Pastrňák rozhodl v prodloužení, skóroval také Hronek. Dobeš i Vaněček slaví výhru

David Pastrňák a Pavel Zacha.
David Pastrňák a Pavel Zacha.Zdroj: Profimedia
Český obránce v barvách Vancouveru Filip Hronek proti San Jose skóroval
Český brankář Jakub Dobeš v dresu Montrealu předvádí zárok proti Las Vegas
Čeští hokejisté David Pastrňák a Pavel Zacha se radují z další proměněné gólové akce
Hokejisté Bostonu se radují z gólu Morgana Geekieho
Filip Chytil si v zámoří postěžoval na Radima Rulíka, který ho opomenul v olympijské nominaci
Filip Chytil v dresu Vancouveru
Filip Chytil v dresu Vancouveru
NHL
David Pastrňák rozhodl v NHL gólem v prodloužení o výhře hokejistů Bostonu 3:2 nad Nashvillem. Český útočník si připsal i přihrávku a byl zvolen nejlepším hráčem utkání. Montreal udolal i díky 32 zákrokům Jakuba Dobeše doma Vegas 3:2 v prodloužení. Vítek Vaněček zastavil 25 střel a pomohl Utahu k vítězství 4:3 na ledě Floridy. Za Vancouver skóroval i obránce Filip Hronek, ale na výhru to nestačilo.

V úterním programu NHL zazářil Rasmus Dahlin. Obránce Buffala režíroval hattrickem a pěti body výhru týmu 7:4 v Torontu.

Pastrňák nejdříve připravil v úvodu prostřední třetiny gól na 2:0. Havířovský rodák udržel proti třem bránícím hráčům útočné pásmo a poslal puk jednou rukou podél levého mantinelu, kde jej převzal Morgan Geekie. Domácí útočník si to několika rychlými kroky namířil k brance Nashvillu a zvýšil.

Boston v dalším průběhu o náskok přišel, ale už po patnácti sekundách prodloužení zajistil týmu bonusový bod Pastrňák. Český útočník usměrnil na hranici brankoviště puk do sítě po přihrávce Charlieho McAvoye. Pastrňák bodoval v osmi utkáních v řadě. Během série třikrát skóroval a na jedenáct branek přihrál.

V dresu Vancouveru se zapsal do listiny střelců i český zadák Filip Hronek. I tak ale Canucks podlehli na domácím ledě San Jose v poměru 2:5.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton3359925413
2.Nathan MacKinnonColorado3850885049
3.Macklin CelebriniSan Jose2751785114
4.Nikita KučerovTampa2652784825
5.Leon DraisaitlEdmonton2549745111
6.David PastrňákBoston224769491
7.Kirill KaprizovMinnesota293665548
8.Mikko RantanenDallas194564503
9.Mark ScheifeleWinnipeg263763524
10.Jason RobertsonDallas3032625320

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa51267414179:13070
2Carolina52239515180:15069
3Detroit542210517168:16269
4Buffalo52246517179:15965
5Boston54238320180:16865
6Montreal531811717180:17765
7Pittsburgh512241114169:15263
8Islanders52199519150:14661
9Florida52235321160:16959
10Washington54223722171:16457
11Flyers51177918154:16257
12Toronto53177920174:18357
13Devils53189224141:16356
14Ottawa52195721174:17455
15Columbus51159720158:16955
16Rangers53148625143:16550
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado5032396198:12279
    2Minnesota5419111014175:15770
    3Dallas53264914176:14769
    4Vegas521871314173:16463
    5Edmonton54216819186:17562
    6Utah53217421167:14660
    7Anaheim531612322177:18859
    8Kings511481316137:14457
    8Seattle Kraken52186919148:15557
    10San Jose511611321161:17657
    11Nashville52177523150:17753
    12Chicago53165923144:16851
    13Winnipeg52192724153:16149
    14Calgary52174625132:15648
    15St. Louis53181925130:18347
    16Vancouver53116531141:19639

