa52195721174:17455
15Columbus51159720158:16955
16Rangers53148625143:16550
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado5032396198:12279
    2Minnesota5319101014171:15468
    3Dallas52254914172:14467
    4Edmonton54216819186:17562
    5Vegas511871214171:16162
    6Anaheim531612322177:18859
    7Utah52207421163:14358
    8Kings501381316134:14355
    9Seattle Kraken51176919143:15455
    10San Jose501511321156:17455
    11Nashville51177423148:17452
    12Chicago52165823141:16450
    13Calgary52174625132:15648
    14Winnipeg51182724149:15847
    15St. Louis52181924127:17947
    16Vancouver52116530139:19139

